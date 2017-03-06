Русский форвард невероятно спас матч в НХЛ. Малкин сделал наш день! (видео)

Евгений Малкин вытащил игру, в которой его «Питтсбург» горел со счетом 0:3. Да, «пингвины» снова могут замахнуться на Кубок Стэнли!





«Питтсбург» проигрывал 0:3 в матче с «Баффало», но сумел спасти эту невероятную игру.

Вот почему «пингвины» не стали обменивать в дедлайн Марка-Андре Флери, а оставили его в команде. Да, основной вратарь – Мэтт Мюррей. Но в матче с «Баффало» он начал чудить.

Первый гол в ворота хозяев – «Питтсбург» ошибся в своей зоне. Второй гол – Мюррей начал выкидывать шайбу и попал в соперника, из-за чего развернулась контратака. Третий гол – очень здорово Джек Айкел бросил в угол.

И вот аутсайдер после первого периода громит фаворита – 0:3.

Что делать? Правильно, на второй период выходит Марк-Андре Флери. И не пропускает ничего.

Вообще «Питтсбург» проявил чемпионский характер. Вытащить такой матч, одержать победу – это дорогого стоит. Тем более в следующем месяце уже стартует розыгрыш Кубка Стэнли.

Вообще «пингвины» должны были забивать в первом периоде. Но удивительно, как арбитр отменил шайбу, которая полностью пересекла ленточку. На повторе это абсолютно видно. «Пингвинов» это только разозлило.

Спасение началось с Евгения Малкина, отправившего партнера в прорыв фетисовским пасом. Тот не забил.

Тут же Джино начал комбинацию, которую завершил броском защитник Джастин Шульц.

Вскоре сам Малкин реализовал большинство, когда нанес убойный щелчок с правого фланга.

…Это фантастика, как разыгрался Джино. Он ведь провел на восемь матчей меньше, чем Коннор Макдэвид (74) и Патрик Кейн (70) – лидеры гонки бомбардиров в НХЛ. Были травмы, пришлось лечиться. Но сейчас Малкин (67) набрал такой ход, что вполне может завоевать свой третий «Арт Росс Трофи».

Давай, Женя, поднажми! Не так часто в карьере выпадает шанс взять один из главных индивидуальных трофеев НХЛ.

«Питтсбург» уступал 2:3 еще за четыре минуты до конца третьего периода. Но быстренько забил еще два гола и перевернул игру к восторгу своих фанатов.

Вот она, сила «пингвинов». Ты можешь быть мощным «Вашингтоном», упакованным по всем линиям. Ты можешь играть как «Баффало» - клуб не попадает в плей-офф, но готов остановить кого угодно. Но когда команда умеет так взорваться на ровном месте, вытащив матч с 0:3 – это и есть кубковый «инстинкт киллера».