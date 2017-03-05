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«Спартак» как черт из табакерки. Умом Карреру не понять. Колонка Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» как черт из табакерки. Умом Карреру не понять. Колонка Цыбанева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче «Краснодар» - «Спартак» (2:2).

Ну и? И чего мы, спрашивается, без малого два месяца щупали глазом подготовку «Спартака» к схватке за титул?

Массимо Каррера готовил на сборах, как выяснилось, одно. Ему важно было снабдить команду постоянным электрическим током.

И некоторые, надо заметить, выдали этот ток в премьерном матче весны сразу на-гора. Самедов, всю предсезонку исполнявший сугубого ассистента, сию минуту ринулся не может быть! - в обводку и заработал штрафной. Фернандо вырезал с этого штрафного такое утонченно-самонаводящееся, какого мы у него еще не видывали. Кутепов компетентно выдавливал Смолова корпус в корпус, что мало кому из его коллег-стопперов удается. Зе Луиш геройски отразил верный гол с краснодарского неотвратимого, казалось, стандарта.

А линии неких взаимодействий, или пресловутый рисунок игры, который мы тщетно высматривали в предсезонке… Да вторично это для Карреры, поймите! Он ведь на сборах самую-самую малость игрового времени дал побыть на поле рядом Зе Луишу и Лкуису Адриано. А на экстремальный календарный матч взял да и выпустил их ничтоже сумняшеся в связке. Он совсем коротко проверил зимой, как Самедов чувствует себя на левой бровке. Но потребовалось поискать практический шанс слева и пресечь таковой у «Краснодара» справа, где Рамирес и Классон, – и пошел Самедов мыкаться со своей левой, которая только для ходьбы.

Одним словом, «Спартак» Карреры – это этакий черт из табакерки. И каждый игрок обязан, куда бы ни занесла игровая кривая, этому шебутному образу соответствовать.

Если попробовать раскусить электрическую логику итальянца, то соседство на передовой Зе Луиша и Луиса Адриано означает вдвое больше атакующих шансов для «Спартака». Ну, примерно как случилось со вторым красно-белым голом. Раз ткнули мяч вперед, еще ткнули – и открылся вдруг перед Луисом Адриано голевой простор. Хотя кто-то очень умный обязательно спросит Карреру: а не лучше бы хоть какого диспетчера в игру запустить? Но этот умник электрической логикой не владеет…

Электричество электричеством, но защитные ряды необходимо срочно почистить, наведя порядок. Первый краснодарский голевой ответ прямо указал Каррере объекты для чистки – Ещенко и Таски. Ну, почти двоечку в свои ворота разыграли, разве что через Подберезкина. И вроде бы кандидатуры достойных сменщиков как раз в наличии – Тигиев и Джикия. Пусть будет, в случае с правым дефом, меньше шороха впереди, таковой можно и от профильных спецов получить – но четче оборонительная стойка.

А случай с назначенным пенальти – с двойным дном. Во-первых, Комбарова в том эпизоде так тряхнуло, будто самого сильно током ударило. Во-вторых, представляю, какую истерику закатил бы Луческу, случись такой пенальти против «Зенита»: арбитр из города главных конкурентов; и разве такие сомнительные ставят в главных матчах?!

Но у Карреры, видно, только электрический ток на уме. Осенний «Краснодар» такой вот наэлектризованный «Спартак» наверняка заставил бы задрожать и пасть. Но Шалимов за зиму и по своей команде пустил нечто подобное. И задал тем самым Каррере задачу: надо бы подкрепить тонус и более существенной долей порядка.

Голосование: Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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