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Куда пропал Ничушкин? Репортаж с открытой тренировки ЦСКА

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Куда пропал Ничушкин? Репортаж с открытой тренировки ЦСКА
Источник: Photo.khl.ru

8 марта стартует серия ЦСКА – «Локомотив». А в понедельник московские армейцы провели открытую тренировку, на которой отсутствовали Валерий Ничушкин и Григорий Панин.

Тренировка была намечена на 11.30. Журналистов допустили в зал в 12.00. По сигналу главного тренера Дмитрий Квартальнова. Интересно, какие секреты он решил утаить от посторонних глаз?

Великий Анатолий Тарасов, никогда не закрывавший двери на своих занятиях, в одной из книг объяснил причину такого гостеприимства: «Любая домашняя заготовка живет ровно один матч, так что нет смысла что-то скрывать-утаивать».

Видно, это как раз тот случай, когда скрывать-утаивать было что. Тренировка подходила к концу. Среди занимающихся на льду я не заметил Валерия Ничушкина. В тройке с Александром Поповым и Кириллом Петровым работал Дмитрий Кугрышев, пропустивший все четыре матча серии с «Йокеритом».

Не было и одного из искушенных кубковых бойцов Григория Панина. В последнем матче в Хельсинки на армейского защитника устроили настоящую охоту. Трижды он попал под зубодробительные силовые приемы. Особенно усердствовал Томми Хухтала. Панин только отходит от «сауны».

Сергей Федоров, теперь главный менеджер по селекционной работе, разжевывал Джеффу Плэтту нюансы формулы успеха на вбрасываниях. С верхотуры за этим наблюдали президент клуба Игорь Есмантович, спортивный директор Алмаз Гарифуллин и его заместитель Алексей Трощинский.

После занятия Квартальнов громко выговаривал Гарифулину, спустившемуся с трибуны к скамейке. Может, журил за недостаточную глубину состава? Ведь в серии с «Йокеритом» ни о какой ротации речи не шло. Армейцы использовали всего одного вратаря, 13 нападающих и восемь защитников. Не считая заявленного на второй матч и на лед так и не вышедшего молодого Артема Чмыхова.

Эх, сейчас бы потенциальных новичков ЦСКА да в бой. Кирилла Капризова, сибиряков Максима Шалунова, Сергея Шумакова, Константина Окулова. Нет, они начнут службу в армии Квартальнова летом.

– Где Ничушкин? – заволновались журналисты.
– С Валерой все хорошо. Ну, пропустил тренировку и что? – попытался было успокоить прессу Квартальнов.

– А играть-то в первом матче серии будет?
– Поживем-увидим.

Буквально через пять минут из чрева арены появился Ничушкин. В желтом свитере резервиста. Занимался он по очень индивидуальной программе – в одиночестве на одной половине поля. На второй разминали третьего вратаря.

Натренировав вбрасывания, на вопросы журналистов согласился ответить Джефф Плэтт, который знает Ярославль и «Локомотив» не понаслышке. Как никак, два сезона надевал форму железнодорожников, в 2014 году свергал с чемпионского трона московское «Динамо» и выводил команду в финал конференции.

– Ярославль – потрясающая организация, – Плэтт словно ждал вопроса о его бывшей команде. – Там отличные болельщики. Поэтому играть там невероятно сложно. Я провел несколько сезонов в Ярославле и знаю, какое преимущество получает «Локомотив» дома. Верю, что мне удастся помочь ребятам хорошенько подготовиться к матчам в Ярославле.

В последнем матче серии с «Йокеритом» палочка-выручалочка ЦСКА в прошлом сезоне расчехлил клюшку, забросил две шайбы, из которых засчитали вторую.

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