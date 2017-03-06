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«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»
Источник: «Советский спорт»

Когда Смолов взял мяч в руки и пошел к точке, я удивился: Куда же ты! Остановись!

Есть такая пословица: битому неймется. В предыдущем матче на Кубок с «Уралом» он запорол два (!) пенальти. Это были решающие промахи – Федя бил на последней минуте матча и последним в серии. Третий промах в матче со «Спартаком» был бы перебор… Это был бы нокаут…

Отважный парень! Он никогда не казался мне таким уж героем со стальными нервами. А пенальти обламывали и не таких. Порой ломали карьеру или оставляли несмываемое пятно на биографии. Ну, кто сейчас помнит, сколько пенальти наколотил Александр Мирзоян, зато у всех в памяти, как заноза – не забитый в финале Кубка 1981-го ростовскому СКА – попал в штангу. После этого как-то все покатило у него по наклонной в «Спартаке». Его слова: «Если бы забил, все давно забыли бы, а так — вошел в историю…»

Великий Баджо до сих пор видит как в страшном сне: удар и мяч летит над перекладиной – это был последний удар в серии в финале ЧМ-94 против Бразилии…

Конечно, Смолов не Баджо, и матч со «Спартаком» – не финал ЧМ, но… Федя поставил мяч на точку и пробил ударом, который прославил чеха Паненку в 1976-м в финале ЧЕ-1976 против ФРГ (удар так и назвали его именем). Так же забил в финале ЧМ-2006 итальянцам Зидан: отправил Буффона в угол, а мяч прямо по центру ворот, подсечкой. Он так долго летел – этот мяч – что вратарь успел в полете обернуться и простонать от горя…  

Значит, я ошибался и Федя – настоящий герой!

Звоню спортивному психологу Вадиму Гущину:

– Вадим Игоревич, когда Смолов взялся бить пенальти, я, откровенно говоря, за него испугался…
– Почему?

– Он же запорол два. Если бы еще и третий…
– Один аргентинский замечательный нападающий в одном матче сборной аж три пенальти не забил! Каждый раз шел, уверенно ставил мяч на точку и… мазал. А Смолов в данном случае проявил качества настоящего нападающего и настоящего лидера. Проще спрятаться за спинами других, но если ты лидер, если ты веришь в себя… И, думаю, хороший тренер должен такие вещи поощрять, а не так: «Ты два раза промазал, значит, будет бить кто-то другой». Шалимов как бывший игрок прекрасно понимает психологию футболиста. Уверен, он до матча определил, что бьет Смолов. Это как в НБА, у баскетболистов: Ну и что, что не попал в корзину! Единственный способ начать попадать – бросать и бросать!

– Психологически это очень верный ход Шалимова. «Краснодар» мог и не получить пенальти, но это демонстрация доверия к игроку. Игрок уже иначе двигается. Так?
– Смолов же, когда в Москве играл, ему настолько не доверяли! Его это сковывало. Он пошел в провинциальную команду, там изначально получил карт-бланш, и автоматически стал лидером. И там он наработал эту уверенность в себе. И сейчас именно это отличает Смолова от других наших нападающих – которые в себя не очень верят… Конечно, два пенальти смазав, бить третий, наверное, не стоит, но… в данном случае мы видим, что у нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером и с психологическими качествами бомбардира. Не только с техническими.

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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