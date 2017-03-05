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Юлия Ефимова: Я так много пахала в Индонезии, что даже не сходила на серфинг

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юлия Ефимова: Я так много пахала в Индонезии, что даже не сходила на серфинг

Юлия Ефимова завоевала три золота в первом старте сезона, после чего дала интервью «Советскому спорту».

Многократная чемпионка мира, призер Олимпиады по плаванию Юлия Ефимова первый старт сезона провела в Австралии – на Открытом чемпионате Нового Южного Уэльса.

Результаты получились такими:

- 50 м брасс – 30,61 (золото);

- 100 м брасс – 1.06,55 (золото);

- 200 м брасс – 2.23,17 (золото);

- 200 м комплекс – 2.15,90 (пятое место)

Кроме того Андрей Николаев, выступающий за Efimova Team, выиграл золото на 50 м брассом (27,72), а также бронзу на 100 м брассом (1.01,75).

Интересно, что одну из наград Ефимовой вручил пятикратный олимпийский чемпион Ян Торп. После соревнований Юлия ответила на вопросы «Советского спорта».

- Юлия, вы с командой приехали в Австралию на первые старты. Какие задачи перед собой ставили? Довольны ли?

- Старт был проходящим. Особых задач не стояло. Скорее это была тренировка. И оказалось, все намного лучше, чем мы планировали.

Своим результатом я очень довольна. После трех недель тренировок показывать такое время – это отлично. Но эти три недели получились очень тяжелыми, потому что мы сразу очень сильно включились в работу, без поблажек. И в последние полнедели я более-менее вышла на свои скорости.

- Получилось где-то на секунду хуже, чем на Олимпиаде. Это очень здорово!

- Вы учтите, что на Олимпиаде я тоже не была в форме. Но не знаю… Я очень хотела, сильно тренировалась. Видимо, мастерство не пропьешь! – улыбается Ефимова. – Переживала сильно, конечно. Все-таки первый старт в сезоне.

На стометровке я настраивалась примерно на такое время. На 200 м не ожидала такого времени. Потому что на 50 и 100 м скорость приходит быстрее, чем на более длинной дистанции, где нужно много сил, выносливости и работы. Но я хорошо разложилась – так, чтобы меня хватило на двухсотку. Иначе просто бы выдохлась.

Так что все получилось здорово – даже на 200 м комплексом, где я отстала всего на две секунды от моего лучшего результата. Всем довольна и теперь даже самой интересно, что будет еще через три недели.

- А довольна ли командой, ребятами?

- Да, очень. Нравятся тренировки, очень весело все проходит. Хочется еще побольше народу в команде. Но думаю, в ближайшем будущем так и произойдет.

Вере Калашниковой было сложнее всего на этом старте. Для нее это была очень непривычная работа, она никогда не делала ничего похожего. По одной тренировке не плавала, дистанционную скорость на задании не выполняла. Нужно было в это включиться. И надеюсь, к чемпионату России будет полегче.

Андрей Николаев тоже хорошо выступил. Сразу прошел первый полтинник по рекорду России. При этом мы были в абсолютной загрузке после рабочего сбора, мы не подготавливались к этим соревнованиям.

- Сбор у вас проходил в Индонезии – райское место!

- Но мы так много работали, что даже не нашлось времени сходить на серфинг! – смеется Ефимова. – Один раз попробовала, но руки просто не поднимались. Решила отказаться от этой затеи.

Мне было очень тяжело вкручиваться в тренировки. К тому же мы все стараемся поменять технику. Лично у меня есть проблемы с выходами, поворотами. Мы друг другу постоянно подсказываем.

- Как вы себя чувствуете после операции на носоглотке?

- Вообще до этого было все отлично. Но сейчас немного приболела, приехав в Австралию. Опять нос, сопли, горло, кашель. Да еще соревнования. Все это навалилось. Но надеюсь, скоро пройдет. До этого все было хорошо. С капель я слезла, нос наконец-то начал дышать по-человечески.  

- Какие у вас планы на чемпионат России?

- Буду отбираться так – весь брасс и 200 м комплекс. Может быть, попробую какой-нибудь полтинник – кроль, на спине, если он не будет мешать основным дистанциям. Но чисто для тренировки, для себя.

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