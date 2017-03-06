Дмитрий Квартальнов: Думаем, как справиться с бригадой легионеров «Локомотива»

После открытой тренировки ЦСКА его главный тренер Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов.

- «Шуты» повысили игровой тонус команды?

- Да.

- Ротация в серии с «Йокеритом» ограничилась двумя заменами – защитника и нападающего.

- Приняли такое решение. С минимальной ротацией.

- Где Ничушкин?

- Валера пропустил тренировку. Ну и что? С ним все нормально, хорошо.

- Он выйдет на лед в первом матче серии?

- Поживем-увидим. Давайте дождемся среды.

Куда пропал Ничушкин? Репортаж с открытой тренировки ЦСКА

- Дмитрий Кугрышев получит шанс?

- Да, Дима в составе. Играет, играет.

- А Вячеслав Основин?

- Он только прилетел со «Звездой» из Высшей лиги. Она, к сожалению, выбыла из плей-офф. С ним Кошелев, Кузьменко…

- Плюс ваш племянник Данила Квартальнов. Кстати, почему после молодежного чемпионата мира он ни разу не сыграл за ЦСКА?

- Надо заслуживать, чтобы получать время.

- Ярославль смотрели?

- Немножко смотрели.

- Два поражения от «Локомотива» не забыли?

- Нет. Все по делу. Два поражения.

- После поражения в Ярославле вы сказали, что судьи лишили вас шанса на спасение…

- В смысле, что в концовке засчитали этот гол (Петри Контиолы. – Прим. Ред.), который потом признали ошибочным, и мы уступили 1:3. Там надо было еще забить. Судьи у нас самые лучшие.

- Что скажете о сопернике?

- Хорошая команда. Забили очень много голов в большинстве. Серьезная у нее бригада из легионеров. Думаем, как с ней справиться.

- Бывший армеец Михаил Пашнин любит раскалывать соперника. Вот и в московском матче он травмировал Семена Кошелева.

- У них не один Пашнин такой. Есть и другие ребята, умеющие сыграть жестко. Мы к этому готовы. У нас своих жестких немало.

- «Йокерит» тоже показывал мускулы. Панину прилично досталось. С ним все в порядке?

- Нормально. Ну, двинули ему. Мы к этому, как я уже говорил, готовы. Сами можем двинуть.

- Второго вратаря Виктора Фаста не планируете засветить в плей-офф?

- Посмотрим. Будет видно. Просто Витька заболел перед первой серией. Начнет с «Локомотивом» Илюха (Сорокин. – Прим. Ред.).

- Показалось, что серия «Локомотива» с минским «Динамо» сложилась для железнодорожнико в легче, чем для ЦСКА с «Йокеритом».

- Трудно сказать. Времени для восстановления было достаточно.

- Лично с главным тренером «Локомотива» Алексеем Кудашовым знакомы?

- Нормально знаю, играли друг против друга.

Андрей Светлаков: С ярославцами из молодежной сборной пари не заключал