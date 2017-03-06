Мастерство не пропоешь! Анисин - вновь лучший снайпер плей-офф и гроза «звезд»

Скандально известный нападающий Михаил Анисин возродился в ВХЛ и вернул себе славу голеодора, разгромив армейцев из «Звезды».

После нынешнего кого-то безумного сезона в КХЛ, когда известный форвард Михаил Анисин был изгнан из «Кузни» то ли за хроническое нарушение спортивного режима, то ли за конфликт с главным тренером, о котором форвард потом сам рассказывал в интервью…

Да, собственно, какая разница из-за чего? После этой истории казалось, что с хоккеем Михаил закончил. И все, что ему осталось в жизни – это петь на кухне песни про десантников с бывшими партнерами по команде.

Но оказалось, что мастерство не пропоешь! Не зря и народная поговорка звучит почти также. А сам Анисин любит приговаривать, что народ-то не обманешь.

Так вот сейчас Михаил меня просто потряс. Я говорю это без всякого юмора, абсолютно серьезно.

Я реально удивляюсь его живучести в профессиональном хоккее. Талант Анисина просто не убиваем.

В воскресенье я заглянул на сайт ВХЛ, где также начался плей-офф. Зашел посмотреть на лидеров битвы за Братину…

В списке лучших бомбардиров плей-офф Анисин – второй! На его счету 5 (3+2) очков в трех матчах за «Сарыарку». И опережает его только партнер по ударному звену казахстанской команды Артур Сарваров – 6 (2+4) очков в пяти матчах.

В списке лучших снайперов Анисин с тремя голами тоже вроде бы только второй. Однако там на первом месте расположился Денис Полюдов из «Ижстали». Но только ижевская команда уже вылетела из плей-офф в первом раунде. А вот «Сарыарка» Анисина без проблем прошла фарм-клуб ЦСКА – «Звезду», победив в серии 4-1.

Анисин в плей-офф забивает пока в каждом матче!

А может вы думаете, что его голы какие-нибудь халявные? Да побойтесь бога, две шайбы Михаила вообще победные. И пусть в одном матче после его гола «Сарыарка» довела счет до разгрома – 5:0. Но зато во втором поединке гол Анисина был единственным – 1:0. И тут уж его ценность не переоценишь.

Еще в одном матче с его участием «Сарыарка» одолела «Звезду» в овертайме – 3:2. При таком раскладе любая шайба на вес золота. Но я все равно уточню, что «Звезда» вела в этом матче 2:0. А Михаил сократил разрыв, вдохнул в команду уверенность.

Обратите внимание еще на одну особенность – во всех поединках плей-офф с его участием Анисин первым среди игроков «Сарыарки» добивается успеха. И это говорит о том, что он стал лидером команды. Как минимум, лидером ее атак, который поднимает за собой и партнеров. Кстати, без Анисина «Сарыарка» один из матчей «Звезде» проиграла.

Посмотрим, конечно, что будут дальше.

Но отмечу, что «Сарыарка» уже завоевывала Братину в 2014-м году. Регулярку казахстанцы завершили на третьем месте. И, вполне вероятно, что в плей-офф они пройдут далеко.

И если Михаил продолжит в том же духе, то станет лучшим снайпером плей-офф ВХЛ, как в 2012-м был самым метким игроком Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».

И вот в этом звании можно будет уже достойно вернуться и в КХЛ. А кроме того – исполнить еще одну свою заветную мечту. Не вижу препятствий для Анисина заявиться за сборную Казахстана и выступать за эту страну на чемпионатах мира.

Михаил, верим!

Как там пела Пугачева? …и мы еще споём!