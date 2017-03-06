«Манчестер Юнайтед» едет в Ростов. Главные спортивные события этой недели

«Советский спорт» рассказывает, какие спортивные события состоятся на этой неделе.

Понедельник (6 марта)

Футбол

Матчем «Анжи» - «Рубин» завершится 18-й тур чемпионата России. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

«Челси» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в рамках 27-го тура АПЛ.

В 26-м туре Примеры «Алавес» примет «Севилью».

Хоккей

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоятся очередные матчи. Среди них игра «Колорадо» - «Сент-Луис».

Баскетбол

В НБА пройдут матчи регулярного чемпионата.

Вторник (7 марта)

Футбол

В Лиге чемпионов настало время ответных матчей 1/8 финала. Во вторник «Арсенал дома сыграет с «Баварией» и попробует выиграть со счетом 4:0. Именно такой счет нужен Арсену Венгеру, чтобы пройти грозный мюнхенский клуб. Первая игра завершилась со счетом 5:1 в пользу немцев.

«Наполи» в Италии сыграет с «Реалом». Первая игра в Мадриде завершилась победой испанцев — 3:1.

Хоккей

В НХЛ пройдут четыре матча регулярного чемпионата. «Вашингтон» примет «Даллас».

Баскетбол

12 игр пройдут в регулярном чемпионате НБА.

Среда (8 марта)

Футбол

Лига чемпионов. В столице Каталонии «Барселона» примет «ПСЖ» и попробует взять реванш за поражение в Париже со счетом 0:4. В Дортмунде «Боруссия» примет «Бенфику». Первый матч в Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу лиссабонского клуба.

В ФНЛ пройдут матчи 25-го тура. «Енисей» дома сыграет с «Лучом-Энергия», а «Тосно» в Ярославле сразится против местного «Шинника». Лидер турнира, московское «Динамо», примет «Спартак-Нальчик». Всего в этот день в первенстве пройдет 10 матчей.

В Испании в рамках 21-го тура «Депортиво» примет «Бетис».

Хоккей

В Кубке Гагарина пройдут полуфинальные матчи Западной конференции: СКА - «Динамо» и ЦСКА - «Локомотив».

В НХЛ — матчи регулярного чемпионата. «Монреаль» в этот день на выезде встретится с «Ванкувером».

Баскетбол

В баскетбольном Еврокубке в третьем матче ¼ финала «Химки» на выезде встретятся с испанской «Валенсией».

В НБА — три матча регулярного чемпионата.

Четверг (9 марта)

Биатлон

В Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира состоится женский спринт. Начнется он в 17:00 по московскому времени.

Футбол

В Лиге Европы пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Ростов» примет «Манчестер Юнайтед» (21:00), а «Краснодар» на выезде сыграет против «Сельты» (23:05).

Хоккей

В Кубке Гагарина пройдут матчи полуфиналов Восточной конференции: «Авангард» - «Ак Барс», «Металлург» (Мг) - «Барыс».

В НХЛ состоятся три матча регулярного чемпионата.

Баскетбол

В рамках Евролиги московский ЦСКА дома встретится с турецким «Галатасараем».

В НБА в регулярном чемпионате — 11 матчей.

Пятница (10 марта)

Биатлон

В Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира состоится мужской спринт (17:00 мск).

Футбол

Матчем «Арсенал» - «Урал» стартует 19-й тур чемпионата России.

Пройдут матчи 19-го тура в молодежном первенстве.

Хоккей

Кубок Гагарина. Западная конференция. ½ финала. СКА - «Динамо», ЦСКА - «Локомотив».

В НХЛ — очередной день регулярного чемпионата. 10 матчей, в том числе игра «Сан-Хосе» - «Вашингтон».

Баскетбол

Евролига. УНИКС в Испании сыграет против «Барселоны».

НБА. Пройдут пять матчей регулярного чемпионата.

Суббота (11 марта)

Биатлон

На восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти состоится женская гонка преследования (14:00 мск) и мужская гонка преследования (17:15 мск).

Футбол

Тремя матчами («Уфа» - «Крылья Советов», ЦСКА - «Томь» и «Рубин» - «Оренбург») продолжится 19-й тур чемпионата России.

В Англии пройдут матчи 28-го тура АПЛ: «Челси» встретится с «Уотфордом», а «Саутгемптон» - с «Манчестер Юнайтед».

В чемпионате Украины пройдут матчи 21-го тура. «Звезда» примет киевское «Динамо», а «Заря» - «Шахтер».

Хоккей

Кубок Гагарина. Восточная конференция. ½ финала. «Авангард» - «Ак Барс», «Металлург» (Мг) - «Барыс».

В НХЛ состоятся матчи регулярного чемпионата.

Баскетбол

В НБА — матчи регулярного чемпионата.

Воскресенье (12 марта)

Биатлон

На восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет смешанная эстафета (12:30 мск) и супермикст (15:30 мск).

Футбол

В РФПЛ состоятся три матча: «Спартак» - «Анжи», «Амкар» - «Зенит» и «Ростов» - «Терек».

В ФНЛ пройдут матчи 26-го тура. Центральная игра - «Луч-Энергия» - «Динамо».

В рамках 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Бернли».

В Испании пройдут матчи 27-го тура Примеры. «Реал» сыграет с «Бетисом», а «Депортиво» - с «Барселоной».

В 24-м туре Бундеслиги «Бавария» примет «Антрахт», «Герта» - дортмундскую «Боруссию», а «Лейпциг» - «Вольфсбург».

В чемпионате Италии пройдут матчи 28-го тура. Центральный матч - «Ювентус» - «Милан».

Хоккей

В Западной конференции Кубка Гагарина пройдут матчи полуфиналов. «Динамо» - СКА, «Локомотив» - ЦСКА.

В НХЛ — очередные матчи регулярного чемпионата.

Баскетбол

В НБА состоятся матчи регулярного чемпионата.

Смешанные единоборства

В Форталезе (Бразилия) пройдут турнир UFC Fight Night 106. В главном поединке Витор Белфорт сразится против Келвина Гастелума.