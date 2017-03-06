Андрей Светлаков: С ярославцами из молодежной сборной пари не заключал

После открытой тренировки ЦСКА нападающий Андрей Светлаков рассказал о своем здоровье, «Локомотиве» и знакомых железнодорожника х по молодежной сборной.

- Как здоровье?

- Все хорошо. Готов играть и побеждать.

- У «Локомотива» есть тайно оружие - бывший армеец Михаил Пашнин, готовый расколоть любого соперника. В московском матче от него досталось вашему партнеру Семену Кошелеву, которого после силового приема ярославца увезли со льда с сотрясением мозга. За себя не опасаетесь?

- Да нет. Зачем? Если начнешь себя беречь, обязательно прилетит. Мы готовы к жесткой борьбе. Сами играем в кость. Это наш стиль.

- Соперника изучили?

- Разобрали. Они хорошо играют в обороне, вратарь сильный. Надо чаще бросать, закрывать его. Побольше нагрузить, чтобы не ловил кураж. Ничего сверхъестественн ого.

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- С бывшими партнерами по молодежной сборной Павлом Красковским, Александром Полуниным, Егором Коршковым контакт поддерживаете?

- Общаемся. Но никаких пари на победу в серии не заключали.

- Какой соперник для вас более неудобный, «Йокерит» или «Локомотив»?

- Оба сильные. Сейчас все мысли о «Локомотиве».

- С кем из форвардов вам комфортнее играется? С Стефаном Да Костой или Валерием Ничушкиным?

- Удобнее с тем, кого поставят тренеры. И с Ничушкиным, и с Да Костой.

- А с Кириллом Капризовым, которого молва сватает в ЦСКА?

- Не знаю его планов. У него еще контракт. А кого подписывать, кого – нет, не мое дело. У нас свои задачи.

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