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Экономика спорта: «Барселона» обходит «Реал», Китай готовится обойти всех

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Экономика спорта: «Барселона» обходит «Реал», Китай готовится обойти всех
Источник: Getty Images

«Советский спорт» продолжает знакомить с наиболее заметными публикациями неспортивных изданий, которые тоже обращаются к теме спорта. Только иногда не совсем с привычной нам стороны. Сегодня – материалы, так или иначе связанные с экономикой спорта

«Форбс» попытался разобраться, каким образом «Барселона» научилась зарабатывать больше «Реала». Издание пошло по очень правильному пути, раз за разом изучая обычные финансовые отчеты испанских суперклубов

В прошлом сезоне каталонский клуб заработал 620,2 млн евро, что на 100 тысяч больше цифр «Реала». Маркетинговые доходы – главный фактор, определивший преимущество «Барселоны» над «Реалом». Формула коммерческого успеха «Барсы»: новые спонсоры, новые контракты со старыми партнерами, а также прибыль от предсезонного тура и побед в Суперкубке УЕФА и клубном Кубке мира.

Новыми партнерами «Барселоны» в Азиатском регионе стали производитель мобильных телефонов Oppo (Китай), коммерческие банки Bank Mega (Индонезия) и SHB (Вьетнам, Камбоджа и Лаос). Право поставлять оборудование для медицинского центра клуба до 2020 года получила компания Toshiba. Контракты с «Барсой» на новых условиях подписали производитель напитков Chang, телекоммуникационная компания Indosat и производитель косметики Procter&Gamble (бренд – Head&Shoulders). Общее количество международных спонсоров клуба с 2010 года увеличилось с 5 до 37. Из них 13 представляют клуб в азиатском регионе.

Сезон 2015/16 стал последним для старого контракта «Барселоны» с производителем экипировки Nike, по которому клуб получал около 60 млн евро в год. По новому соглашению «Барса» ежегодно будет получать более 150 млн евро.

Кроме того, в самом начале сезона-2015/16 «Барселона» выиграла Суперкубок УЕФА, что принесло клубу 4 млн евро. В декабре 2015-го «Барса» взяла клубный Кубок мира, за что выручила еще 4,6 млн евро. «Реал» в этих турнирах участия не принимал.

И это мы не учли еще выручку от билетов, доход от стадиона (например, выручка клубного музея), членские взносы и медиаправа.

«Коммерсант» следует модному футбольному тренду – пишет о китайских инвестициях в футбол. «Происходящее в китайском футболе движение можно было бы назвать денежным безумием, внезапным помешательством или увлеченностью, если бы не одно важное «но». В 2014-м в КНР была принята комплексная программа развития этого вида спорта, которую подписал председатель КНР Си Цзиньпинь, страстный футбольный болельщик, а курировать ее было поручено члену политбюро Лю Яньдуну. В программе — около 50 пунктов, которые покрывают все самые важные и социально значимые аспекты: 50 тысяч футбольных школ и академий к 2025 году, 100 тысяч новых футболистов, футбол как обязательный урок во всех общеобразовательных школах и тому подобное».

Это все спорт массовый. Но у этой пирамиды есть и серьезное основание. Главное – это продвижение китайской заявки за право проводить чемпионат мира по футболу в 2026 году. Это будет первый «большой» ЧМ с участием 48, а не 32, как сейчас, команд. И выход национальной сборной на иной уровень – политическая задача (сейчас Китай занимает 81-ю строчку в рейтинге FIFA, располагаясь между Фарерскими островами и Сент-Китс и Невис).

После введения налоговой льготы на рынке появились все крупнейшие китайские игроки. Wanda Group, Suning Commerce Group, China Media Capital Holdings — эти компании не только развивали футбол у себя на родине, но и пошли дальше, активно скупая иностранные активы. Италия, Испания, Франция, Англия, Нидерланды, Чехия — в эти старые футбольные страны китайский бизнес пришел всерьез и надолго, причем в сферу интереса попали ведущие клубы, такие как, к примеру, «Манчестер Сити», «Атлетико» или «Интер».

«СпортБизнесКонсалтинг» пытается описать, как завоевать любовь болельщиков и удержать их на трибунах с помощью технологий.

«Спортивные клубы в США тратят миллионы, чтобы сделать арены более комфортными для болельщиков. Зрители приходят на стадион не для того, чтобы просто посмотреть матч или концерт со своего места. Они хотят получить множество впечатлений, в том числе используя свой телефон и электронные табло, хотя, чтобы им было интересно и удобно на всей территории спортивного объекта».

Возникает вопрос: как клубы могут заставить «диванных» болельщиков оторваться от телевизора и поехать на стадион? Издание анализирует рецепт успеха и предлагает десять 10 наиболее эффективных технологических решений: мощная беспроводная сеть, уникальные мобильные приложения, мобильные точки услуг (POS) маяки (мэппинг-система помогает клиентам найти ближайшие комнаты отдыха и туалеты, но горзадо важнее то, что использование этой технологии позволяет клубам отслеживать поведение фанатов, их передвижение и деятельность на территории стадиона), цифровые киоски, гигантские HD-экраны, высокоскоростные камеры, база данных по клиентам, камеры GoPro, таргетированная реклама.


Спортивное подразделение Denver Broncos и компания Cisco создали сверхмощную маркетинговую платформу, установив 1200 дисплеев диаметром не менее 55 дюймов. Эти экраны служат не только болельщикам, демонстрируя видео, фото и статистику. Главной целью нововведения является сегментация возможностей для рекламодателей. Broncos зафиксировал 50-процентный рост спонсорских поступлений.

Рекламные ролики охватывали все сегменты целевой аудитории внутри стадиона: публику в барах, зонах отдыха, зрителей на трибунах всех категорий. Пивной бренд Bud Light стал спонсором предыгровой зоны Mile High Mountain Village, а Coca Cola – спонсором Fan Cave. Спонсорские видеоролики не прекращались и во время повторов ключевых моментов игры, приковывая тем самым максимальное внимание аудитории. Экраны на стадионах активно используют производители алкогольных и безалкогольных напитков – особенно в конце игры.

***

Правильно выбранная технология сбора данных существенно облегчает процесс коммуникаций между спортивным клубом, стадионом и болельщиками, помогает им понять потребности друг друга и создать систему, стимулирующую рост посещаемости. Клубы должны фокусировать свое внимание на болельщике, начиная с того момента, когда он переступил порог своего дома и направился на стадион. Более того, процесс его «сопровождения» не заканчивается с финальной сиреной – коммуникации с болельщиком не прекращаются никогда. А главная цель формирования базы данных по болельщикам – перевод их из категории обычных фанатов перешли в категорию платежеспособных клиентов.

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