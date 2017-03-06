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Видеообзор самых жестких силовых приемов в матчах 1/8 финала Кубка Гагарина

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Видеообзор самых жестких силовых приемов в матчах 1/8 финала Кубка Гагарина
Источник: ХК «Барыс»

Видеоподборка самых зрелищных силовых приемов в сериях 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

9. «Одним ударом двоих» от Терещенко («Динамо» Мск)

За две с половиной минуты до конца пятого матча серии против «Торпедо» капитан бело-голубых Алексей Терещенко одним силовым приемом снес сразу двух автозаводцев, летящих в атаку. Правда, за это форвард москвичей получил 2 минуты: за атаку игрока, не владеющего шайбой.


8. «Теплый прием» Жаркова (ЦСКА)

Нападающий ЦСКА Владимир Жарков в самом начале первой встречи серии против «Йокерита» оказал «теплый прием» капитану финской команды Петеру Регину.


7. Захарчук («Ак Барс») отправил Мальцева («Салават Юлаев») на смену

Защитник казанской команды Степан Захарчук стал одной из самых заметных личностей в противостоянии с «Салаватом» благодаря своей агрессивной манере игры. В пятом матче серии он силовым приемом отправил на скамейку запасных форварда уфимцев Дмитрия Мальцева.


6. Мощный силовой Пушкарева («Барыс»)

Мощный силовой прием исполнил форвард астанинского «Барыса» Константин Пушкарев против форварда «Трактора» Юрия Петрова в третьем матче серии 1/4 финала Восточной конференции.


5. Эффектный силовой Липина («Барыс»)

Еще один жесткий силовой в исполнении казахской команды. В четвертой встрече 1/4 финала плей-офф защитник «Барыса» Александр Липин эффектно выключил из игры чешского форварда челябинцев Иржи Новотны.


4. Жесткая встреча Малыхина («Ак Барс») со стороны Гончарова («Салават Юлаев»)

Защитник «Салавата» Максим Гончаров в третьей игре серии против казнцев при входе в зону соперника жестко встретил нападающего казанцев Федора Малыхина. После чего, словно не заметив столкновения, спокойно продолжил атаку команды.


3. Денисов («Трактор») прервал проход Пушкарева

Отличный силовой прием применил защитник «Трактора» Владимира Денисова против форварда «Барыса» Константина Пушкарева в третьем матче серии.


2.Хухтала («Йокерит») отправил Панина (ЦСКА) в полет

Нападающий «Йокерита» Томми Хухтала сурово обошелся с защитником московских армейцев Григорием Паниным.


1. Козун («Локомотив») попал под два силовых за одну смену

Не повезло канадскому нападающему «Локомотива» Брэндону Козуну в четвертом матче серии против минского «Динамо». Форвард ярославцев сначала попал под силовой прием защитника минчан Евгения Лисовеца. А спустя всего несколько секунд вновь оказался на льду после столкновения с нападающим «Динамо» Александром Матерухиным.


Бонус. Два боя ЦСКА - «Йокерит»

Сразу двумя массовыми драками запомнилась концовка первого матча серии ЦСКА - «Йокерит». Первая стычка «пять на пять» произошла за 20 секунд до конца третьего отрезка времени.


Через считанные секунды все повторилось, но уже при игре «четыре на четыре».


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