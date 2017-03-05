С борьбою вышло хорошо, с футболом не очень. «Спартак» не смог победить

Претенденты на призовые места, не показав красивого футбола, сыграли в одном из главных матчей марта вничью.

ТОЛЧОК В БУДУЩЕЕ

Краснодар — весенняя столица России. Солнце уверенно обозначает стремление к лету, но еще не испепеляет, чистенько, приятно, дружелюбно. А щитовая уличная реклама унитазов «Толчок в будущее» добавляет улыбок гостям и жителям краевого центра.

Гостей в красно-белом, кстати, прилетело в Краснодар очень много. Кто-то с кем-то столкнулся разок, но в целом выезд я бы назвал интеллигентным. Приезжие слегка расцветили улицы своей приметной символикой и воздали должное широко представленной повсюду южнороссийской кухне.

Заслужили москвичи добрый слов и за поведение на матче дублеров. Причем не моих, а принимающей стороны. Дважды стадионный диктор выносил болельщикам «Спартака» устную благодарность. А клуб «Краснодар» вынес материальную: на игру пустили не 10 процентов от вместимости стадиона, как велит регламент, а всех «спартачей», купивших билеты. А было их более 10 тысяч человек!

Мало того, гостевому сектору позволили пронести и растянуть во всю ширь трибуны баннеры. Включая такой: «Каким бы буйным ни был бык, на банке пишется — тушенка». Не верх остроумия или кровожадности, но все же выпад. Вот она — новая краснодарская толерантность. Футбол — для зрителей, всем peace!

В течение первого тайма гостевой сектор сформировал ответ: три раза ухнуло, однажды задымило. По аналогии с тушенкой вспомнилось словесное про ту, которую пусти за стол, она и ноги на стол. Впрочем, если такое адресовать, то лишь трем-четырем отдельным персонажам. Остальные 9996 или около того человек в красно-белом, есть ощущение, испытывали к хозяевам матча и стадиона что-то вроде благодарности. Им нравилось. И они нравились. Сплошная милота.

С ДВУМЯ ФОРВАРДАМИ

Отдельного упоминания требуют стартовые составы. С «Краснодаром» все ясно: пропускали игру травмированные Каборе и Калешин. Оба, правда, не остались без нагрузки: перед началом игры пошли раздавать автографы в ложах VIP. У «Спартака» на поле возникла некоторая интересная коллизия.

За счет дисквалификации Промеса и того факта, что в запасе остался Попов, Каррера получил возможность выпустить в «старте» сразу двух форвардов — Адриано и Зе Луиша. А вот Самедов впечатлил не столько самим собой, сколько позицией. Назвал бы ее «ложным инсайдом»: формально — правый хавбек, на деле — плеймейкер, закрывающий правый фланг и центр.

Вот к чему это все привело. Именно Самедов заработал штрафной, после которого Фернандо поверх стенки положил мяч в угол хозяйских ворот. Еще и трех минут не прошло, а Массимо Каррера уже задрожал от радости в своей технической зоне. В ответ Подберезкин подкараулил ошибку Ещенко, убрал движением Глушакова, пробил мимо цели, но Таски завершил начатое, нисколько того не желая, - забил в свои.

Все это вспыхнуло, погорело и погасло довольно быстро. Самым заметным событием оставшегося до перерыва получаса стала замена травмированного Газинского. Потому что обе команды принялись реализовывать какую-то не совсем элегантную, хотя и понятную концепцию.

Соперники основательно взялись за центр поля. Не дать принять мяч, причем сделать это максимально быстро и активно — такой была основная идея. Результат: 30 минут игры почти не было. А были вынужденные и невынужденные ошибки, полеты мяча свечкой вверх и вообще по воздуху, суета и мельтешенье без позывов к остроте.

Смотрелось не очень, честно говоря. И даже стало казаться, что развязка вступает в зависимость от того, какая из команд первой устанет.

ЛИЦА ОБЩЕЕ ВЫРАЖЕНЬЕ

Но вышло иначе. Хотя и не без связи с упомянутой чехардой.

В начале второго тайма серия броуновских отскоков, потерь, отборов и снова потерь в центре закончилась толковым пасом Зобнина. Адриано просто вышел один на один и просто катнул мяч в угол.

А потом отыгрался за не забитый «Уралу» пенальти Смолов. Компенсировал его забитым пенальти. Причем чуть раньше рефери Бездородов язан был давать еще один. Тогда на Смолове сфолил Кутепов, теперь — Комбаров.

Игра покатилась прежним чередом и это был знак: пора подводить итоги.

Матч в Краснодаре, полагаю, сослужит недобрую службу обоим его участникам. Видевшие игру отныне знают, как разваливать созидание «Краснодара» и «Спартака». Максимум опеки в центре — и нет его, созидания. Разве что индивидуальное, в завершающей стадии атак.

«Краснодар», отступивший от принципов искусственной «эстетизации» своей игры, пока не нашел идеологии, способной заменить предыдущую. Вместо «лица необщего выраженья» команда получила общее. А значит, велик соблазн усилить такой футбол за счет уровня исполнителей, - вполне традиционный для России вектор.

В целом же именно командной игры не хватает сейчас «Краснодару» и «Спартаку». Борьба, к примеру, являлась куда более значимым основанием для всех четырех воскресных голов, нежели тонкость, техника и взаимопонимание.

Любопытно, в каком направлении все это двинется дальше. При том, что с более слабыми соперниками может хватить и того, что есть. Но вот с равными, ключевыми, умными...