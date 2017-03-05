Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»
В эти минуты проходит матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком».
«Советский
спорт» приводит самые интересные мнения
по игре в твиттере.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Адриано как и на сборах - момент - гол.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.
Фернандо, Андриано. Где то сейчас роняет скупую слезу бывший тренер донецкого Шахтера. #Спартак— SunDzh (@sundzh) 5 марта 2017 г.
Ещенко делает в этом матче все, чтобы градус его критики со стороны кб-фанов повышался.— Vitaliy Fomin (@footba11master) 5 марта 2017 г.
ПЕРЕРЫВ
На 47 мин Спартак должен был остаться вдесятером за 2 желтые Глушкова : первая на Газинском ! Очень слабое судейство Безбородова 1— федор щербачченко (@fa2005623) 5 марта 2017 г.
Ещенко привёз, Комбаров и Кутепов исполнили какой то "этюд",Сердар этот номер закрепил своей неряшливостью.— Niko Ignatenko (@karioka27) 5 марта 2017 г.
"Великолепная" четвёрка #Спартак
Давно Спартак так не играл после сборов,предыдущим тренерам и команде надо было втягиваться в сезон😀— strannik_sm (@strannik_sm) 5 марта 2017 г.
А в сущности, какой чемпионат России без автогола?..— Василий Уткин (@radioutkin) 5 марта 2017 г.
Классный матч. По сравнению со вчерашним - другая галактика. Спартак хорош. После сборов ждал худшего. Атака Краснодара скована.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Зе великолепен в подыгрыше. Парень из Кабо Верде играет в спартаковский футбол лучше любого россиянина. #spartak— Vitaliy Fomin (@footba11master) 5 марта 2017 г.
Воспитанник "Краснодара" Жигулев дебютирует за клуб. Это очень здорово.#Спартак #Краснодар— Сергей Ващенко (@Vashenko26) 5 марта 2017 г.
По делу. Вообще в футбол не играем. Только неумело отбиваемся. #spartak— Vitaliy Fomin (@footba11master) 5 марта 2017 г.
Подберезкин - топ!— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.
Ещенко и Таски на уровне школьного двора не затерялись бы...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 5 марта 2017 г.
Матчище!!!⚽️🇷🇺🔝— Genich Konstantin (@GenichK) 5 марта 2017 г.
Зобнин все-таки на фланге. В два нападающих играет Спартак.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.
Спартак забивает гол в самом начале матча со штрафного. Показывают Федуна, а он 0 эмоций. Как-будто он не Спартаком владеет, а Барселоной.— #ВГИК (@vgikofficial) 5 марта 2017 г.
ГООООООООООООООООЛ!!!! С места в карьер! Фернандо открывает счет! https://t.co/A8Am3ScG6n #спартак #краснодар #футбол #спорт pic.twitter.com/sjtyHZDDFX— Sovsport.ru (@sovsport) 5 марта 2017 г.
Шикарный штрафной Фернандо в матче с «Краснодаром» 🔥💪— ФК Спартак. Новости (@fcspartaknews) 5 марта 2017 г.
Весь «Спартак» в твоем телефоне: https://t.co/iZCMDSGhWG pic.twitter.com/X3qKEhGvs3
Пока ходил за шарфом, Спартак на третьей минуте открыл счёт!!!— Roman Pestryakovsky (@pestryakovsky) 5 марта 2017 г.
Спартак станет чемпионом. У них лица стали другие. Взгляд иной, даже у запасных. Даже у Квинси и Маурисио, которые не играют сегодня.— Oleg Zamza (@olegzamza) 5 марта 2017 г.
ПЕРЕД МАТЧЕМ
Зе Луиш и Луис Адриано вместе?! Хм... Очень интересно))— Genich Konstantin (@GenichK) 5 марта 2017 г.
Рад, что Зобнин вернулся в среднюю линию, если верить расстановке. Наконец-то. Включайте уже мясорубку!— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.
Ну а мы с Володей Стропилом что то нервничаем😂😂😂 ну и для информации, у него самое большое количество выездов за футбольный Спартак. С 70х. pic.twitter.com/TF1pOapzDG— OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 5 марта 2017 г.
Зе Луиш и Луис Адриано вдвоем в стартовом составе. Смело! Интересно, хватит ли обоих на игру в отборе? #краснодарспартак— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 5 марта 2017 г.