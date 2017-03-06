Крах лейтенанта Шмидта. Обзор 23-го тура бундеслиги

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных и значимых событиях 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Байер» давно имеет в Германии устойчивую и во многом незавидную репутацию. Команду, которая неизменно демонстрирует яркий, зрелищный, атакующий футбол, практически ежегодно открывает для мирового футбола новые имена, но при этом ничего не выигрывает – президент «Баварии» Ули Хенесс в свое время безжалостно назвал «Neverkusen» (от английского – «Никогда»).

Самое удивительное заключается в том, что «аспириновые» сохраняют свой самобытный стиль, кто бы ни руководил коллективом: Кристоф Даум, Клаус Топпмеллер, Михаэль Скиббе, Юпп Хайнкес или Сами Хююпя… Не изменял себе Леверкузен и в период правления Рогера Шмидта, который начался в апреле 2014 года и подошел к концу 5 марта.

При всей специфике тактики и командной психологии, «Байер» всегда мог перемолоть любого соперника, когда у коллектива действительно шла игра. Но в последнее время данный постулат определенно дал трещину. Подопечные Шмидта не смогли совершить чудо в противостоянии с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в национальном первенстве они рухнули на десятую строчку турнирной таблицы, проиграв четыре из шести последних матчей.

Последним звонком для руководства клуба стал разгром, учиненный дортмундской «Боруссией» в минувшую субботу. До 75-й минуты встречи на арене «Сигнал Идуна Парк» гости вели обоюдоострую игру и сохраняли определенные шансы на ничью, но затем просто рассыпались на атомы и молекулы. После поражения со счетом 2:6 главный тренер был отправлен в отставку – как водится, с благодарностью за проделанную работу и с наилучшими пожеланиями.

Отставание «Байера» от зоны еврокубков в данный момент составляет всего пять очков: теоретически, спасти сезон еще возможно. Осталось только узнать, кому будет поручено вдохновить футболистов на необходимую погоню.

«Кельн» не знал поражений в домашних матчах бундеслиги с апреля прошлого года. Команда австрийца Петера Штегера в текущем сезоне перешла из разряда крепких середняков на более высокий уровень. Хотя последняя победа «козлов» датирована 4 февраля, они по-прежнему удерживают за собой седьмое место.

Сыграв вничью с «Шальке 04» и уступив «Лейпцигу», «Кельн» не смог устоять и в противостоянии с «Баварией». В этой встрече Карло Анчелотти не задействовал с первых минут Арьена Роббена, Франка Рибери, Хаби Алонсо и Матса Хуммельса. Еще совсем недавно мюнхенцы расплачивались за подобную ротацию состава тяжелейшими матчами, а порой и важными турнирными очками. Но, похоже, действующие чемпионы Германии, наконец, набрали крейсерский ход.

«Красные» безраздельно доминировали на газоне стадиона «Райн Энерги», а забитые баварцами голы заставляют вспомнить и применить к ситуации расхожее определение тотального футбола. На 25-й минуте центральный полузащитник Артуро Видаль завладел мячом на правом фланге и выполнил резкий прострел в штрафную. На позиции центрфорварда внезапно открылся Хави Мартинес, к чему защитники «Кельна» были явно не готовы.

А сразу после перерыва точку в результативной комбинации гостей поставил подключившийся к атаке по левому краю защитник Хуан Бернат. Окончательный счет на табло в компенсированное время установил Рибери, вышедший на замену.

Уже во вторник «Бавария» проведет ответный матч с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Имеющийся в ее распоряжении задел (5:1 на «Альянц Арене») позволяет считать вояж в Англию де-факто туристическим.

Из оставшихся результатов тура стоит выделить разгромную победу «Хоффенхайма» над «Ингольштадтом», которая позволила команде Юлиана Нагельсмана закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы, а также боевую ничью в матче «Аугсбург» - «РБ Лейпциг».

Скромный клуб из баварского университетского города помог титулованным географическим соседям увеличить отрыв от проекта концерна «Ред Булл» в чемпионской гонке до семи очков.

Матч Хоффенхайм - Ингольштадт - 5:2 (1:1) Голы Руди 17 (1:0). Коэн 38 (1:1). Зюле 60 (1:2 - автогол). Шалаи 62 (2:2). Крамарич 77 (3:2). Шалаи 79 (4:2). Хюбнер 88 (5:2). Состав Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Хюбнер, Цубер, Фогт, Амири (Тольян, 80), Демирбай, Руди, Терраццино (Крамарич, 52), Вагнер (Бичакчич, 85), Шалаи Ингольштадт: Хансен, Зуттнер, Брегери, Матип, Хадергьонай, Тиссеран, Моралес (Юнг, 89), Коэн, Гросс (Лекс, 72), Лескано, Хинтерзеер (Киттель, 83) Предупреждения: Руди, 34; Хюбнер, 58 - Зуттнер, 65; Киттель, 84 Судья: Бастиан Данкерт (Германия) Место и дата 04 марта 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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