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VIII зимняя Спартакиада учащихся стартовала в Уфе

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

В субботу в столице Башкортостана прошло красочное открытие VIII зимней Спартакиады учащихся России.

За час до начала церемонии открытия VIII зимней Спартакиады учащихся России площадь перед уфимским конгресс-холлом была абсолютно пуста. Одиноко возвышалась лишь возведенная накануне огромная сцена.

В близлежащее кафе залетает стайка барабанщиц. Короткие юбки, пилотки вместо зимних шапок, легкие пальтишки. Есть проблема – сильный ветер сдувает пилотки. Наученные опытом девушки закрепляют их к волосам заколками. С холодом же придется бороться, как спортсменам – на морально-волевых. С завистью смотрят барабанщицы на артистов – к национальным костюмам прилагаются теплые шапки с лисьими хвостами. В таких точно не замерзнешь.

А площадь постепенно заполняется спортсменами – в Уфе одновременно играют хоккеисты и разыгрывают медали мастера фристайла. Настроение у сборной Московской области по хоккею неважное. Они успели проиграть принципиальному сопернику из Татарстана 1:4. А вот москвичи улыбаются - они «размялись» на южанах (Краснодарский край) - 35:0. Это у них в футболе серьезные зарубы, в хоккее пока мастер-классы.

Ровно в 15.00 всё пришло в движение. Артисты, чтобы не замерзнуть работали без пауз, официальные лица хвалили Башкортостан и Уфу за организацию, проводили аналогию Спартакиад с Олимпиадами, а зрители аплодировали. Главный судья Спартакиады-2017, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова снимала отличные кадры прямо на сцене – сюда не забрался ни один фотограф. Чуть позже она выложила фотографии в соцсетях.

– На финальные соревнования Спартакиады достаточно трудно отобраться, - улыбалась Светлана Журова. Она совсем не замерзла, а корреспонденты дрожали от холода и роняли микрофоны. - Здесь спортсмен учится работать в команде – с партнерами, тренерами, врачами, массажистами. В финальной части можно почувствовать дух Спартакиады, ее дыхание. Если не будет таких стартов, то ребята вряд ли покорят олимпийские вершины.

– Много ли олимпийцев, которые участвовали в спартакиадном движении?
– Думаю, абсолютно все. Здесь все получают шанс. Именно эти ребята – наш олимпийский резерв.

– Спартакиада – единственное комплексное соревнование для юношей и девушек от 13 до 18 лет, – отметил директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта РФ Константин Вырупаев. – Они, пройдя горнило округов, первенств России, отбираются на эти соревнования, где их могут посмотреть старшие тренеры по резерву сборных команд. В 2015 году было 2030 участников финальных соревнований, а сейчас – на 250 больше. Это говорит о том, что возрастает конкуренция, становится длиннее скамейка запасных большого спорта.

РАСПИСАНИЕ СПАРТАКИАДЫ-2017

1-7 марта, лыжное двоеборье (Чайковский)
2-8 марта, биатлон (Саранск)
3-9 марта, фристайл (Уфа)
3-12 марта, хоккей, мужчины (Уфа)
4-9 марта, конькобежный спорт (Коломна)
4-11 марта, хоккей с мячом (Ульяновск)
5-10 марта, санный спорт (Красная Поляна)
9-15 марта, сноуборд (Уфа)
14-19 марта, керлинг (Сочи)
14-19 марта, шорт-трек (Омск)
20-25 марта, бобслей (Скелетон) (Красная Поляна)
23-30 марта, хоккей, женщины (Уфа)
24-29 марта, фигурное катание (Саранск)

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ ТРЕХ ВИДОВ

(горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, спортивное ориентирование)

I группа. Регионы с населением более 2 млн человек

1. Москва 210 очков
2. Санкт-Петербург 188
3. Пермский край 170

II группа. 1-2 млн человек

1. Вологодская область 70
2. Хабаровский край 65
3. Ленинградская область 60

III группа. До 1 млн человек

1. Сахалинская область 109
2. Магаданская область 76
3. Камчатский край 65

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