Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018

Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства. Выступление женской сборной – туши свет, значительно ярче – результаты мужской команды. Но по-прежнему по-настоящему яркий свет в нашем олимпийском окне – это лишь Антон Шипулин.

«Я бежать не могу»

Диалог номер 1:

– Какое у вас физическое состояние?

– Никакое.

Диалог номер 2:

– Чем можете объяснить сегодняшнее выступление?

– Я бежать не могу.

– Тогда почему не бежала Слепцова?

– Она тоже не может бежать.

Диалог номер 3:

– Почему мы так неудачно выступаем?

– Я не знаю, как это объяснить.

Это – все, что нужно знать о выступлении нашей женской сборной на предолимпийской неделе в Пхенчхане, который принял седьмой этап Кубка мира и где в эти же даты через год пройдет Белая Олимпиада. Имена в данном случае не важны, поскольку ситуация почти у всех как под копирку: не получилось, промахнулась, сил нет.

Увы, ровно за год до Игр ситуация в нашей женской сборной – катастрофическая . Ни одна спортсменка не способна выдерживать конкуренцию на высоком уровне. Ольга Подчуфарова завершила сезон досрочно. Скорее всего то же самое ожидает Светлану Слепцову. Обосновалась в четвертом десятке протоколов первый номер команды Татьяна Акимова.

За прошедший год совершенно не обкатан резерв. А это означает, что на данный момент его нет. Наши молодые девушки не выдерживают борьбу за право попадания в команду. Более опытные девушки, пробившиеся в сборную, не выдерживают борьбу на топ-уровне.

Замкнутый круг. Исправить ситуацию за год, можно только при помощи магии.

Единственная конкурентоспособ ная спортсменка сборной – Ирина Старых. Парадокс в том, что она не тренировалась с командой из-за всем известных обстоятельств. А выглядит лучше всех.

Шипулин тоже не тренировался со сборной. И тоже выглядит лучше всех. Что-то не так с нашей сборной?

Шипулин: Это моя трасса

Антон Шипулин действительно радует. Да, к сожалению, который год подряд ему не удалось составить конкуренциюМартену Фуркаду в борьбе за Большой хрустальный глобус. Но если спуститься с небес на землю и перестать об этом мечтать, то Шипулина за этот сезон нужно похвалить. Отличная физическая подготовка и умопомрачительна я скорострельность говорят о том, что российский спортсмен продолжает прогрессировать.

Если оглянуться на минувший уик-энд, то увидим следующее. В спринте у Шипулина не задалось. Но уже когда он давал интервью после гонки, было понятно: Антон знает, где и что сделал не так, а самое главное – понимал, как это исправить.

– Хорошо, что это произошло сейчас, а не на Олимпиаде, – заключил Шипулин и ушел готовиться к гонке преследования.

Всего-навсего один вечер, за который был проведен глубочайший анализ произошедшего, дал результаты. В преследовании он стал вторым, показав феноменальную стрельбу.

А по окончании этапа объявил: «Это моя трасса».

Моя – не потому что легкая. А потому что рабочая. Для тех, кто любит и умеет работать.

Все остальные наши парни до Шипулина здорово не дотягивают, хотя вместе способны на большой результат, который мы увидели на чемпионате мира в эстафете.

Но все же – очень уж нестабильны наши биатлонисты в своих результатах. Официальное объяснение по поводу каждого вроде бы существует. Гараничев весь сезон боролся с последствиями бактериальной инфекции, которая напала на спортсмена незадолго до первого этапа, Бабиков проводит первый полноценный сезон, и на всю эту марафонскую дистанцию его пока не хватает. У Цветкова явное преимущество способности стрелять над способностью бежать. А когда подводит еще и первая способность, то наступает караул, как в последней эстафете сезона.

Караул мог привести к потере единственно возможного для всей нашей сборной Малого хрустального глобуса, но на последующих трех этапах Гараничев, Бабиков и Шипулин все-таки его отстояли в борьбе с французами и немцами.

Будет у нас теперь что поднять над головой.

Будет ли чем похвалиться через год на этой олимпийской трассе?

Раз уж Шипулин заявил, что это его трасса, то нет сомнений, что личную награду он здесь заработает. Если только пресловутый последний патрон все не испортит. Но, кажется, эта бочка с решающими непопаданиями уже настолько переполнена, что рано или поздно Шипулин должен про нее забыть. Хорошо, если это случится в олимпийский сезон. А вот в эстафете, если остальная команда не станет более стабильной, медальное счастье может и ускользнуть.

У девочек, как ни жаль это констатировать, в олимпийском Пхенчхане крайне мало шансов серьезно подтянуться в эстафете. Ну и скорее всего не будет там и ничего личного.

Ничего личного. Просто факты.