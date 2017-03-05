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Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»
Источник: «Советский спорт»

В эти минуты проходит матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком».

Следить за игрой можно ЗДЕСЬ!

«Советский спорт» приводит самые интересные мнения по игре в твиттере.

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