Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Крах лейтенанта Шмидта. Обзор 23-го тура бундеслиги

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Крах лейтенанта Шмидта. Обзор 23-го тура бундеслиги

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных и значимых событиях 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Байер» давно имеет в Германии устойчивую и во многом незавидную репутацию. Команду, которая неизменно демонстрирует яркий, зрелищный, атакующий футбол, практически ежегодно открывает для мирового футбола новые имена, но при этом ничего не выигрывает – президент «Баварии» Ули Хенесс в свое время безжалостно назвал «Neverkusen» (от английского – «Никогда»).

Самое удивительное заключается в том, что «аспириновые» сохраняют свой самобытный стиль, кто бы ни руководил коллективом: Кристоф Даум, Клаус Топпмеллер, Михаэль Скиббе, Юпп Хайнкес или Сами Хююпя… Не изменял себе Леверкузен и в период правления Рогера Шмидта, который начался в апреле 2014 года и подошел к концу 5 марта.

При всей специфике тактики и командной психологии, «Байер» всегда мог перемолоть любого соперника, когда у коллектива действительно шла игра. Но в последнее время данный постулат определенно дал трещину. Подопечные Шмидта не смогли совершить чудо в противостоянии с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в национальном первенстве они рухнули на десятую строчку турнирной таблицы, проиграв четыре из шести последних матчей.

Последним звонком для руководства клуба стал разгром, учиненный дортмундской «Боруссией» в минувшую субботу. До 75-й минуты встречи на арене «Сигнал Идуна Парк» гости вели обоюдоострую игру и сохраняли определенные шансы на ничью, но затем просто рассыпались на атомы и молекулы. После поражения со счетом 2:6 главный тренер был отправлен в отставку – как водится, с благодарностью за проделанную работу и с наилучшими пожеланиями.

Отставание «Байера» от зоны еврокубков в данный момент составляет всего пять очков: теоретически, спасти сезон еще возможно. Осталось только узнать, кому будет поручено вдохновить футболистов на необходимую погоню.

Матч

Боруссия - Байер - 6:2 (2:0)

Голы

Дембеле 6 (1:0). Обамеянг 27 (2:0). Волланд 48 (2:1). Обамеянг 70 (3:1). Венделль 74 (3:2). Пулишич 77 (4:2). Шюррле 85 (5:2 - пен.). Герреру 90 (6:2).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пищек, Герреру, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дембеле (Кагава, 73), Обамеянг (Шюррле, 81)

Байер: Лено, Едвай, Венделль, Топрак (Драгович, 86), Хенрихс, Кампль, Арангис (Бельараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Волланд

Предупреждения:

нет - Арангис, 16; Хавертц, 37; Бельараби, 45; Волланд, 63; Бендер, 69; Венделль, 87

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

«Кельн» не знал поражений в домашних матчах бундеслиги с апреля прошлого года. Команда австрийца Петера Штегера в текущем сезоне перешла из разряда крепких середняков на более высокий уровень. Хотя последняя победа «козлов» датирована 4 февраля, они по-прежнему удерживают за собой седьмое место.

Сыграв вничью с «Шальке 04» и уступив «Лейпцигу», «Кельн» не смог устоять и в противостоянии с «Баварией». В этой встрече Карло Анчелотти не задействовал с первых минут Арьена Роббена, Франка Рибери, Хаби Алонсо и Матса Хуммельса. Еще совсем недавно мюнхенцы расплачивались за подобную ротацию состава тяжелейшими матчами, а порой и важными турнирными очками. Но, похоже, действующие чемпионы Германии, наконец, набрали крейсерский ход.

«Красные» безраздельно доминировали на газоне стадиона «Райн Энерги», а забитые баварцами голы заставляют вспомнить и применить к ситуации расхожее определение тотального футбола. На 25-й минуте центральный полузащитник Артуро Видаль завладел мячом на правом фланге и выполнил резкий прострел в штрафную. На позиции центрфорварда внезапно открылся Хави Мартинес, к чему защитники «Кельна» были явно не готовы.  

А сразу после перерыва точку в результативной комбинации гостей поставил подключившийся к атаке по левому краю защитник Хуан Бернат. Окончательный счет на табло в компенсированное время установил Рибери, вышедший на замену.

Уже во вторник «Бавария» проведет ответный матч с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Имеющийся в ее распоряжении задел (5:1 на «Альянц Арене») позволяет считать вояж в Англию де-факто туристическим.

Матч

Кёльн - Бавария - 0:3 (0:1)

Голы

Мартинес 25 (0:1). Бернат 48 (0:2). Рибери 89 (0:3).

Состав

Кёльн: Кесслер, Хайнц, Суботич, Соренсен (Маро, 56), Ольковски, Клеменс (Руднев, 63), Хёгер (Йоич, 73), Рауш, Цоллер, Осако, Модесте

Бавария: Нойер, Бернат, Лам, Мартинес, Алаба, Видаль (Киммих, 73), Алькантара, Коста (Рибери, 52), Левандовски, Мюллер, Коман (Рафинья, 82)

Предупреждения:

нет - Видаль, 34; Бернат, 79

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

Из оставшихся результатов тура стоит выделить разгромную победу «Хоффенхайма» над «Ингольштадтом», которая позволила команде Юлиана Нагельсмана закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы, а также боевую ничью в матче «Аугсбург» - «РБ Лейпциг».

Скромный клуб из баварского университетского города помог титулованным географическим соседям увеличить отрыв от проекта концерна «Ред Булл» в чемпионской гонке до семи очков.

Матч

Аугсбург - РБ Лейпциг - 2:2 (1:1)

Голы

Стафилидис 19 (1:0). Вернер 25 (1:1). Комппер 52 (1:2). Хинтереггер 60 (2:2).

Состав

Аугсбург: Хитц, Стафилидис, Фрамбергер (Тайгль, 52), Хинтереггер, Моравек (Алтынтоп, 76), Ку Чжа Чол, K. Danso, Качар, Кор, Чжи Дон Вон (Ляйтнер, 58), Бобадилья

РБ Лейпциг: Гулаши, Шмитц, Орбан, Халстенберг, Комппер, Демме (Бурк, 83), Ильзанкер, Кейта, Форсберг, Забитцер, Вернер

Предупреждения:

Моравек, 33; Чжи Дон Вон, 41; Кор, 45; Хитц, 68 - Кейта, 31; Ильзанкер, 84

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

03 марта 22:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Хоффенхайм - Ингольштадт - 5:2 (1:1)

Голы

Руди 17 (1:0). Коэн 38 (1:1). Зюле 60 (1:2 - автогол). Шалаи 62 (2:2). Крамарич 77 (3:2). Шалаи 79 (4:2). Хюбнер 88 (5:2).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт, Амири (Тольян, 80), Демирбай, Руди, Терраццино (Крамарич, 52), Вагнер (Бичакчич, 85), Шалаи

Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Брегери, Матип, Хадергьонай, Тиссеран, Моралес (Юнг, 89), Коэн, Гросс (Лекс, 72), Лескано, Хинтерзеер (Киттель, 83)

Предупреждения:

Руди, 34; Хюбнер, 58 - Зуттнер, 65; Киттель, 84

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

Другие результаты 23-го тура:

Матч

Вердер - Дармштадт - 2:0 (0:0)

Голы

Крузе 75 (1:0 - пен.). Крузе 90 (2:0).

Состав

Вердер: Видвальд, Бауэр, Сане, Мойсандер, Селасси, Юнузович (Эггештайн М., 32), Фритц (Гриллич, 39), Гнабри, Бартельс, Крузе, Писарро (Кайнц, 78)

Дармштадт: Хойер Фернандес, Сулу, Холланд (Бойд, 78), Сиригу, Вранчич (Гувара, 72), Хеллер, Гондорф, Алтынтоп, Нимайер, Сэм (Шипплок, 87), Чолак

Предупреждения:

Эггештайн М., 85 - Алтынтоп, 69

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Вольфсбург - 1:1 (1:1)

Голы

Гомес 20 (0:1). Кордоба 24 (1:1).

Состав

Майнц: Лёссль, Рамальо, Белль, Донати, Буссманн, Фрай, Озтунали, Латца, Кордоба (Квайсон, 90), де Бласис (Гбамин, 90), Муто (Самперио, 67)

Вольфсбург: Кастельс, Брума (Хорн, 75), Кнохе, Родригес, Арнольд, Малли, Луис Густаво, Блащиковски, Дидави (Майораль, 78), Базур, Гомес

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Боруссия М - Шальке 04 - 4:2 (1:1)

Голы

Джонсон 28 (1:0). Бенталеб 38 (1:1 - пен.). Джонсон 65 (2:1). Вендт 67 (3:1). Раффаэл 76 (4:1). Горецка 83 (4:2).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Вендт, Кристенсен (Колоджичак, 81), Вестергор, Янчке, Дауд, Херрманн (Хофманн, 65), Джонсон, Крамер (Штробль, 46), Раффаэл, Штиндль

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер (Коноплянка, 85), Настасич, Шёпф, Бенталеб, Горецка, Калигиури (Хунтелар, 72), Стамбули, Керер, Бургшталлер (Ди Санто, 71)

Предупреждения:

нет - Настасич, 18; Керер, 85; Хунтелар, 88; Ди Санто, 90

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

04 марта 20:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Айнтрахт - Фрайбург - 1:2 (1:1)

Голы

Хргота 12 (1:0). Нидерлехнер 24 (1:1). Нидерлехнер 59 (1:2).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Эктор, Тавата (Баркок, 65), Маскарель, Гачинович (Майер, 80), Хасебе, Хргота, Блум, Ребич (Тарашай, 74)

Фрайбург: Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кемпф, Гульде, Франц, Хёфлер (Абраши, 83), Грифо, Хаберер, Шустер (Торрехон, 88), Нидерлехнер (Петерсен, 85)

Предупреждения:

Гачинович, 37; Очипка, 75 - Гюнтер, 38

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

05 марта 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Гамбург - Герта - 1:0 (0:0)

Голы

Экдаль 77 (1:0).

Состав

Гамбург: Адлер, Пападопулос, Дикмайер, Острзолек, Уолес (Сакаи, 73), Юнг, Мюллер, Холтби (Костич, 57), Экдаль, Хант (Грегорич, 89), Вуд

Герта: Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Штарк (Дуда, 52), Дарида, Шелбред, Калу, Ибишевич, Харагучи (Эссвайн, 84)

Предупреждения:

Пападопулос, 55 - Штарк, 41; Дарида, 64

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

05 марта 19:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Гамбург» обыграл «Герту»Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Гамбурга».Бундеслига. 23-й тур. «Айнтрахт» уступил «Фрайбургу», «Гамбург» обыграл «Герта» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии на сайте «Советского спорта».«Айнтрахт» дома уступил «Фрайбургу»Матч 23-го тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Фрайбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».Шмидт уволен с поста главного тренера «Байера»Рогер Шмидт отправлен в отставку с поста главного тренера «Байера». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о том, что клуб надеется сохранить в своих рядах французского вингера Кингсли Комана.Франк Рибери: Одержали очень важную победу перед матчем с «Арсеналом»Полузащитник «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу над «Кельном» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата Германии.Петер Штогер: Пропустив второй мяч, поняли, что мы не сможем навязать «Баварии» борьбуГлавный тренер «Кельна» Петер Штогер прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» в матче 23-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: «Кельн» очень организованно действовал в оборонеГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелоти прокомментировал победу над «Кельном» в матче 23-го тура чемпионата Германии.«Боруссия» (М) дома одержала крупную победу над «Шальке»Матч 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Боруссии».Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга«Боруссия» (Дортмунд) дома взяла верх над «Байером» (6:2) в 23-м туре чемпионата Германии.«Бавария» обыграла «Кельн» и продолжает лидировать в бундеслигеМатч 23-го тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».Букмекеры не верят в «Байер» в матче с дортмундской «Боруссией»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Байером».Филипп Лам: Не могу представить, что буду получать удовольствие от тренерской работыКапитан «Баварии» Филипп Лам, завершающий карьеру по окончании сезона, заявил, что его не привлекает работа тренером.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» в 23-м туре БундеслигиВ матче 23-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (2:2).Карло Анчелотти: Боатенг не сыграет с «Кельном», остальные игроки готовыГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, что командам предстоит сыграть в 23-м туре чемпионата Германии.Томас Тухель: Гетце понадобится много времени на лечениеГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что поклонникам «шмелей» придется долго ждать возвращения в строй полузащитника Марио Гетце.Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимоЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на РойсаЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.Агент Чалханоглу: Окончательное решение по моему клиенту примет именно «Байер»Бекташ Демирташ, агент полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу, объяснил, при каких условиях его клиент может покинуть немецкий клуб.
Главные новости
Биатлон
Светлана Слепцова: Мой международный сезон завершен
Футбол
«Монако» разгромил «Нант», забив четыре безответных мяча
Футбол
Дубль Иммобиле принес выездную победу «Лацио» в матче с «Болоньей»
Легкая атлетика
Дарья Клишина: Довольна своим результатом, но недовольна своим местом
Хоккей
Тайлер Джонсон: Буллиту Кучерова на века гарантировано место на Youtube (видео)
Футбол
Геннадий Орлов: Кокорин – инфантильный шалопай, но он еще повзрослеет
Футбол
Сергей Семак: Эта победа придаст «Уфе» уверенности
Футбол
«Спартак»: Безбородов назначил пенальти в спорном эпизоде
Футбол
В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», попав под троллейбус
Легкая атлетика
Клишина стала четвертой на зимнем ЧЕ в Белграде
все новости
РБ Лейпциг
РБ Лейпцигкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Боруссия
Боруссиякалендарьстатистика
Байер
Байеркалендарьстатистика
Рогер Шмидт
Рогер Шмидтвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости