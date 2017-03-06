Николай Зимятов: Доказали всему миру – в России чистые лыжники

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.

«НАДО УЗАКОНИТЬ ЗВАНИЕ «КОРОЛЬ ЛЫЖ»

- Николай Семенович, Устюгов мог стать третьим «королем лыж» (см. рубрику «из истории вопроса) в отечественной истории.

- Не стал, обидно за Сергея. К сожалению, это неофициальное звание. Вот Кузин на чемпионате мира его получил, а я на Олимпиаде в Лейк-Плесиде в 80-м. Но надо бы узаконить – присуждать это звание за конкретное достижение. Корону какую-то могли бы вручать. Кто-то должен выйти в FIS с таким предложением. Мне как-то не с руки. А то все говорят: король, король. А король-то – без короны.

- Вернемся к марафону. Устюгов и Алексей Червоткин шли в лидирующей группе из примерно 15 лыжников, среди них были и четыре норвежца. Но на финише канадец Алекс Харви рванул и выиграл. Устюгов зевнул рывок канадца?

- Я повтор смотрел, ситуация для Сергея на повороте была неплохая. Думаю, Харви понял, что может выиграть: до финиша оставалось 100 метров и он пошел ва-банк. Но я рад за Устюгова, продолжил наши победные традиции именно в Лахти. Сергей Савельев выиграл здесь золото чемпионата мира в 1978 году, а моя карьера на том чемпионате началась. И наши девочки - Елена Вяльбе и Анфиса Резцова - здесь отлично выступали.

Мне Савельев подарил фотографию из Лахти, дома висит. Последний этап эстафеты и две наши команды передают эстафету сразу на двух лыжнях: Николай Бажуков - Савельеву, а я -- Евгению Лукьянову. И все преследователи отстали на полторы минуты. Это был коммерческий старт, поэтому мы выступали двумя командами.

- Как к масс-старту относитесь?

- Не очень хорошо. Масс-старты появились, когда я уже тренером работал. Еще спринт появился, все эти новые стили. В спринте стали доминировать спортсмены не из лыжных стран – Канады, США. Это уже стал немного другой спорт. Я понимаю, что это требования телевизионщиков. Гонки проходят быстро, для телезрителей удобно. Спринт и раньше был, но только в коммерческих соревнованиях.

- А как относитесь к масс-старту на классических дистанциях - 30 и 50 км?

- Ну а куда от этого денешься? Веление времени. Единственное, что мы никак не можем приучить наших ребят, чтобы они не лидировали с самого страта. Остальные за ними пристраиваются. Сколько гонок таким образом проиграли. Надо тактику менять - не выходить вперед сразу, держаться в головной группе, но немного сзади.

- У вас ведь тоже был случай, когда вы лидировали, Гунде Сван сидел за вами всю дистанцию, а на финише обошел.

- Это было на Олимпиаде в Сараево, в 1984 году. Последний этап эстафеты. Сван тогда молодой был, побаивался меня. Сел за мной, так и просидел девять километров. Я и притормаживал, и пропускал его, а он все не обгоняет. Сильно тормозить тоже нельзя было – тогда нас основная группа нагонит. В общем, Сван отсиделся за мной, а на последнем километре вышел вперед. Так и выиграл для шведов золото, а мы стали вторыми.

«ОТСТРАНИЛИ ЛИДЕРОВ, А МЫ БЕЗ НИХ БЛЕСТЯЩЕ ВЫСТУПИЛИ»

- Итоги чемпионата мира внушают оптимизм?

- Конечно, внушают! Не знаю, был ли у Елены Валерьевны (Вяльбе, главный тренер сборной и президент Федерации лыжных гонок России. - Прим. ред.) план на этот чемпионат, но, думаю, он перевыполнен. У нас отстранили целую группу лидеров, а мы без лидеров блестяще выступили. Доказали всему миру, что мы чистые и что у нас есть отличный резерв.

- Но все наши успехи держатся на одном Устюгове. За год до Олимпиады это тревожит?

- Ну, слушайте, а как в Польше Юстина Ковальчик много лет была единственным лидером?! Такие таланты, как Устюгов не часто рождаются. И хорошо, что тренерскому штабу удалось поддержать отличную форму Сергея на протяжении всего сезона. Ведь некоторые жертвуют Тру де ски ради чемпионата мира. А Сергей на двух главных стартах блестяще выступил. Думаю, Сергей еще на Играх в Сочи выиграл бы спринт, если б не то злополучное падение.

- Кто за Устюговым, где ближайший резерв?

- Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Алексей Червоткин – это и есть ближайший резерв. Только Бессмертных постарше, а остальные - молодые, им еще выступать и выступать. И они уже подтягиваются к лидерам.

- Отстраненные - Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин - разве не резерв на Олимпиаду, если для них все закончится благополучно?

- Это ребята опытные, много достигли. Вряд ли они уже прибавят, в отличие от молодых. Но на Олимпиаде, конечно, если захотят, если подготовятся, могут еще выстрелить.

- Но пока их дальнейшая карьера под вопросом.

- Думаю, ситуация для них разрешится благополучно. Никаких доказательств их вины нет. Но вопрос, кто компенсирует ребятам эти страдания? Кто-то ведь должен будет извиниться.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 1954 году на чемпионате мира в Фалуне советский гонщик Владимир Кузин стал первым советским чемпионом мира, выиграв гонки на 50 и 30 км. Шведский король торжественно вручил ему за это большой серебряный кубок, на котором было выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции». Кроме Кузина, неофициальное звание «короля лыж» в разные годы добились: Матти Райвио и Мика Мюллюля (оба - Финляндия), Николай Зимятов (СССР), Гунде Сван (Швеция) и Петер Нортуг (Норвегия).

Однако Зимятов является единственным из «королей», кому удалось выиграть эти две дистанции на Олимпийских играх, остальные одерживали победы на чемпионатах мира, которые проводятся в два раза чаще Олимпиад.