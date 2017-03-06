Дмитрий Квартальнов: Думаем, как справиться с бригадой легионеров «Локомотива»
После открытой тренировки ЦСКА его главный тренер Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов.
- «Шуты» повысили игровой тонус команды?
- Да.
- Ротация в серии с «Йокеритом» ограничилась двумя заменами – защитника и нападающего.
- Приняли такое решение. С минимальной ротацией.
- Где Ничушкин?
- Валера пропустил тренировку. Ну и что? С ним все нормально, хорошо.
- Он выйдет на лед в первом матче серии?
- Поживем-увидим. Давайте дождемся среды.
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- Дмитрий Кугрышев получит шанс?
- Да, Дима в составе. Играет, играет.
- А Вячеслав Основин?
- Он только прилетел со «Звездой» из Высшей лиги. Она, к сожалению, выбыла из плей-офф. С ним Кошелев, Кузьменко…
- Плюс ваш племянник Данила Квартальнов. Кстати, почему после молодежного чемпионата мира он ни разу не сыграл за ЦСКА?
- Надо заслуживать, чтобы получать время.
- Ярославль смотрели?
- Немножко смотрели.
- Два поражения от «Локомотива» не забыли?
- Нет. Все по делу. Два поражения.
- После поражения в Ярославле вы сказали, что судьи лишили вас шанса на спасение…
- В смысле, что в концовке засчитали этот гол (Петри Контиолы. – Прим. Ред.), который потом признали ошибочным, и мы уступили 1:3. Там надо было еще забить. Судьи у нас самые лучшие.
- Что скажете о сопернике?
- Хорошая команда. Забили очень много голов в большинстве. Серьезная у нее бригада из легионеров. Думаем, как с ней справиться.
- Бывший армеец Михаил Пашнин любит раскалывать соперника. Вот и в московском матче он травмировал Семена Кошелева.
- У них не один Пашнин такой. Есть и другие ребята, умеющие сыграть жестко. Мы к этому готовы. У нас своих жестких немало.
- «Йокерит» тоже показывал мускулы. Панину прилично досталось. С ним все в порядке?
- Нормально. Ну, двинули ему. Мы к этому, как я уже говорил, готовы. Сами можем двинуть.
- Второго вратаря Виктора Фаста не планируете засветить в плей-офф?
- Посмотрим. Будет видно. Просто Витька заболел перед первой серией. Начнет с «Локомотивом» Илюха (Сорокин. – Прим. Ред.).
- Показалось, что серия «Локомотива» с минским «Динамо» сложилась для железнодорожнико
- Трудно сказать. Времени для восстановления было достаточно.
- Лично с главным тренером «Локомотива» Алексеем Кудашовым знакомы?
- Нормально знаю, играли друг против друга.
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