Птенцы Слуцкого: футболисты, которых сделал экс-тренер армейцев

«Советский спорт» уже писал о том, что объявил новый набор в школу спортивного журналиста. Те, кто стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикую тся на страницах «Советского спорта». И мы продолжаем получать огромное количество писем-заявок с робкими попытками сформулировать свой отчет о матче, о событии, в том числе и довольно заметные и интересные статьи.

Сегодня – одна из таких публикаций.

Ахмед Муса – 18 000 000 €

Помню свой первый поход на большой футбол: летняя Москва, стадион «Лужники» и дерби ЦСКА – «Зенит», как закономерный итог - победа сине-бело-голубы х со счетом 3:1. Во втором тайме вместо Сейду Думбия на поле появился Муса, и на трибунах раздался знакомый ропот: «Да он только бегать может». Да, и правда, в начале своей карьеры в армейском клубе Муса только бегал и невинно улыбался, мол, ребята, простите, то ли еще будет. А оно и стало: в июле нынешнего года Ахмед перешел в состав действующего чемпиона Англии, «Лестер» за солидные для российского футбола 20 000 000 евро.

И Леонид Викторович сыграл в судьбе нигерийца не последнюю роль, сделав его по-настоящему классным форвардом, в условиях вечного дефицита кадров, переведя его на острие атаки. Как известно, дело пошло, и к искренней улыбке прибавились еще и голы. А с ними - уважение со стороны трибун, футбольных специалистов. Всего Ахмед провел в футболке красно-синих 125 матча, забив 42 гола. Конечно, не такой выдающийся результат для нападающего, но если бы он забивал все свои моменты, то, думаю, в России бы так надолго не задержался (4 года – прим.). Последний гол Мусы за ЦСКА, по сути, помог команде завоевать чемпионский титул, ведь после победы над «Краснодаром» оставалось лишь не проиграть «Рубину». Кто знает, как бы сложилась судьба форварда сборной Нигерии, если бы не бесконечное доверие Леонида Слуцкого, потому что сейчас в «Лестере» Ахмед выходит на замену, да, и это лишь по праздникам.

Георгий Щенников – 4 000 000 €

Воспитанник футбольной академии ПФК ЦСКА дебютировал за армейцев в кубковом матче против владимирского «Торпедо». Но настоящее боевое крещение игрока случилось в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл «Рубин», а Георгий провел на поле весь матч, который длился 120 минут.

Именно при Слуцком Щенников стал незаменимым игроком армейцев: он провел за клуб 165 матчей, успев забить свой легендарный гол «Тереку», выведя свою команду в ½ Кубка России. Кажется, что он не так полезен для команды, как Вернблум и Дзагоев, но он все-таки выиграл какую-никакую конкуренцию у К.Набабкина и Ч.Одиа, посадив первого на «банку».

И все же Щенников - просто другой: он не современный латераль, да ему это и не надо: он играет, прежде всего, в обороне, перехватывая и отбирая мячи. Он не создан, чтобы блистать на поле, он, безусловно, талантливый, но талантливый как «рабочая лошадка», как человек, который будет пахать весь матч, не желая ни себя, ни соперника. Отдельно отмечу, что Щенников за все время выступлений за красно-синих заработал лишь 18 желтых карточек и 2 красные, что еще раз подтверждает его умение играть по-настоящему в качественный футбол. Думаю, Слуцкий ценил в нем именно это. Конечно, он не всегда надежен, не всегда заметен, но кто не ошибается?

Понтус Вернблум - 10 000 000 €

Шведский дуэт Вернблум – Эльм, появился в ЦСКА в начале 2012 года, и приобретение Понтуса изначально не входило в планы руководства армейцев, но все же их купили в паре. Наверное, чтобы не было скучно? Да, с Вернблумом скучать не приходится, а как по-другому? Если человек в своем дебютном матче за новый клуб в компенсированное время забивает самому мадридскому «Реалу» и сохраяет для армейцев пусть и призрачные, но все-таки шансы на проход в ¼ финала Лиги чемпионов? Или же во время первого обеда в команде, когда Мамаев подсыпал соль ему в сок, он, глотнув его, весело сказал: «Fuck you, guys».

При Слуцком Понтус стал сердцем команды: каждый стык, каждый свисток, каждый фол – все это обычно сопровождается эмоциональными криками опорного полузащитника. На поле Вернблум настоящий берсерк – в жизни просто парень, душа компании, так сказать. И взрывной характер игрока позволял ему играть то в опорной зоне, то нападающим, то опускаться в защиту. Если бы нужно было сыграть на воротах – Понтус первый бы бросился закрывать эту брешь (кстати, рекомендуем почитать сегодняшний наш текст о вратарях).

В него верили все, и в особенности - Слуцкий, который в трудные минуты бросал его вперед. Вспомним матч с «Ростовом», когда швед на 88-й минуте вывел армейцев в зону Лиги чемпионов, оставив «Краснодар» на третьем месте. Всего за ЦСКА Понтус Вернблум провел 132 матча, отличившись 11 раз. И кто знает, сколько матчей проиграли бы армейцы, если бы тогда Слуцкий не настоял на покупке Понтуса?

Не зря же после ухода Леонида Викторовича с поста главного тренера ЦСКА, швед написал в своем твиттере: «Лучший тренер, с которым я работал, но что более важно, самый вежливый и добрый человек, которого я встречал в жизни».

Марио Фернандес – 15 000 000 €

«Давай, Марио» - эту фразу знает каждый любитель футбола, а в особенности - болельщики ЦСКА. Фернандес – это один из тех игроков эпохи Слуцкого, который всегда был в центре внимания, но внимания прежде всего футбольного. По амплуа, бразилец (по паспорту - россиянин) – это типичный латераль, который носится на бровке от свистка до свистка, играя иногда на одной линии с нападающими.

Леонид Слуцкий сделал из Марио одного из лучших защитников чемпионата, и он провел 113 матчей, забив один гол в ворота «Анжи», ставший победным для ЦСКА в той встрече. Важно то, что Слуцкий и Фернандес похожи характерами: оба скромные, вежливые, спокойные, исполнительные – все эти качества, кажется, помогали найти им общий язык, несмотря на незнание ни Марио русским, ни Леонидом Викторовичем испанского. Подключение Фернандеса – фирменная черта всей игры ЦСКА в эпоху Слуцкого, и за эту запоминающуюся игру Марио получал вызов в сборную Бразилии, хотя потом зачем-то получил российское гражданство, видимо, подумав, что лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Александр Головин – 2 500 000 €

Пожалуй, самый талантливый молодой игрок с российским паспортом, который в свои 20 лет уже провел за красно-синих 41 матч, четырежды отличившись. Привлекаться к основе Александр начал уже в 2014 году, когда вышел на поле в кубковом матче против «Химика», но постоянно он стал попадать в состав лишь во второй половине предыдущего чемпионата, вытеснив из основы самого Широкова.

Главное, что смог дать Головину тренер – это уверенность в собственных силах. Если вспомним, как юный футболист дебютировал в премьер-лиге в матче против «Мордовии»… Он много бегал и открывался, но чаще всего не получал мяч от партнеров, даже находясь на хорошей позиции. Его рост происходил постепенно: вот первый - в ворота все той же «Мордовии» во втором круге, вот дубль - в ворота «Краснодара», вот он проводит 50 матч за московских армейцев. Думаю, среди отечественной молодежи немногие к этому возрасту провели столько матчей за основную команду.

Кажется, что возможности для его прогресса неограниченны, и тот факт, что его взяли на Евро в качестве основного игрока, еще раз подтверждает это, хотя этот вызов, на мой взгляд, был преждевременным. Но тем не менее Александра Головина уже можно назвать ключевым игроком для ЦСКА, который должен быть благодарен Слуцкому за данный в свое время шанс проявить себя, а, как известно, Леонид Викторович ставил в состав лишь тех, кому доверял на сто процентов.