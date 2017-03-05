Прозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобус
Сборная России впервые в сезоне не смогла попасть на пьедестал в мужской эстафетной гонке. Тем не менее 4-е место позволило нашей команде выиграть Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.
Первый этап
Максим Цветков: три дополнительных патрона и – минус 1 минута 13 секнуд
Первый рубеж отбросил сборную России на... 18-е место. Максим Цветков, не в пример самому себе, промахнулся дважды. Совершенно незапланированна
Учитывая не самый мощный ход спортсмена, стрельба – это то, благодаря чему он должен быть сохранять высокие позиции на своем этапе. Но не вышло.
После лежки его отставание составило 32 секунды (18-е место), после стойки, где Максим снова использовал дополнительный патрон, -- 45 секунд (17-е место), при передаче эстафеты – 1 минуту 13 секунд (16-е место).
Второй этап
Евгений Гараничев: уже ближе, но все еще далеко
В такой ситуации Гараничев будто понял, что у него совсем нет шансов на привычные промахи и застои на рубеже. Лежку прошел безукоризненно, на стойке явно рисковал, намереваясь за счет скорострельности вырвать секунды у соперников. Но это обернулось двумя доппатронами, а всего у наших биатлонистов набралось уже пять. На два больше, чем у основных конкурентов в борьбе за малый хрустальный глобус в этой дисциплине – немцев. После второго этапа они были девятыми, а Гараничев отпустил Бабикова на трассу 11-м по счету.
В зачете Малого хрустального глобуса в мужской эстафете до этой гонки наша сборная лидировала (216 очков), немцы были вторыми (199), французы – третьими (182), норвежцы – четвертыми (180).
А сегодняшняя эстафета – последняя в сезоне. Она все решит.
Третий этап
Антон Бабиков: Россия подтягивается в топ-6
Главное достижение этого этапа – то, что Бабиков вывел команду на 6-е место. После стойки был даже пятым, но Бенедикт Долль обыграл россиянина на трассе.
Лидерами стали французы, после того как норевжцы, в составе которых не было ни братьев Бе, ни Свендсена, ушли на штрафной круг. Борьба за глобус накалилась до предела. Ее должны были решить Фуркад-младший, норвежец Абелунд, немец Пайффер и, конечно, Антон Шипулин.
Четвертый этап
Антон Шипулин: «Я сознательно рисковал. Будь возможность повторить – поступил бы так же»
А вот и четвертое место. Если Антон его сохранит – то сборная России поднимет над головой Малый хрустальный глобус. В этом сезоне наши мужчины во всех эстафетах были на пьедестале. Главный успех команду ждал на чемпионате мира, где Россия выиграла золото.
Забрезжил перед Шипулиным шанс попасть в тройку и в этой гонке, после того как задержались на рубеже австриец Ландертингер и норевжец Абе-Лунд. Но и у Шипулина стойка не получилась.
-- Я видел, что мои соперники уже заканчивали стрельбу, и у меня был выбор: смириться с четвертым местом или рискнуть, постараться закрыть мишень максимально быстро, -- рассказал Шипулин после гонки журналистам Матч-ТВ. – Я выбрал второй вариант. Поэтому сделал два промаха. Я сознательно рисковал и не жалею об этом. Если бы у меня был шанс стрельнуть заново – поступил бы так же.
Два дополнительных патрона оставили сборную России на четвертом месте, но с малым глобусом.
Франция – первая, Австрия – вторая, далеко не основной состав норвежской команды – на третьем месте.
Кубок мира
7-й этап
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета 4 по 7,5 км. Мужчины.
1. Франция — 1:12.09,5 (0+10)
2. Австрия +33,8 (0+9)
3. Норвегия +45,4 (1+8)
4. Россия +1.11,1 (0+9)
5. Украина +1.28,0 (0+7)
6. Германия +1.39,3 (1+14)
7. Канада +3.03,1 (0+9)
8. Чехия +3.11,8 (2+9)
9. Казахстан +3.12,4 (0+9)
10. США +3.12,8 (0+9)