Русский форвард невероятно спас матч в НХЛ. Малкин сделал наш день! (видео)
Евгений Малкин вытащил игру, в которой его «Питтсбург» горел со счетом 0:3. Да, «пингвины» снова могут замахнуться на Кубок Стэнли!
«Питтсбург» проигрывал 0:3 в матче с «Баффало», но сумел спасти эту невероятную игру.
Вот почему «пингвины» не стали обменивать в дедлайн Марка-Андре Флери, а оставили его в команде. Да, основной вратарь – Мэтт Мюррей. Но в матче с «Баффало» он начал чудить.
Первый гол в ворота хозяев – «Питтсбург» ошибся в своей зоне. Второй гол – Мюррей начал выкидывать шайбу и попал в соперника, из-за чего развернулась контратака. Третий гол – очень здорово Джек Айкел бросил в угол.
И вот аутсайдер после первого периода громит фаворита – 0:3.
Что делать? Правильно, на второй период выходит Марк-Андре Флери. И не пропускает ничего.
Вообще «Питтсбург» проявил чемпионский характер. Вытащить такой матч, одержать победу – это дорогого стоит. Тем более в следующем месяце уже стартует розыгрыш Кубка Стэнли.
Вообще «пингвины» должны были забивать в первом периоде. Но удивительно, как арбитр отменил шайбу, которая полностью пересекла ленточку. На повторе это абсолютно видно. «Пингвинов» это только разозлило.
Спасение началось с Евгения Малкина, отправившего партнера в прорыв фетисовским пасом. Тот не забил.
Тут же Джино начал комбинацию, которую завершил броском защитник Джастин Шульц.
Вскоре сам Малкин реализовал большинство, когда нанес убойный щелчок с правого фланга.
…Это фантастика, как разыгрался Джино. Он ведь провел на восемь матчей меньше, чем Коннор Макдэвид (74) и Патрик Кейн (70) – лидеры гонки бомбардиров в НХЛ. Были травмы, пришлось лечиться. Но сейчас Малкин (67) набрал такой ход, что вполне может завоевать свой третий «Арт Росс Трофи».
Давай, Женя, поднажми! Не так часто в карьере выпадает шанс взять один из главных индивидуальных трофеев НХЛ.
«Питтсбург» уступал 2:3 еще за четыре минуты до конца третьего периода. Но быстренько забил еще два гола и перевернул игру к восторгу своих фанатов.
Вот она, сила «пингвинов». Ты можешь быть мощным «Вашингтоном», упакованным по всем линиям. Ты можешь играть как «Баффало» - клуб не попадает в плей-офф, но готов остановить кого угодно. Но когда команда умеет так взорваться на ровном месте, вытащив матч с 0:3 – это и есть кубковый «инстинкт киллера».
Матч
Питтсбург - Баффало - 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
Голы:
О'Райлли Р. (Джионта, Кейн), 6:19 (0:1). Джионта (Моулсон), 14:53 (0:2 - бол.). Айкел (Фолиньо, Рейнхарт), 18:07 (0:3). Шульц (Малкин, Кессел), 27:45 (1:3). Малкин (Хорнквист, Шульц), 33:42 (2:3 - бол.). Гентзел (Бонино, Шири), 56:14 (3:3). Шири (Шульц, Думулин), 57:04 (4:3).
Место и дата
06 марта 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция