Прозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобус

Сборная России впервые в сезоне не смогла попасть на пьедестал в мужской эстафетной гонке. Тем не менее 4-е место позволило нашей команде выиграть Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

Первый этап

Максим Цветков: три дополнительных патрона и – минус 1 минута 13 секнуд

Первый рубеж отбросил сборную России на... 18-е место. Максим Цветков, не в пример самому себе, промахнулся дважды. Совершенно незапланированна я ситуация, если в биатлоне вообще можно что-то планировать. Но все же Цветков – один из лучших снайперов Кубка мира, в частности, результативность его стрельбы из положения лежа – 93 процента.

Учитывая не самый мощный ход спортсмена, стрельба – это то, благодаря чему он должен быть сохранять высокие позиции на своем этапе. Но не вышло.

После лежки его отставание составило 32 секунды (18-е место), после стойки, где Максим снова использовал дополнительный патрон, -- 45 секунд (17-е место), при передаче эстафеты – 1 минуту 13 секунд (16-е место).

Второй этап

Евгений Гараничев: уже ближе, но все еще далеко

В такой ситуации Гараничев будто понял, что у него совсем нет шансов на привычные промахи и застои на рубеже. Лежку прошел безукоризненно, на стойке явно рисковал, намереваясь за счет скорострельности вырвать секунды у соперников. Но это обернулось двумя доппатронами, а всего у наших биатлонистов набралось уже пять. На два больше, чем у основных конкурентов в борьбе за малый хрустальный глобус в этой дисциплине – немцев. После второго этапа они были девятыми, а Гараничев отпустил Бабикова на трассу 11-м по счету.

В зачете Малого хрустального глобуса в мужской эстафете до этой гонки наша сборная лидировала (216 очков), немцы были вторыми (199), французы – третьими (182), норвежцы – четвертыми (180).

А сегодняшняя эстафета – последняя в сезоне. Она все решит.

Третий этап

Антон Бабиков: Россия подтягивается в топ-6

Главное достижение этого этапа – то, что Бабиков вывел команду на 6-е место. После стойки был даже пятым, но Бенедикт Долль обыграл россиянина на трассе.

Лидерами стали французы, после того как норевжцы, в составе которых не было ни братьев Бе, ни Свендсена, ушли на штрафной круг. Борьба за глобус накалилась до предела. Ее должны были решить Фуркад-младший, норвежец Абелунд, немец Пайффер и, конечно, Антон Шипулин.

Четвертый этап

Антон Шипулин: «Я сознательно рисковал. Будь возможность повторить – поступил бы так же»

А вот и четвертое место. Если Антон его сохранит – то сборная России поднимет над головой Малый хрустальный глобус. В этом сезоне наши мужчины во всех эстафетах были на пьедестале. Главный успех команду ждал на чемпионате мира, где Россия выиграла золото.

Забрезжил перед Шипулиным шанс попасть в тройку и в этой гонке, после того как задержались на рубеже австриец Ландертингер и норевжец Абе-Лунд. Но и у Шипулина стойка не получилась.

-- Я видел, что мои соперники уже заканчивали стрельбу, и у меня был выбор: смириться с четвертым местом или рискнуть, постараться закрыть мишень максимально быстро, -- рассказал Шипулин после гонки журналистам Матч-ТВ. – Я выбрал второй вариант. Поэтому сделал два промаха. Я сознательно рисковал и не жалею об этом. Если бы у меня был шанс стрельнуть заново – поступил бы так же.

Два дополнительных патрона оставили сборную России на четвертом месте, но с малым глобусом.

Франция – первая, Австрия – вторая, далеко не основной состав норвежской команды – на третьем месте.

Кубок мира

7-й этап

Пхенчхан (Южная Корея)

Эстафета 4 по 7,5 км. Мужчины.

1. Франция — 1:12.09,5 (0+10)

2. Австрия +33,8 (0+9)

3. Норвегия +45,4 (1+8)

4. Россия +1.11,1 (0+9)

5. Украина +1.28,0 (0+7)

6. Германия +1.39,3 (1+14)

7. Канада +3.03,1 (0+9)

8. Чехия +3.11,8 (2+9)

9. Казахстан +3.12,4 (0+9)

10. США +3.12,8 (0+9)