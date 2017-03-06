Неэтичный Слуцкий. Колонка Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о том, в комитете по этике пытаются связаться с Леонидом Слуцким, чтобы сообщить пренеприятное известие.

Было это ровно год назад. В гостях у Василия Уткина, отмечавшего день рождения. Смотрели мы, отложив до поры дегустацию крепких напитков, футбол – ЦСКА – «Спартак». Смотрели с подтекстом – Леонид Слуцкий, позвонивший Васе с поздравлениями днем, намеревался сделать то же самое и вечером – в прямом эфире, сразу после матча. ЦСКА выиграл 1:0 – и тренер победителей эффектно выполнил свое обещание. А через час еще и в гости заявился.

Обрадовался ему, понятно, не только именинник. Пообщаться в такой мило-неформальной обстановке рвались все, и кто-то спросил про судейство в игре со «Спартаком». Леонид отшутился: «Надеюсь, никого из судей вы сегодня не пригласили?».

И тогда я вспомнил и рассказал историю, как у меня дома за столом однажды оказались главный на ту пору российский футбольный арбитр Алексей Спирин и олимпийский чемпион по баскетболу Александр Болошев. До того дня они не были знакомы, но друг другу понравились, и в заключительном тосте Сан Саныч сказал: «Вот посидишь так – и классный же, оказывается, ты, Леха, парень! Но встаешь из-за стола – и все равно почему-то хочется всех судей застрелить, причем - одной пулей...».

Леониду Викторовичу байка понравилась, он обещал ее запомнить, но летом в эфире передачи «Детский вопрос» Слуцкий окажется не столько кровожаден – скажет лишь, что каждый футбольный судья уже в силу избранной профессии заслуживает избиения. Те слова тренера вызовут столь широкий резонанс, что не пройдет и полугода, как комитет РФС по этике объявит Слуцкому замечание и порекомендует извиниться за сказанное. Это все очень, конечно, по-нашенски – пока человек при должностях и званиях, ты нервировать его не моги, а как выйдет в отставку – а ну-ка извинись за свои шутки! Разное у нас с тобой чувство юмора, понимаешь!

И вот сегодня Семен Андреев, поставленный начальником всей российской футбольной этики, пожаловался, что до Слуцкого донести решение, оказывается, до сих пор не удалось! Отбывший – без разрешения комитета! – в Англию Слуцкий мстительно не снимает трубку, когда ему названивают из РФС – господин Андреев уверил, что он вместе с ответственным секретарем каждый рабочий день начинают и заканчивают попытками связаться со Слуцким.

Так и представляешь себе эту картинку – каждый звонок делается с разных номеров – когда-то же этот Леня ответит, наконец! Пусть только снимет трубку – а потом пусть только попробует не извиниться!

Но Слуцкий, с головой уйдя в углубленное изучение английского, до предела, говорят, ограничил общение с русскоговорящими коллегами. И может даже не знать, к чему он приговорен отечественными ревнителями этики. Хотя Уткину сегодня наверняка позвонит – да только мы не скажем Слуцкому, что он «в розыске» – хватило бы запаса английских слов, чтобы «за жизнь» поговорить.

А Василия – еще раз с днем рождения!