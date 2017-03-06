Сергей Федоров: Почему не идет большинство? Потому что ребята чересчур стараются
После открытой тренировки ЦСКА главный менеджер клуба по селекционной работе Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов.
- «Локомотив»
- неудобный для
ЦСКА соперник?
- Тогда я задам встречный вопрос – почему вы так считаете?
- Хорошо
обороняется.
В конце концов,
вы «Локомотиву»
дважды проиграли.
- Где? В регулярном чемпионате? Тогда я оставлю свое мнение при себе. А отвечу так: все соперники неудобные. Каждому хоккеисту надо доказывать свое превосходство над другими. А у тех, у кого заканчиваются контракты, особенно. Поймите, в плей-офф удобных соперников не бывает. Все неудобные. Твои оппоненты слева, справа, в центре. В плей-офф все играют от ножа, интенсивнее, концентрированне
- «Йокерит»
превзошел ваши
ожидания?
- В чем?
- В
упорстве.
- В упорстве? Все-таки нет. Мы понимали, что там ребята обученные, опытные. Не думал, что закончим серию в четырех матчах. Очень важна была третья игра. А в четвертой, когда соперник еще дышал, важно было с пониманием к этому отнестись и закончить серию там. Что мы и сделали.
- В
розыгрыше Кубка
Стэнли вы отдыхали
полторы недели?
- Было как-то дней восемь. Сейчас НХЛ дает минимум два дня для подготовки к каждому следующему матчу в плей-офф.
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- Насколько
важно начать
серию дома?
- Один мой учитель из Северной Америки, тренер сказал: «Свою коробку на выезд не возьмешь». Поэтому надо настраиваться на каждый матч так, будто всё против тебя. На выезде или дома – не важно. Соперник тот же, шайба круглая. Хотя дома играть приятнее, особенно когда ведешь в серии и надо ее закончить.
- О чем
разговаривали
после тренировки
с Валерием
Ничушкиным,
который вышел
на лед после
всех?
- Чисто рабочие моменты.
- Он
начнет серию
в запасе?
- В плей-офф нет запасных, все – в обойме. Поработает с физруком и…
- Соперника
изучили?
- Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Наш отдых – 7-8 дней прошел искрометно. Надо были подтянуть физику и кое-какие другие моменты.
- Почему
начиная со
второго матча
серии с «Йокеритом»
у ЦСКА захромало
большинство?
- Сложная тема. Мы сами в неведении. Думаю, ребята слишком сильно старались. Это иной раз вредит. Надо успокоиться, тогда и большинство наладится. Мы рук не опускаем.
- Главного
тренера «Локомотива»
Алексея Кудашова
помните?
- На льду? Смутно. Цепкий центральный нападающий, праворукий, хорош был на вбрасываниях. Играл без маски. Не помню, правда, за какую команду. Может, за «Динамо»?
- В
чемпионате
Союза – за «Крылья
Советов». А в
«Динамо» приходил
три раза, в 2000-м
стал чемпионом
России, а в 2013-м
завоевал Кубок
Гагарина.
- Вот видите, я что-то помню.
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