Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»

Московский «Локомотив» в матче 18-го тура РФПЛ добился гостевой победы над самарскими «Крыльями Советов».

Неинтересные «Крылья»

После ухода Молло в «Зенит» самарцы потеряли главного конструктора атак. У команды Вадима Скрипченко большие проблемы с креативом, ведь звездный Глеб уже стар, а Зуев играет на фланге, откуда рулить атаками проблематично.

Поэтому главный козырь «Крыльев» - скоростные контратаки. Превратить быстрый выход из обороны в опасный момент могут тот же Зуев, а также Ятченко и Паскуато. Глеб – вроде бы тоже, но белорусу еще нужно набрать оптимальную форму и привыкнуть к скоростям российского чемпионата.

Ари и Миранчук – телепаты?

Бразильский новичок «Локо» вышел в стартовом составе вместе с потенциальным новичком «Рубина» Алексеем Миранчуком. Сложно понять, как за неделю они нашли взаимопонимание, но результат налицо – после интересных комбинаций несколько опасных ударов нанес что один, что другой.

Момент с первым голом – прямое доказательство телепатических способной Ари и Миранчука. Обработав мяч одним касанием и отдав его на ход бразильцу вторым, Миранчук фактически подарил гол своему новому партнеру. Бразильцу ничего не оставалось, как поставить корпус защитнику и покатить мяч мимо вратаря.

60 - А ВОТ И ОН!!! ГООООООЛ! Блестящий пас Миранчука, Ари ставит корпус и забивает свой первый мяч за «Локо»! #КрыльяЛоко 0:1 pic.twitter.com/rC9i8qKT6R — ФК Локомотив (@fclm_official) 5 марта 2017 г.

«Стандарты» важнее всего

Играешь быстро на синтетике - жди ошибок. Их действительно много, особенно в стадии завершения атак. И те и другие старались выжать максимум из «стандартов». То Пейчинович едва не переиграл Лорию, то молодцом оказался Гилерме, выручивший после удара Гаджибекова.

Наконец, Фернандеш подал со штрафного на дальнюю штангу и одинокий Арии оформил дубль красивым ударом под штангу.

69 - ГООООЛ! Дубль Ари! Подача Фернандеша со штрафного, и бразилец первый на мяче!!! #КрыльяЛоко 0:2! pic.twitter.com/j470lB8fxW — ФК Локомотив (@fclm_official) 5 марта 2017 г.

Перестроенный в межсезонье «Локомотив» смотрелся намного вариативнее и многограннее своей осенней версии. Если на флангах ничего не выходит, можно попробовать сыграть через центр, где собраны Фернандеш, Миранчук и Ари. И вся эта конструкция держится на могучем Игоре Денисове.

«Локо» точно не включал режим гостевой команды, подопечные Юрия Семина играли исключительно от себя. Навал на ворота «Крыльев» в концовке, который, в принципе, из логики матча не вытекал, лишь доказывает желание москвичей играть первым номером там, где это возможно. Ну а прекрасный гол Миранчука - квинтэссенция сегодняшнего «Локомотива», который не хочет довольствоваться малым.

Осталось ли что-то от «Крыльев», совсем недавно громивших «Спартак»? На фоне железнодорожнико в самарцы не терялись, подвела разница в классе, а значит, с командами своего уровня «Крылья» будут выглядеть бойко.



