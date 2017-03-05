Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»

В эти минуты проходит матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком».

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«Советский спорт» приводит самые интересные мнения по игре в твиттере.



ВТОРОЙ ТАЙМ

Адриано как и на сборах - момент - гол. — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.

Фернандо, Андриано. Где то сейчас роняет скупую слезу бывший тренер донецкого Шахтера. #Спартак — SunDzh (@sundzh) 5 марта 2017 г.

Ещенко делает в этом матче все, чтобы градус его критики со стороны кб-фанов повышался. — Vitaliy Fomin (@footba11master) 5 марта 2017 г.

ПЕРЕРЫВ

На 47 мин Спартак должен был остаться вдесятером за 2 желтые Глушкова : первая на Газинском ! Очень слабое судейство Безбородова 1 — федор щербачченко (@fa2005623) 5 марта 2017 г.

Ещенко привёз, Комбаров и Кутепов исполнили какой то "этюд",Сердар этот номер закрепил своей неряшливостью.

"Великолепная" четвёрка #Спартак — Niko Ignatenko (@karioka27) 5 марта 2017 г.

Давно Спартак так не играл после сборов,предыдущим тренерам и команде надо было втягиваться в сезон😀 — strannik_sm (@strannik_sm) 5 марта 2017 г.

А в сущности, какой чемпионат России без автогола?.. — Василий Уткин (@radioutkin) 5 марта 2017 г.

Классный матч. По сравнению со вчерашним - другая галактика. Спартак хорош. После сборов ждал худшего. Атака Краснодара скована. — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Зе великолепен в подыгрыше. Парень из Кабо Верде играет в спартаковский футбол лучше любого россиянина. #spartak — Vitaliy Fomin (@footba11master) 5 марта 2017 г.

По делу. Вообще в футбол не играем. Только неумело отбиваемся. #spartak — Vitaliy Fomin (@footba11master) 5 марта 2017 г.

Подберезкин - топ! — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.

Ещенко и Таски на уровне школьного двора не затерялись бы... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 5 марта 2017 г.

Матчище!!!⚽️🇷🇺🔝 — Genich Konstantin (@GenichK) 5 марта 2017 г.

Зобнин все-таки на фланге. В два нападающих играет Спартак. — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.

Спартак забивает гол в самом начале матча со штрафного. Показывают Федуна, а он 0 эмоций. Как-будто он не Спартаком владеет, а Барселоной. — #ВГИК (@vgikofficial) 5 марта 2017 г.

Шикарный штрафной Фернандо в матче с «Краснодаром» 🔥💪



Весь «Спартак» в твоем телефоне: https://t.co/iZCMDSGhWG pic.twitter.com/X3qKEhGvs3 — ФК Спартак. Новости (@fcspartaknews) 5 марта 2017 г.

Пока ходил за шарфом, Спартак на третьей минуте открыл счёт!!! — Roman Pestryakovsky (@pestryakovsky) 5 марта 2017 г.

Спартак станет чемпионом. У них лица стали другие. Взгляд иной, даже у запасных. Даже у Квинси и Маурисио, которые не играют сегодня. — Oleg Zamza (@olegzamza) 5 марта 2017 г.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Зе Луиш и Луис Адриано вместе?! Хм... Очень интересно)) — Genich Konstantin (@GenichK) 5 марта 2017 г.

Рад, что Зобнин вернулся в среднюю линию, если верить расстановке. Наконец-то. Включайте уже мясорубку! — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 5 марта 2017 г.

Ну а мы с Володей Стропилом что то нервничаем😂😂😂 ну и для информации, у него самое большое количество выездов за футбольный Спартак. С 70х. pic.twitter.com/TF1pOapzDG — OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 5 марта 2017 г.