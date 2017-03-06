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Спортивная честь и Кокорин

Евгений Алексеев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спортивная честь и Кокорин
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» продолжает набор в школу спортивного журналиста. Те, кто уже стал слушателями нашей Школы, уже посещают спортивные мероприятия, пишут о них отчеты, берут яркие и злободневные интервью, лучшие из которых публикуются на страницах «Советского спорта». Очень рекомендуем почитать статью о «Спартаке» накануне 12 последних туров чемпионата или анализ, кто и как вылетел в разное время из гнезда Слуцкого. Сейчас – еще одна публикация, в чем-то наивно-романтическая, а в чем-то – справедливо-требовательная. Тем более что речь пойдет о громком скандале последних дней .

Что за «зверь» и с чем «едят» футбольную нравственность? Поводов для подобного разговора предостаточно. Кокорин с завидной регулярностью подкидывает «дровишки» в и без того яркое пламя полемик относительно насущных вопросов: почему же наши спортсмены, в частности футболисты, такие аморальные персонажи и что необходимо сделать, чтобы ситуацию раз и навсегда поменять. Ну или хотя бы повернуть на какое-то время в нужное всем русло. Давайте уйдём от привычных стандартов и догм о том, что они кровью и потом зарабатывают мешки денег в своих клубах и от того в большинстве своём разнузданны и не обременены моралью.

Много чернил у пишущей братии ушло на то, чтобы рассказать, кто им платит, почему такие суммы и откуда они у так называемого бюджетодержателя. Аналогично, целыми экспертными трудами завалены полки комитета по этике, где основную мысль в отношении поведения футболистов можно выразить одним нетленным стихотворением Владимира Владимировича (того, который Маяковский). Помните?

Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:

- Что такое хорошо и что такое плохо?

- У меня секретов нет, слушайте, детишки,-

папы этого ответ помещаю в книжке…

Друзья, ушли в прошлое партсобрания и всеобщее порицание провинившихся с выговорами, увольнениями с работ и - как крайняя точка кипения - «партбилет на стол!» Поросли мхом воспитательные работы в спортивных секциях и ДЮСШ. Необходимо признать закономерный факт того, что с кончиной последних аксакалов старой советской школы мораль у футболистов ушла даже не на второй, а на двадцать второй план. За редким исключением исчез клубный патриотизм, молодёжь не знает истории своего футбольного наследия, а самое печальное в этой ситуации - то, что научить и рассказать об этом фактически некому. Где ниточка порвалась? В какой период? Ведомо в какой, не будем углубляться в политические дебри развития государства российского. Так что же мы ждём от поколения футболистов 2000-ых?

Кокорин катался на крутой машине по встречной полосе на Страстном бульваре в Москве, надел майку с колумбийским наркобароном, попил шампанского в Монте-Карло. И? От того, что мы все хором начнём давить на него своим общественным мнением, разоблачать все его пакости и гнусности в федеральных СМИ и не вызывать в сборную, ситуация не изменится. С возрастом он это и сам поймёт. Возьмите у Александра интервью хотя бы лет эдак через десять и послушайте, что он вам скажет. В худшем случае «покается». А ведь играй Кокорин в лондонском «Арсенале» и ежедневно сходи с ума в клубах и на дорогах Туманного Альбиона, ему бы слова никто не сказал, если бы тот в ворота соперников канониров регулярно отгружал добротную авоську мячей. В нашей стране ситуация перевернулась с ног на голову и это стоит признать.

«Не может российский футболист так себя вести». Почему? Он что не человек что ли? В жизни бывают порядочные люди, сознательные и ответственные, а бывают те, кто всю ночь пили горькую в гараже, а на утро - за фрезерный станок, потому что они так воспитаны. Это и родители, и школа, и окружение. Человека в таком возрасте уж точно не переделать и не замотивировать тем, что на него смотрят подрастающие поколения юных футболистов. Не возьмёт за душу. «Извините, больше так не буду»… И глазки в пол.

Дайте возможность пообщаться Кокорину, скажем, с Алексеем Бугаевым. Помните такого игрока сборной России? Тот может в красках рассказать, что произойдёт, если Александр продолжит в том же духе. Чем закончится его карьера, когда и что он будет делать после её завершения. Очень действенно.

Можно прибегнуть к более радикальным методам. В частности, на днях в эфире спортивного телевизионного канала Сергей Юран обмолвился о том, что в «Шахтёре» в советское время футболистов спускали в шахты, чтобы те посмотрели, ради кого играют. Чтобы чумазые работяги и настоящие мужики спросили с того, кто за два часа, по их мнению, не выкладывался на поле и был профанацией настоящего горняка. Действенно? Более чем.

Перед сезоном Сашу Кокорина отправить, к примеру, на морскую ледостойкую платформу «Приразломная», что в Печорском море, не на денёк (для фотосессии и обратно), а на недельку, чтобы тот проникся арктическим шлейфом, а так же красотами Заполярья и режимом чуть более трудозатратных дней, чем у него в обычной жизни. Оценил бы, как люди нефть качают. Не те, кто в офисах сидит и слюнявит пальцы, нехотя резиночкой обматывая красные купюрки, а те, кто в робах обеспечивает им эти бумажки.

Это касается не только данной госструктуры, но и тех, кто спонсирует другие футбольные таланты, которые потом в майке с изображением президента выходят в самый разгар русско-турецких отношений. Проводником до Владивостока и обратно, вот там то можно хоть трусы с американским флагом носить – медийность будет соизмерима с начинающим пробователем пера какого-либо печатного издания.

Всё чаще, в свете последних событий в стране, уходит на задний план ещё один немаловажный аспект обучения нравственности футболистов. Радикальность настроения по тому или иному поступку зависит в первую очередь от тех, кому не безразличен клуб и это вполне себе логично. Речь о фанатах и болельщиках. Без них футбол превратился бы в театр либо кино с попкорном и шипучими напитками. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо однозначно. Глядя на поддержку команд на стадионах страны, на то, как эти люди бросают работу, семьи и едут за любимым клубом за тридевять земель, язык не повернётся сказать, что они не имеют права на самовыражение. Фанаты «Динамо» объяснили не так давно на базе своим футболистам в майках с какой буквой они выходят на поле, а Шунин узнал многое о великом Льве Ивановиче Яшине. Фанаты «Спартака» регулярно объясняют своим, без преувеличения сказать, подопечным, кто такие Старостины и почему ромбик на их груди - это свято. Аналогичная ситуация и в стане армейцев, и у железнодорожников, и у прочих команд РФПЛ.

Для фанатов и болельщиков клуб – это тотем, это жизнь. Попробуйте оскорбить мать или отца любого человека. Вот что-то подобное вы услышите в ответ от болельщика клуба, который был запятнан тем или иным поступком своего футболиста. Ради них дышит футбол со всеми его прелестями и недостатками. Так пусть же Кокорин пообщается с болельщиками со стажем и объяснится перед ними за сложившуюся ситуацию. «А кто они такие, чтобы я перед ними оправдывался?». Они деньги приносят, которые клуб потом тебе платит. Они стадионы заполняют. Они - «носители языка» «Зенита», если можно так выразиться. Спонсоры, президенты, игроки – все рано или поздно уходят, а они с клубом навсегда.

Ну, и в заключение, последний по списку, но далеко не по значимости, пунктище, который может повлиять на сложившуюся асоциальщину нашей золотой футбольной молодёжи – это наши ветераны футбола. У каждого клуба должен быть своего рода попечительский совет ветеранов. Их нужно беречь, им нужно всячески помогать вне зависимости от того, насколько они известны миру. Они – это клуб. Монолит строится исключительно из этих кирпичей, каждый из которых внёс вклад в развитие того, за что переживают иной раз целые регионы, считая команду чуть ли не градообразующим предприятием. Если мужчина провёл не один десяток лет, скажем, в пермском «Амкаре», как Парамонов, либо в «Ростове», как Осинов, неужто они не достойны высказывать своё мнение по тому или иному этапу развития клуба не во всеуслышание, а на встречах с футболистами? Ветераны советского перволигового московского «Локомотива» или ЦСКА неужто меньше сделали, чем их последователи, выигрывавшие кубки и медали?! Эти люди подымали с колен то, что могло и не дожить до наших времён. Санкт-петербургский Зенит до середины 90-ых выступал в первой российской лиге, играя в Чите, Иркутске или, скажем, Ленинске-Кузнецком. Легендарная питерская династия Давыдовых с удовольствием поделится информацией с Александром о том, в каких условиях жили, на каких полях играли и сколько денег получали, и это не будет тыканье котёнка в тапок после того, как тот в него опорожнился. Пусть глаза приоткроются.

Резюмировав всё эмоционально вышесказанное, хочется обратиться не к Кокорину, а к всему так называемому поколению next. В советское время футболисты (опять же не все) от скуки или от молодости и дурости на сборах или после матчей поигрывали втихаря в картишки (сичку), покуривали, попивали пивко и водочку, ходили в рестораны, но все вместе. И наутро приходили на тренировку и не дай бог, если кто-то своим поведением выдаст вчерашнюю пьянку. Не умеешь – не садись. И великие тренеры, глядя на это, закрывали глаза и прощали, потому что был командный дух, воспитанный десятилетиями. Решил отдалиться от коллектива или подвести его в трудную минуту - будь готов понести за это наказание перед прежде всего теми, с кем ты в одном строю выходишь со стрелкой на груди. Если и они это не понимают, тогда футбольная нравственность в нашем футболе окончательно погибла.

Чтите традиции клуба, за который играете, уважайте его ветеранов и преданных болельщиков.

P.S. Прославленные советские футболисты в своё время, помимо всевозможных социально-ориентированных и популистских товарищеских матчей в различных городах нашей необъятной родины, успевали фигурировать в поучительных и познавательных кинокартинах. В фильме «Спортивная честь» в далёком 1951 году в эпизодах снялись великий динамовец Михаил Васильевич Семичастный, вратарь Борис Сергеевич Кочетов, Александр Фомич Малявкин, Всеволод Константинович Радикорский, железнодорожник Михаил Моисеевич Антоневич. Хочется надеяться, что таким, быть может, в душе порядочным, а по факту скандальным парням, как Кокорин, просмотр фильма если не будет полезен, то точно не навредит.


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