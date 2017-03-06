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Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Суперматч в Краснодаре

Воскресный топ-матч по всем параметрам превзошел субботний. Даже не хотелось, чтобы он заканчивался. «Спартак» играл качественно, пусть не так, как многие ждут, но гораздо лучше, чем можно было ожидать по итогам зимних сборов. А «Краснодар» дважды отыгрывался, находя бреши в обороне соперника.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Самый сильный эпизод – пенальти в исполнении Смолова. Несколькими днями ранее он запорол два удара, в результате чего «Краснодар» вылетел из Кубка. И вот он стоит у точки, и никому во Вселенной неведомо, что творится у него в голове. Разбегается, бьет – и снимает проклятие. Фобия повержена.

Впрочем, мало кто скажет, когда в последний раз Ребров брал пенальти. Не Беленов он, чего уж говорить…

С борьбою вышло хорошо, с футболом не очень. «Спартак» не смог победить


– Сегодня обе команды играли на победу. В итоге получился хороший футбол, с чем хочу поздравить и нас, и хозяев. «Краснодар» – достойный соперник, выступающий в Лиге Европы, и сегодня он продемонстрировал хороший футбол. Нам пришлось нелегко, – подвел итог Массимо Каррера.

К слову, вчера «Спартак» представил модель 4–4–2. С двумя центральными нападающими. Всю зиму болельщики и специалисты ломали голову над тем, могут ли играть вместе Зе Луиш и Адриано. Могут. Но о каком-то качественном взаимодействии говорить пока рано. А что будет в следующем матче, когда вернется Промес? Увидим ли мы связку Промес – Зе Луиш – Адриано? Если последний может грамотно играть в зоне инсайда, то каких-то проблем быть не должно.

Чудесное преображение «Спартака». Разбор Михаила Борзыкина

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Трагедия у стадиона

По некоторым оценкам, в Краснодар со всей страны съехалось около 15 тысяч болельщиков «Спартака». Даже в Ярославль, любимый выезд красно-белых, приезжало меньше. К сожалению, не обошлось без трагедии. Один фанат «Спартака» из Ставрополя погиб, попав под троллейбус. Парню было всего 20…

«Спартак» как черт из табакерки. Умом Карреру не понять. Колонка Цыбанева


Новый нападающий «Локо»

«Локомотив» разгромил «Крылья Советов» (3:0). То ли на выезде, то ли на нейтральном поле – разбираться в российском футболе все сложнее. Впервые в стартовом составе железнодорожников вышел Ари. Результат – два гола. Сказочный дебют! Да, бразилец дебютировал раньше – в четвертьфинале Кубка России. А вчера был первый матч за новую команду в рамках премьер-лиги. Тоже, в общем-то, дебют.

Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»


Фото: официальный сайт «Локомотива»

– Меня очень тепло приняли в «Локомотиве». Матч с «Крыльями Советов» это подтвердил. Миранчук и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались. Впереди матчи с сильными соперниками. Здорово, что «Локомотив» подходит к ним в хорошем настроении. Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам, – прокомментировал свой дебют Ари.

Стоит отметить и Миранчука. Его критиковали за крайне нерезультативную игру, но вот в двух последних матчах он заработал три очка по системе «гол+пас».

А «Крылья Советов» было не узнать. Словно в клуб вернулся Франк Веркаутерен, а с ним – беспросветный, обреченный оборонительный футбол.


Победный ход Семака

Также вчера «Урал» дома был сильнее «Амкара» (1:0). А «Уфа» в гостях обыграла «Терек» (1:0). Сергей Семак начал с двух побед в двух матчах.

– Сложная игра. Смотрелись не очень убедительно, много ошибались. Присутствовала некая нервозность. Может, эта нервозность передалась команде от меня. Но, судя по желанию и самоотдаче, мы заслужили победу. Хотя, естественно, в некоторой степени нам повезло. Своим трудом мы заслужили гол и победу, везение тоже нужно заслужить. Судейство? Работу судьи обсуждать не будем, – сказал после игры Семак.


Фото: официальный сайт «Терека»

Отметим и фантастический результат Беленова – в этом сезоне он взял четыре пенальти из пяти.

Сегодня в заключительном матче 18-го тура «Анжи» сыграет с «Рубином».

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Михаил Борзыкин
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