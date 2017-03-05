Как стать звездой века. Правила Сергея Устюгова. Колонка Юрия Цыбанева

Сергей Устюгов уезжает с чемпионата мира в Лахти, весело и задорно звеня наградами. Двумя золотыми и тремя серебряными. Притом что до наступления 2017-го новоиспеченный чемпион мира и победитель новогоднего марафона «Тур де Ски» не дотянулся на главных стартах ни до одной.

Надо остановить мгновение и зафиксировать: на мировом лыжном небосводе взошла вторая по величине звезда двадцать первого века! Первой пока, да, остается великий и ужасный Петтер Нортуг. У него четыре золота ЧМ-2015, три золота плюс два серебра ЧМ-2011. Он гонялся и в Лахти, но уже безуспешно. Так что свет главной звезды века, быть может, остался в прошлом.

Нортуг часто выступал по полной программе – от спринта до марафона (он и в Лахти попробовал совместить, казалось бы, несовместимое), но все равно слыл в лучшие свои времена узким специалистом. Мастером финишного броска. И поэтому свет новой взошедшей звезды, Сергея Устюгова, начинает затмевать ореол звезды гаснущей.

История Устюгова поистине захватывает дух! На старте взрослой карьеры его настойчиво и тоном, не терпящим возражений, записывали в спринтеры. Дескать, совершенствуйся на коротких дистанциях – и не смей вылезать за эти рамки. Его, уже тогда приличного дистанционщика, не поставили, например, в серебряную эстафету Сочи. Что человеку оставалось? Он злился – но и убедительно доказывал, что может больше. Что способен стать полновластным королем лыж.

Вы только вдумайтесь, что он совершил, Сергей Устюгов, минувшей зимой и в начале весны! Он пришел первым в шести гонках из семи выжимающего все силы и выматывавшего душу марафона «Тур де Ски». Нортуг, кстати сказать, с его-то моделированием идеальной ситуации для финишного наката, в контексте столь непрерывных усилий отдыхает.

И кто мог в январе поверить, что спустя всего-то полтора месяца Устюгов практически повторит то свое свершение, непрерывно-тотал ьное! Два пика формы за два месяца – кто и когда был способен на такую дюжинность?! Во всех своих пяти гонках Лахти он финишировал первым-вторым.

Но захватывающе интересны и детали. Они очень даже показательны. Ведь уступал на финише самую малость Устюгов только спринтерам! Пеллегрино в спринте как таковом (но взял реванш у итальянца в спринте командном). Крогу в эстафете (что и поражением- то назвать нельзя – Устюгов отыграл на этапе у норвежца 12 из 17 начальных секунд отставания)- сей подверженный всевозможным аллергиям скандинав не замечен в доблестях, требующих изнурительного труда на дистанции. Ну и Харвею в марафоне. Тоже выступающему по широкой программе – но славящемуся как мастер финишного рывка.

И даже этими уступками Сергей словно подавал знаки тем, кто записывал его раньше в чистые спринтеры – не дождетесь вы от меня спринтерского фанатизма! Я хочу быть шире!

Устюгов делал в Лахти несравнимо больше, чем те, кому посчастливилось его опередить. Уходил в дерзкие отрывы. Наверстывал значительное отставание (в командном спринте).

Вот так становятся звездами. И очень может быть, что Сергей Устюгов станет самой яркой лыжной звездой. Какие его годы.



