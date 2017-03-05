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Шайба в голову. Страшные травмы в хоккее

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии


Шайба, которая попадает в голову участнику хоккейного матча – не редкость. Страдают игроки, тренеры, зрители, судьи, черлидерши, болельщики.

Матч регулярного чемпионата НХЛ против Эдмонтона запомнится тренеру «Детройта» Джеффу Блэшиллу не самым приятным эпизодом. Прямо во время игры в голову тренера прилетела шайба. 

Это нисколько не смутило тренера, который решил прямо на скамейке залатать рану. Пока доктора зашивали рассечение, наставник следил за игрой своих подопечных.


Хоккей – весьма травмоопасный вид спорта. И шайба, летящая в лицо – игроку, тренеру, болельщику – увы, довольно частая история.

Три года назад во время матча тольятинцев и уфимцев пострадал защитник «Лады» Дмитрий Стулов: в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:2) ему в подбородок попала шайба. После удара хоккеист потерял сознание и был доставлен на автомобиле скорой помощи в больницу, где ему был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».


В ноябре 2014-го спортивная общественность скорбила по 8-летнему болельщику во Франции, для которого поход на матч любимой хоккейной команды стал последним, что он успел сделать в своей короткой жизни. Во время игры между клубами «Данкер» и «Реймс» шайба вылетела за пределы площадки и нанесла ребенку увечья, несовместимые с жизнью.  Матч решили не доигрывать. Полиция квалифицировала дело как «несчастный случай».

До начала нынешнего века хоккейный бог уберегал болельщиков от роковых попаданий. На заре развития этого вида спорта матчи проходили на открытых площадках, скорости на льду не шли ни в какое сравнение с современными.

Но с каждым годом мастерство игроков повышается, растет и сила броска. Теперь шайба в полете может достигать скорости до 200 км/ч. Сначала трагические известия стали приходить из низших хоккейных лиг Америки, где заградительные стекла были установлены не на каждой арене. Но 15 лет назад произошел инцидент, который наглядно показал, что даже они не могут служить гарантом безопасности.

В 2002 году 14-летней американке Британи Сесил преподнесли на день рождения долгожданный подарок. Папа наконец-то решил сводить дочку на хоккей. Преданная поклонница «Коламбуса» приехала поддержать кумиров на игру с «Калгари». Семья фермеров жила в маленькой деревушке Западная Александрия, что находится почти в ста километрах от ледовой арены.

Во время первого визита на хоккей радости именинницы не было предела: Британи хлопала каждой передаче, радовалась каждому броску. Но именно мощный щелчок нападающего своей команды Эспена Кнутсена оборвал счастье девочки. В стартовой двадцатиминутке форвард не рассчитал силу броска, в результате чего снаряд улетел на 15-й ряд и попал точно в голову Сесил. Кровь хлынула из раны. Болельщица пыталась остановить ее, приложив жакет, и даже самостоятельно добежала до бригады «Скорой помощи». Когда пострадавшую доставили в больницу, она еще была в сознании, но к тому моменту было потеряно много драгоценных минут.

К слову, в том эпизоде был и еще один пострадавший. Рикошетом от головы Британи шайба отлетела в соседа по трибуне Лэрри Янга и поранила тому шею. Но он посчитал, что травма не настолько серьезна, чтобы отвлекать медиков от спасения жизни маленькой девочки.  

Именно после инцидента с Британи Сесил во всем мире за воротами стали натягивать заградительную сетку, в результате чего сидеть там стало безопаснее.


Под обстрелом хоккейных снарядов рискуют оказаться не только зрители, но и, в первую очередь, участники ледовых баталий. В Швеции во время матча юниорских команд «Соллефтео» и «Хусум» несчастный случай произошел с арбитром. Шайба попала в голову рефери, который в этот момент находился около одной из скамеек запасных. От полученного удара судья упал на лед и, в дополнение ко всему, ударился затылком. Разумеется, встреча сразу была остановлена. Как только люди в халатах прибыли на место происшествия, пострадавшего сразу отправили в больницу. Там он еще проявлял слабые признаки жизни, но бороться за нее до конца сил после такого мощного сотрясения у арбитра не хватило.

Общественность так и не узнала, что именно стало причиной смерти  – попадание шайбы или удар затылком об лед. Результаты вскрытия, по просьбе семьи погибшего, в итоге не были обнародованы.

В списке пострадавших есть и черлидер омского «Авангарда» Александра Пальгова. Во время домашнего матча с «Нефтехимиком» хрупкую девушку из группы поддержки не спасла даже заградительная сетка. Шайба просто порвала ее и угодила в лицо девушке. 

Дежурившая бригада «Скорой помощи» на месте наложила швы и настояла на госпитализации омички. Она была доставлена в местную больницу с диагнозом «Сотрясение мозга». Очевидцы утверждают, что подиум, где танцевали чердлидершы, в тот момент был залит кровью.
Любопытно, что за пару месяцев до рокового инцидента девушки из группы поддержки также попали под обстрел. Тогда шайба задела руку одной из танцовщиц, оставив на память синяк.

Сейчас Александра Пальгова больше не работает на матчах «Авангарда». После того случая девушка отсудила у клуба полмиллиона рублей. При вынесении вердикта суд особо подчеркнул, что ответственность за безопасность всех участников целиком лежит на принимающей стороне.


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