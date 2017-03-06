Крах лейтенанта Шмидта. Обзор 23-го тура бундеслиги
«Советский спорт» рассказывает о самых интересных и значимых событиях 23-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Байер» давно имеет в Германии устойчивую и во многом незавидную репутацию. Команду, которая неизменно демонстрирует яркий, зрелищный, атакующий футбол, практически ежегодно открывает для мирового футбола новые имена, но при этом ничего не выигрывает – президент «Баварии» Ули Хенесс в свое время безжалостно назвал «Neverkusen» (от английского – «Никогда»).
Самое удивительное заключается в том, что «аспириновые» сохраняют свой самобытный стиль, кто бы ни руководил коллективом: Кристоф Даум, Клаус Топпмеллер, Михаэль Скиббе, Юпп Хайнкес или Сами Хююпя… Не изменял себе Леверкузен и в период правления Рогера Шмидта, который начался в апреле 2014 года и подошел к концу 5 марта.
Danke, Roger #Schmidt! pic.twitter.com/slEk8oSgna— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 5 марта 2017 г.
При всей специфике тактики и командной психологии, «Байер» всегда мог перемолоть любого соперника, когда у коллектива действительно шла игра. Но в последнее время данный постулат определенно дал трещину. Подопечные Шмидта не смогли совершить чудо в противостоянии с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в национальном первенстве они рухнули на десятую строчку турнирной таблицы, проиграв четыре из шести последних матчей.
Последним звонком для руководства клуба стал разгром, учиненный дортмундской «Боруссией» в минувшую субботу. До 75-й минуты встречи на арене «Сигнал Идуна Парк» гости вели обоюдоострую игру и сохраняли определенные шансы на ничью, но затем просто рассыпались на атомы и молекулы. После поражения со счетом 2:6 главный тренер был отправлен в отставку – как водится, с благодарностью за проделанную работу и с наилучшими пожеланиями.
Trending: #HEIMSIEG #HOMEWIN #bvbb04 6-2 FT pic.twitter.com/RUr6KfTZBj— Borussia Dortmund (@BVB) 4 марта 2017 г.
Отставание «Байера» от зоны еврокубков в данный момент составляет всего пять очков: теоретически, спасти сезон еще возможно. Осталось только узнать, кому будет поручено вдохновить футболистов на необходимую погоню.
Матч
Голы
Дембеле 6 (1:0). Обамеянг 27 (2:0). Волланд 48 (2:1). Обамеянг 70 (3:1). Венделль 74 (3:2). Пулишич 77 (4:2). Шюррле 85 (5:2 - пен.). Герреру 90 (6:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пищек, Герреру, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дембеле (Кагава, 73), Обамеянг (Шюррле, 81)
Байер: Лено, Едвай, Венделль, Топрак (Драгович, 86), Хенрихс, Кампль, Арангис (Бельараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Волланд
Предупреждения:
нет - Арангис, 16; Хавертц, 37; Бельараби, 45; Волланд, 63; Бендер, 69; Венделль, 87
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
«Кельн» не знал поражений в домашних матчах бундеслиги с апреля прошлого года. Команда австрийца Петера Штегера в текущем сезоне перешла из разряда крепких середняков на более высокий уровень. Хотя последняя победа «козлов» датирована 4 февраля, они по-прежнему удерживают за собой седьмое место.
Сыграв вничью с «Шальке 04» и уступив «Лейпцигу», «Кельн» не смог устоять и в противостоянии с «Баварией». В этой встрече Карло Анчелотти не задействовал с первых минут Арьена Роббена, Франка Рибери, Хаби Алонсо и Матса Хуммельса. Еще совсем недавно мюнхенцы расплачивались за подобную ротацию состава тяжелейшими матчами, а порой и важными турнирными очками. Но, похоже, действующие чемпионы Германии, наконец, набрали крейсерский ход.
«Красные» безраздельно доминировали на газоне стадиона «Райн Энерги», а забитые баварцами голы заставляют вспомнить и применить к ситуации расхожее определение тотального футбола. На 25-й минуте центральный полузащитник Артуро Видаль завладел мячом на правом фланге и выполнил резкий прострел в штрафную. На позиции центрфорварда внезапно открылся Хави Мартинес, к чему защитники «Кельна» были явно не готовы.
Gut gemacht @FCBayern #MiaSanMia @bundesliga_de pic.twitter.com/ddnAyGNA0D— Boris Becker (@TheBorisBecker) 4 марта 2017 г.
А сразу после перерыва точку в результативной комбинации гостей поставил подключившийся к атаке по левому краю защитник Хуан Бернат. Окончательный счет на табло в компенсированное время установил Рибери, вышедший на замену.
Уже во вторник «Бавария» проведет ответный матч с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Имеющийся в ее распоряжении задел (5:1 на «Альянц Арене») позволяет считать вояж в Англию де-факто туристическим.
Матч
Голы
Мартинес 25 (0:1). Бернат 48 (0:2). Рибери 89 (0:3).
Состав
Кёльн: Кесслер, Хайнц, Суботич, Соренсен (Маро, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йоич, 73), Рауш, Цоллер, Осако, Модесте
Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Видаль (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Рибери, 52), Левандовски, Мюллер, Коман (Рафинья, 82)
Предупреждения:
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция
Из оставшихся результатов тура стоит выделить разгромную победу «Хоффенхайма» над «Ингольштадтом», которая позволила команде Юлиана Нагельсмана закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы, а также боевую ничью в матче «Аугсбург» - «РБ Лейпциг».
90' Schluss! Der #FCA erkämpft sich einen hochverdienten Punkt gegen Leipzig. Ganz starke Teamleistung, Männer! #FCARBL pic.twitter.com/rhnOOolE6v— FC Augsburg (@FCAugsburg) 3 марта 2017 г.
Скромный клуб из баварского университетского города помог титулованным географическим соседям увеличить отрыв от проекта концерна «Ред Булл» в чемпионской гонке до семи очков.
Матч
Аугсбург - РБ Лейпциг - 2:2 (1:1)
Голы
Стафилидис 19 (1:0). Вернер 25 (1:1). Комппер 52 (1:2). Хинтереггер 60 (2:2).
Состав
Аугсбург: Хитц, Стафилидис, Фрамбергер (Тайгль, 52), Хинтереггер, Моравек (Алтынтоп, 76), Ку Чжа Чол, K. Danso, Качар, Кор, Чжи Дон Вон (Ляйтнер, 58), Бобадилья
РБ Лейпциг: Гулаши, Шмитц, Орбан, Халстенберг, Комппер, Демме (Бурк, 83), Ильзанкер, Кейта, Форсберг, Забитцер, Вернер
Предупреждения:
Моравек, 33; Чжи Дон Вон, 41; Кор, 45; Хитц, 68 - Кейта, 31; Ильзанкер, 84
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
03 марта 22:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Хоффенхайм - Ингольштадт - 5:2 (1:1)
Голы
Руди 17 (1:0). Коэн 38 (1:1). Зюле 60 (1:2 - автогол). Шалаи 62 (2:2). Крамарич 77 (3:2). Шалаи 79 (4:2). Хюбнер 88 (5:2).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт, Амири (Тольян, 80), Демирбай, Руди, Терраццино (Крамарич, 52), Вагнер (Бичакчич, 85), Шалаи
Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Брегери, Матип, Хадергьонай, Тиссеран, Моралес (Юнг, 89), Коэн, Гросс (Лекс, 72), Лескано, Хинтерзеер (Киттель, 83)
Предупреждения:
Руди, 34; Хюбнер, 58 - Зуттнер, 65; Киттель, 84
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
Другие результаты 23-го тура:
Матч
Вердер - Дармштадт - 2:0 (0:0)
Голы
Крузе 75 (1:0 - пен.). Крузе 90 (2:0).
Состав
Вердер: Видвальд, Бауэр, Сане, Мойсандер, Селасси, Юнузович (Эггештайн М., 32), Фритц (Гриллич, 39), Гнабри, Бартельс, Крузе, Писарро (Кайнц, 78)
Дармштадт: Хойер Фернандес, Сулу, Холланд (Бойд, 78), Сиригу, Вранчич (Гувара, 72), Хеллер, Гондорф, Алтынтоп, Нимайер, Сэм (Шипплок, 87), Чолак
Предупреждения:
Эггештайн М., 85 - Алтынтоп, 69
Судья:
Гвидо Винкманн (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Майнц - Вольфсбург - 1:1 (1:1)
Голы
Гомес 20 (0:1). Кордоба 24 (1:1).
Состав
Майнц: Лёссль, Рамальо, Белль, Донати, Буссманн, Фрай, Озтунали, Латца, Кордоба (Квайсон, 90), де Бласис (Гбамин, 90), Муто (Самперио, 67)
Вольфсбург: Кастельс, Брума (Хорн, 75), Кнохе, Родригес, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Блащиковски, Дидави (Майораль, 78), Базур, Гомес
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Боруссия М - Шальке 04 - 4:2 (1:1)
Голы
Джонсон 28 (1:0). Бенталеб 38 (1:1 - пен.). Джонсон 65 (2:1). Вендт 67 (3:1). Раффаэл 76 (4:1). Горецка 83 (4:2).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вендт, Кристенсен (Колоджичак, 81), Вестергор, Янчке, Дауд, Херрманн (Хофманн, 65), Джонсон, Крамер (Штробль, 46), Раффаэл, Штиндль
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер (Коноплянка, 85), Настасич, Шёпф, Бенталеб, Горецка, Калигиури (Хунтелар, 72), Стамбули, Керер, Бургшталлер (Ди Санто, 71)
Предупреждения:
нет - Настасич, 18; Керер, 85; Хунтелар, 88; Ди Санто, 90
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
04 марта 20:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Айнтрахт - Фрайбург - 1:2 (1:1)
Голы
Хргота 12 (1:0). Нидерлехнер 24 (1:1). Нидерлехнер 59 (1:2).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Эктор, Тавата (Баркок, 65), Маскарель, Гачинович (Майер, 80), Хасебе, Хргота, Блум, Ребич (Тарашай, 74)
Фрайбург: Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кемпф, Гульде, Франц, Хёфлер (Абраши, 83), Грифо, Хаберер, Шустер (Торрехон, 88), Нидерлехнер (Петерсен, 85)
Предупреждения:
Гачинович, 37; Очипка, 75 - Гюнтер, 38
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
05 марта 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Экдаль 77 (1:0).
Состав
Гамбург: Адлер, Пападопулос, Дикмайер, Острзолек, Уолес (Сакаи, 73), Юнг, Мюллер, Холтби (Костич, 57), Экдаль, Хант (Грегорич, 89), Вуд
Герта: Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Штарк (Дуда, 52), Дарида, Шелбред, Калу, Ибишевич, Харагучи (Эссвайн, 84)
Предупреждения:
Пападопулос, 55 - Штарк, 41; Дарида, 64
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
05 марта 19:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция