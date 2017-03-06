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Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Фирменная шутка Дацюка и прогулка под солнцем: СКА на позитиве перед «Динамо»
Источник: ХК СКА

СКА гуляет до нового дома по улице прямо в хоккейной форме, а Павла Дацюка веселит вопрос про Александра Еременко.

Рядом с Ледовым стоит огромный фургон с изображением Сергея Лазарева – у звезды Евровидения-2016 на домашней арене СКА сегодня концерт. Поэтому после тренировки в тренажерном зале Ледового дворца хоккеисты уже в хоккейной форме перемещаются на лед своей новенькой базы: кто-то едет на автобусе, а кому-то приятнее пройтись пешком в амуниции по мартовскому солнцу.

Источник: ХК СКА

В отличие от прошлых лет, во время большого перерыва между сериями армейцы не уехали на горнолыжный курорт с хоккейной площадкой в Ленобласть. Теперь это не нужно: собственная база готова почти полностью. Открытое занятие для прессы СКА проводит на тренировочном катке, где все еще пахнет свежей краской. Команда в полном составе здесь занимается впервые.

Олег Знарок с крагой в зубах умудряется командовать тренировочным процессом: идет отработка большинства и меньшинства. Видимо, тренерский штаб прислушался к Анселю Галимову: он считает, что именно игра в неравных составах станет определяющей в серии.

Тренируются почти все: и травмированные Виктор Тихонов с Максимом Чудиновым, и Стив Мозес. Даже Евгений Иванников работает с основными вратарями. Не хватает только Вячеслава Войнова.

Харийс Витолиньш: Все зависит только от нас

По традиции с журналистами общается Харийс Витолиньш, а не Знарок.

– То, что мы выиграли у «Витязя» с большим количеством заброшенных шайб – не значит ничего. Где-то не подтащи нас Коскинен, могла бы игра повернуться в другую сторону, – немного льстит подольской команде тренер СКА. – Настроение у всех хорошее, получилось отдохнуть. Сейчас работаем, разбираем моменты. В ближайшие два дня будут интенсивные тренировки. Думаю, у нас команда мастеровитая, все понимают хоккей. Все зависит только от нас.

– Большой перерыв пошел на пользу?
– Посмотрим. Хорошо, что было закончили! Пауза, конечно, немного длинновата, но что поделать.

– Травмированные Тихонов, Чудинов сегодня тренировались, Мозес тоже.
– Они уже давно катаются: начали сразу после «Витязя». Думаю, Витя уже готов процентов на 95 – в любой момент может вступить в бой. Максу Чудинову, возможно, еще нужна пауза. Но в этой серии вы сможете их увидеть. 

– А где Войнов?
– Слава опять получил микротравму, лучше не форсировать возвращение на лед. Он рвется, каждый день говорит, что готов выйти на лед. Выходит, интенсивные упражнения выполняет, и микротравма откинула восстановление опять на пару дней назад.

– Почему в плей-офф предпочтение отдали Коскинену?
– В плей-офф лучше начинать тому, у кого есть опыт. Коскинен знает, что такое плей-офф. Молодому вратарю нужно постепенно начинать. Думаю, тренеры по вратарям найдут время, чтобы молодые прижились. Но выбор идет на того, кто уже обыгрался. 

– Он продолжит быть первым номером?
– Вероятнее всего, да. Он здорово подтащил нас в серии с «Витязем». Но и Игорь Шестеркин готов, работает по полной. Здорово, что у нас два хороших вратаря.  

– Сергей Плотников восстановился. Планируете возвращать его в первое звено вместо Кетова?
– Женя справляется со своими обязанностями. Плотников чувствует себя уверенно. Мы знаем его уровень, он в любом звене может помочь.

– Когда вы тренировали «Динамо», часто обижали СКА в плей-офф. С какими эмоциями будете сейчас играть против бывшей команды?
– Это жизнь. Эмоции у всех есть. Нужно выигрывать – независимо от того, какая команда. Не можешь всю жизнь проработать в одном месте, нужно перестраиваться. Мы в СКА готовимся к серии, чтобы выиграть.

СКА – дважды фаворит: армейцы готовы взять два кубка за сезон

Павел Дацюк: Серия с «Динамо» будет интереснее 

Следом к журналистам подходит капитан Павел Дацюк – как и перед первой серией. Наверное, в команде решили, что общение Дацюка с журналистами – хорошая примета.

– Вы успели отдохнуть?
– Была подготовка, все понимают, что сейчас самая интересная часть сезона, не время для отдыха.

– «Динамо» будет более интересным соперником? Ведь «Витязь» был новичком плей-офф.
– На самом «Витязь» – хорошая команда, они доказали последними играми в регулярке. Но все понимают: чем дальше идешь, тем сильнее противник. Так что будет интереснее – и для нас, и для болельщиков.

– Кого считаете самым опасным игроком «Динамо»?
– Трудно выделить кого-то одного, чтобы ярко выделялся. У них трудная команда с мобильным нападением и хорошими защитниками и вратарями.

– Может выделили бы Еременко?
– Вы случайно не его друг? Так продавливаете, – традиционные шутки от Дацюка работают в плей-офф. – На самом деле он хорошо провел этот сезон. Понятно, что многое в плей-офф зависит от вратаря. У них серьезная команда, нам будет тяжело играть против них.

– Настраиваетесь на «Динамо» персонально?
– Сейчас уже второй раунд плей-офф, все понимают, что ошибки дорого стоят. Так что без разницы какой соперник, все очень мотивированы.

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