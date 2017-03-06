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Бокс должен продолжаться до нокаута. Послесловие к бою Турман - Гарсия

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кит Турман (слева) против Дэнни Гарсии
Кит Турман (слева) против Дэнни Гарсии

В ночь с субботы на воскресенье в США прошел объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA между американцами Китом Турманом и Дэнни Гарсией.

Очень редко на ринге встречаются небитые боксеры. Еще реже, когда каждый из них владеет титулом. В полусреднем весе таких случаев до минувших выходных было только два. Это Дональд Карри против Милтона Маккрори в 1985 году и Феликс Тринидад против Оскара Де Ла Хойи в 1999-м.

Первый поединок завершился уже во втором раунде. Слишком ощутима была разница в классе. Во втором, разницы в классе не было. Но за 12 раундов зрители не увидели ни коронный левый боковой от Оскара, ни фирменный правый прямой от «Тито». Разочарование, а не бой века или Мэйвезер – Пакьяо v0,1.

Да и поединок небитых Сергея Ковалева и Андре Уорда шестью месяцами ранее получился не ахти каким. Поэтому и сейчас не ждал ничего выдающегося. Ожиданиям оправдались.

Самое лучшее, что было в этой встрече – отсутствие прописанного реванша. Да, поединок близкий. Мнения судей разделились. Но боя как такого не было. Будто показали повтор матча ЦСКА – «Зенит». И счет соответствующий – 0:0. Ощущение – «два часа зря потратил». Единственный момент за матч - удар Жозе Маурисио в штангу в конце второго тайма. Единственный момент за бой – удар слева Турмана в начале первого раунда. За попадания в штангу три очка не дают. Почему же за один мало-мальски удар дали победу?

Абстрагируясь от произошедшего на ринге, можно сказать, что ничья была бы оптимальным результатом. Турман взял начало поединка, а затем переключился на спортивную ходьбу, которая не то, что к боксу не имеет никакого отношения, даже спортом называть ее противно. Хочешь ходить быстрее – беги. Зачем выдумывать велосипед? Турман его выдумал и «катался» всю вторую половину боя.

На моей карточке Турман бой проиграл 112-116. Мне даже перед началом 12-го раунда захотелось «включить» Берта Клементса. У этого судьи Уорд к 12-му раунду Ковалева уже победил и он за красивые глаза отдал раунд россиянину, чтобы тому было не так обидно. Вот и я было хотел отдать раунд Турману, чтобы он не обижался, но Кит стал «крутить педалями» еще быстрее. А поскольку глазки Турмана мне никогда не нравились, я рассудил так – сильнее был Гарсия.

Признаюсь, Гарсия мне нравится как боксер. Он умеет все. Техника при нем. Удар есть. Качественных соперников – куча. Но многим Гарсия не нравится. В первую очередь из-за его скандального отца. Кому-то из-за грязного бокса, который он продемонстрировал в поединке с Лукасом Матиссе. В общем, повод всегда найдется и поражение Дэнни многие встретили на ура. Не потому что он действительно проиграл, а потому что он – Дэнни Гарсия. Человек, который никому не нравится, и который много раз доказывал ошибочность суждений экспертов и болельщиков. На нем отыгрались. Всем хорошо.

Да, на самом деле можно было отдать победу Турману. Многие раунды были очень близкими. Победа Кита – это точно не скандал. Это победа симпатий. Симпатии оказались на его стороне. Поэтому он победил. Сегодня в боксе симпатий достаточно для победы. У Турмана такая победа уже вторая. Причем подряд.

Поэтому хочется вернуть правила, которые действовали в конце 19 века. Тогда бокс продолжался до нокаута. Вот уж точно в таких случаях результат не опровергнуть. И симпатии не помогут. Понятно, сейчас на такое никто не пойдет.

Здоровье спортсменов и все такое... Но какое нам дело до их здоровья? Если дело есть, не кривите душой, а просто запретите бокс и прочие единоборства. Такой спорт ничего кроме вреда здоровью не наносит. Причем непоправимый вред может нанести один удар, а их выбрасывают более сотни.

И это именно то, что мы хотим видеть как зрители. Нам нужна кровь, рубка и «биг драма шоу». Именно для этого люди смотрят бокс. И черт с этим здоровьем спортсменов. Пусть даже допинг принимают, если зрелище будет ярче. Не путайте спорт и физкультуру. Спорт никогда здоровью не помогал. Только портил. Портил на потеху публики. И если вы так дорожите своим здоровьем господа Кит и Дэнни просто не занимайтесь боксом. Вас уже освистали. Освистают еще не раз.

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