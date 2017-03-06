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С днем рождения, Василий Уткин!

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Источник: «Советский спорт»

Сегодня день рождения у Василия Уткина. Самый заметный комментатор на современном отечественном ТВ (даже когда он ничего не комментирует, прежнего статуса – по крайней мере пока – не утрачивает), просто умный и креативный человек. Многие тужатся, чтобы быть заметными, тянутся за медийным статусом, да все как-то не дотягивают, а Вася вроде бы ничего не делает для этого, но статус этот давным-давно при нем.

На него очень многие обижаются, огромное число, как принято говорить, держат зло. Но разве это что-то значит? Дружить со всеми и быть для всех удобным и приятным – удел вовсе не революционеров.

Мы, хоть и учились с Василием на одном курсе, особо никогда не общались и не пересекались в те годы: я думал, что буду заниматься наукой, а про журналистику и думать не думал, Василий хотел заниматься журналистикой, но общественно-политической. Но жизнь столкнула однокашников совсем в другой среде. И хотя Василий сменил свое прежнее приветствие при встрече «здравствуйте, однокашник» на «здравствуйте, новый начальник», я лично очень рад, что автор Василий Уткин – обозреватель газеты «Советский спорт». И даже если ставит свое сотрудничество иногда на паузу, то все равно эту паузу рано или поздно снимает.

Да, я писал о коллеге когда-то не слишком корректно. И он обо мне – чересчур жестко. Но что такое мудрость? Мудрость – это умение с годами понять, что в твоей жизни главное, а что второстепенное, о чем стоит горевать, а о чем – нет.

А Василий Уткин – давайте честно признаемся, революционер. Именно он поднял это ремесло на ту высоту, на которой комментаторское искусство до него не было. Вместо спортсменов, которых научили понемногу говорить, на телевидении оказался умеющий говорить человек, с прекрасным образованием, с классной начитанностью, с прекрасным бэкграундом, который и в спорте потихонечку разобрался.

За два с лишним десятка лет выросло целое поколение, которое Уткину подражало. В итоге он задал в профессии новые стандарты, но любая революция сжирает своих героев.

Спортивные журналисты - это особый мир. Такой же клоповник, как любая творческая среда. Только, говорят, ещё активнее и беспринципнее. Помнится, когда я работал главредом на «Радио Спорт», удивлялся: ловишь человека на какой-то ерунде, а он отряхивается и идет дальше, как будто ничего не случилось. Или вываливает кто-то тонны той массы, что на букву «г» на кого-то из коллег, а потом выходит из моего кабинета и с тем самым объектом «слива» прилюдно целуется и идет выпивать. Может, так и надо, конечно. Отряхнулся и пошел. Рот закрыл — рабочее место убрано. Может, в наше циничное время это в порядке вещей — не знаю.

Но Василию я хочу сказать большое человеческое спасибо за то, что он-то как раз не такой. Он в глаза говорит то, что думает. А таких искренних людей осталось, увы, не так много. И это, наверное, тоже надо ценить.

Василий! Примите… ай, мы же договорились, что уже на «ты»… Прими искренние пожелания счастья. Выпей сегодня бокальчик чего-нибудь приятного. И – уже не журналистское, а чисто зрительское спасибо за все, что ты сделал в профессии, и за все, что ты значил и значишь для огромного количества неравнодушных людей.

С днем рождения!

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