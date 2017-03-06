«Манчестер Юнайтед» едет в Ростов. Главные спортивные события этой недели
«Советский спорт» рассказывает, какие спортивные события состоятся на этой неделе.
Понедельник (6 марта)
Футбол
Матчем «Анжи» - «Рубин» завершится 18-й тур чемпионата России. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
«Челси» сыграет на выезде против «Вест Хэма» в рамках 27-го тура АПЛ.
В 26-м туре Примеры «Алавес» примет «Севилью».
Хоккей
В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоятся очередные матчи. Среди них игра «Колорадо» - «Сент-Луис».
Баскетбол
В НБА пройдут матчи регулярного чемпионата.
Вторник (7 марта)
Футбол
В Лиге чемпионов настало время ответных матчей 1/8 финала. Во вторник «Арсенал дома сыграет с «Баварией» и попробует выиграть со счетом 4:0. Именно такой счет нужен Арсену Венгеру, чтобы пройти грозный мюнхенский клуб. Первая игра завершилась со счетом 5:1 в пользу немцев.
«Наполи» в Италии сыграет с «Реалом». Первая игра в Мадриде завершилась победой испанцев — 3:1.
Хоккей
В НХЛ пройдут четыре матча регулярного чемпионата. «Вашингтон» примет «Даллас».
Баскетбол
12 игр пройдут в регулярном чемпионате НБА.
Среда (8 марта)
Футбол
Лига чемпионов. В столице Каталонии «Барселона» примет «ПСЖ» и попробует взять реванш за поражение в Париже со счетом 0:4. В Дортмунде «Боруссия» примет «Бенфику». Первый матч в Португалии завершился со счетом 1:0 в пользу лиссабонского клуба.
В ФНЛ пройдут матчи 25-го тура. «Енисей» дома сыграет с «Лучом-Энергия», а «Тосно» в Ярославле сразится против местного «Шинника». Лидер турнира, московское «Динамо», примет «Спартак-Нальчик». Всего в этот день в первенстве пройдет 10 матчей.
В Испании в рамках 21-го тура «Депортиво» примет «Бетис».
Хоккей
В Кубке Гагарина пройдут полуфинальные матчи Западной конференции: СКА - «Динамо» и ЦСКА - «Локомотив».
В НХЛ — матчи регулярного чемпионата. «Монреаль» в этот день на выезде встретится с «Ванкувером».
Баскетбол
В баскетбольном Еврокубке в третьем матче ¼ финала «Химки» на выезде встретятся с испанской «Валенсией».
В НБА — три матча регулярного чемпионата.
Четверг (9 марта)
Биатлон
В Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира состоится женский спринт. Начнется он в 17:00 по московскому времени.
Футбол
В Лиге Европы пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Ростов» примет «Манчестер Юнайтед» (21:00), а «Краснодар» на выезде сыграет против «Сельты» (23:05).
Хоккей
В Кубке Гагарина пройдут матчи полуфиналов Восточной конференции: «Авангард» - «Ак Барс», «Металлург» (Мг) - «Барыс».
В НХЛ состоятся три матча регулярного чемпионата.
Баскетбол
В рамках Евролиги московский ЦСКА дома встретится с турецким «Галатасараем».
В НБА в регулярном чемпионате — 11 матчей.
Пятница (10 марта)
Биатлон
В Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира состоится мужской спринт (17:00 мск).
Футбол
Матчем «Арсенал» - «Урал» стартует 19-й тур чемпионата России.
Пройдут матчи 19-го тура в молодежном первенстве.
Хоккей
Кубок Гагарина. Западная конференция. ½ финала. СКА - «Динамо», ЦСКА - «Локомотив».
В НХЛ — очередной день регулярного чемпионата. 10 матчей, в том числе игра «Сан-Хосе» - «Вашингтон».
Баскетбол
Евролига. УНИКС в Испании сыграет против «Барселоны».
НБА. Пройдут пять матчей регулярного чемпионата.
Суббота (11 марта)
Биатлон
На восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти состоится женская гонка преследования (14:00 мск) и мужская гонка преследования (17:15 мск).
Футбол
Тремя матчами («Уфа» - «Крылья Советов», ЦСКА - «Томь» и «Рубин» - «Оренбург») продолжится 19-й тур чемпионата России.
В Англии пройдут матчи 28-го тура АПЛ: «Челси» встретится с «Уотфордом», а «Саутгемптон» - с «Манчестер Юнайтед».
В чемпионате Украины пройдут матчи 21-го тура. «Звезда» примет киевское «Динамо», а «Заря» - «Шахтер».
Хоккей
Кубок Гагарина. Восточная конференция. ½ финала. «Авангард» - «Ак Барс», «Металлург» (Мг) - «Барыс».
В НХЛ состоятся матчи регулярного чемпионата.
Баскетбол
В НБА — матчи регулярного чемпионата.
Воскресенье (12 марта)
Биатлон
На восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет смешанная эстафета (12:30 мск) и супермикст (15:30 мск).
Футбол
В РФПЛ состоятся три матча: «Спартак» - «Анжи», «Амкар» - «Зенит» и «Ростов» - «Терек».
В ФНЛ пройдут матчи 26-го тура. Центральная игра - «Луч-Энергия» - «Динамо».
В рамках 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» примет «Бернли».
В Испании пройдут матчи 27-го тура Примеры. «Реал» сыграет с «Бетисом», а «Депортиво» - с «Барселоной».
В 24-м туре Бундеслиги «Бавария» примет «Антрахт», «Герта» - дортмундскую «Боруссию», а «Лейпциг» - «Вольфсбург».
В чемпионате Италии пройдут матчи 28-го тура. Центральный матч - «Ювентус» - «Милан».
Хоккей
В Западной конференции Кубка Гагарина пройдут матчи полуфиналов. «Динамо» - СКА, «Локомотив» - ЦСКА.
В НХЛ — очередные матчи регулярного чемпионата.
Баскетбол
В НБА состоятся матчи регулярного чемпионата.
Смешанные единоборства
В Форталезе (Бразилия) пройдут турнир UFC Fight Night 106. В главном поединке Витор Белфорт сразится против Келвина Гастелума.