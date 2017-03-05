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Главная тайна буллита Никиты Кучерова. Почему он взорвал весь мир? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главная тайна буллита Никиты Кучерова. Почему он взорвал весь мир? (видео)

Америка до сих пор обсуждает роскошный буллит форварда «Тампы» Никиты Кучерова, который он забил в матче против «Баффало».

Возможно, я слишком впал в эйфорию, когда назвал шедевр Никиты Кучерова «лучшим буллитом в истории хоккея».

Но со мной согласились 33,8 процента болельщиков в сообществе ВКонтакте «Хоккейная империя».

В журналистике это называется «восторг одного дня». Спроси сегодня у футбольных болельщиков «Краснодара», кто круче – Марадона или Смолов, забивший пенальти в важном матче – те же 33,8 процента скажут вам, что Федя Смолов.

Хотя через 10 лет, может, о нем и не вспомнят. А вот Марадона будет вечно.

Однако когда я дал заметку, то мне в социальных сетях начали кидать ссылки на голы и буллиты, которые были очень похожи на то, что сотворил Никита Кучеров.

Причем все это случилось раньше на несколько лет!

Вот смотрите, 8 марта 2013 года – в матче МХЛ между «Спартаком» и «Алмазом» - Артем Воронин забивает роскошный буллит. Один в один это гол Кучерова. Оцените!


Я кидаю этот ролик в мыло своему американскому коллеге. Тот отвечает одной лишь ссылкой. Ни одного слова.

Смотрю – это словацкий форвард Мариан Госса с изощренной выдумкой так поразил ворота сборной Франции на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.


Здорово, великолепно!

Я тоже не говорю ни слова. И отвечаю ему буллитом Йори Лехтеря, который он забил на «Матче звезд» КХЛ.


О’кей, он кидает мне в ответ буллит финского форварда Томми Хухталы из местной лиги. Что ж, очень красивый момент.


Я отвечаю голом Джейсона Уильямса в матче НХЛ, когда «Торонто» играл против «Коламбуса».


Такую игру можно вести очень долго. Но ни один из этих голов не взорвал интернет так, как шайба Никиты Кучерова. Сейчас она поставила на уши всех, собирает сумасшедший траффик, и болельщики по всему миру обсуждают ее на все лады.

Откуда такой эффект?

Объясняю. Тут должны сойтись сразу несколько факторов.

Во-первых, игрок должен быть звездным. А под это определение из вышеприведенных примеров подходит только Мариан Госса. Ну и конечно, Никита Кучеров.

Во-вторых, это должно произойти в НХЛ, где работает мощная пиар-машина, которая любой эпизод может раздуть до громадных масштабов. Это вам не матч МХЛ или финская лига. Тут решающий момент игры, в которой «Тампа» бьется за выход в плей-офф.

Да, случай Джейсона Уильямса был тоже в НХЛ. Но он – не звезда. Это не Никита Кучеров.

В-третьих, одно должно зацепиться за другое, чтобы начался так называемый хайп. Помните, как кошка во Владивостоке залезла в рыбный магазин и съела там товару на 60 тысяч рублей? Это попало в верхние строчки Яндекса и висело там трое суток. В итоге о кошке Матроске, как заведенные, трое суток писали все СМИ в России.

Гол Никиты Кучерова уже висит сутки в Яндексе.

А в целом все получилось очень здорово. Я вот считаю, что Никиту Кучерова здорово недооценивают. А этот буллит – теперь его визитная карточка.

Теперь даже тем, кто не следит за хоккеем, не нужно объяснять, кто такой Никита.

«Да это же от парень, который забил тот самый гол!»

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