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«Не ожидал, что «Спартак» будет так хорош». Мнение Евгения Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Не ожидал, что «Спартак» будет так хорош». Мнение Евгения Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

Это был европейский уровень футбола? Если только по антуражу, но никак не по качеству. Если разобраться, игроки были чересчур эмоциональны. Например, Ещенко – он столько моментов запорол: то отдаст не туда, то поборется неправильно. При этом он игре отдавался, молодец, но в этом матче у многих футболистов эмоции преобладали над трезвостью ума.

Смолов – настоящий молодец. Форвард всегда должен быть уверен своих в силах, и в ситуации с пенальти он это продемонстрировал. Важно, что он верит в себя и тренер верит в него, несмотря на два неудачных 11-метровых в игре с «Уралом». Раньше у Федора был комплекс неполноценности, он не забивал, занимался Викторией Лопыревой, фотографировался на отдыхе. А сейчас мы видим, как Смолов забивает. И это правильно. Но пока сезон только возобновляется, и он еще не в том состоянии, чтобы заколачивать голы один за одним.

Понятно, почему Смолов не доиграл встречу. Его травма – это необязательно надрыв задней поверхности бедра, может, и спазм. Он, в принципе, мог и доиграть, но зачем клубу «рвать» Смолова, если впереди матч с «Сельтой» и «Локомотивом»? Логично, что его берегут.

«Спартак» играл в концовке неправильно. Имея в нападении таких «козлов», как Зе Луиш и Луис Адриано, надо было «валить» мячи в штрафную площадь, а красно-белые 5 минут убивали время. Мне кажется, «Спартак» не знал, что делать с мячом, и отдавал его Фернандо.

Не ожидал, что «Спартак» будет так хорош в первом матче весны. В товарищеских матчах в межсезонье я так и не увидел основного состава, Массимо Каррера постоянно менял сочетания. Я не понимал, как так: «Краснодар» же впереди, а вы не готовитесь? Но в случае победы могли оторваться на семь очков, если вспомнить о ничьей ЦСКА и «Зенита».

Не думал, что Самедов так быстро вольется в команду. Он был одним из лучших в составе «Спартака», именно его проход принес москвичам опасный штрафной, который реализовал Фернандо. Во втором тайме Самедов действовал не так опасно. Видимо, подустал.

«Спартак» зачастую делал много лишних касаний, владел мячом, но не атаковал. Очень важно, что в моменте со вторым голом Зобнин моментально после обреза Гранквиста отпасовал на Луиса Адриано. В свое время нечто похожее делали Гаврилов и Ярцев. Один стартовал, а другой отдавал.

Важно, что «Краснодар» не пал духом после травмы Газинского. Пенальти? Да, очевидно, что там было нарушение. В эпизоде со Смоловым и Кутеповым – 50 на 50, судья волен трактовать ситуацию как хочет, исходя из логики игры.

Счет 2:2 говорит о том, что команды играют в первую очередь от нападения, а не от защиты. Мы увидели противостояние атакующих сил: Зе Луиш и Луис Адриано против Смолова и Классона. Никакие Дзюба и Кокорин рядом не стояли. А вообще, это был лучший матч весны.

Видел на трибунах актера Данилу Козловского, он так яро болел. Но он же питерский, и в связи с этим я хочу сказать: надо болеть за своих, а не против. «Спартак», Данила, был лучше «Зенита».

Голосование: Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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Евгений Ловчев
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