Сергей Федоров: Почему не идет большинство? Потому что ребята чересчур стараются

После открытой тренировки ЦСКА главный менеджер клуба по селекционной работе Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов.

- «Локомотив» - неудобный для ЦСКА соперник?

- Тогда я задам встречный вопрос – почему вы так считаете?

- Хорошо обороняется. В конце концов, вы «Локомотиву» дважды проиграли.

- Где? В регулярном чемпионате? Тогда я оставлю свое мнение при себе. А отвечу так: все соперники неудобные. Каждому хоккеисту надо доказывать свое превосходство над другими. А у тех, у кого заканчиваются контракты, особенно. Поймите, в плей-офф удобных соперников не бывает. Все неудобные. Твои оппоненты слева, справа, в центре. В плей-офф все играют от ножа, интенсивнее, концентрированне е.

- «Йокерит» превзошел ваши ожидания?

- В чем?

- В упорстве.

- В упорстве? Все-таки нет. Мы понимали, что там ребята обученные, опытные. Не думал, что закончим серию в четырех матчах. Очень важна была третья игра. А в четвертой, когда соперник еще дышал, важно было с пониманием к этому отнестись и закончить серию там. Что мы и сделали.

- В розыгрыше Кубка Стэнли вы отдыхали полторы недели?

- Было как-то дней восемь. Сейчас НХЛ дает минимум два дня для подготовки к каждому следующему матчу в плей-офф.

Куда пропал Ничушкин? Репортаж с открытой тренировки ЦСКА

- Насколько важно начать серию дома?

- Один мой учитель из Северной Америки, тренер сказал: «Свою коробку на выезд не возьмешь». Поэтому надо настраиваться на каждый матч так, будто всё против тебя. На выезде или дома – не важно. Соперник тот же, шайба круглая. Хотя дома играть приятнее, особенно когда ведешь в серии и надо ее закончить.

- О чем разговаривали после тренировки с Валерием Ничушкиным, который вышел на лед после всех?

- Чисто рабочие моменты.

- Он начнет серию в запасе?

- В плей-офф нет запасных, все – в обойме. Поработает с физруком и…

- Соперника изучили?

- Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Наш отдых – 7-8 дней прошел искрометно. Надо были подтянуть физику и кое-какие другие моменты.

- Почему начиная со второго матча серии с «Йокеритом» у ЦСКА захромало большинство?

- Сложная тема. Мы сами в неведении. Думаю, ребята слишком сильно старались. Это иной раз вредит. Надо успокоиться, тогда и большинство наладится. Мы рук не опускаем.

- Главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова помните?

- На льду? Смутно. Цепкий центральный нападающий, праворукий, хорош был на вбрасываниях. Играл без маски. Не помню, правда, за какую команду. Может, за «Динамо»?

- В чемпионате Союза – за «Крылья Советов». А в «Динамо» приходил три раза, в 2000-м стал чемпионом России, а в 2013-м завоевал Кубок Гагарина.

- Вот видите, я что-то помню.

Дмитрий Квартальнов: Думаем, как справиться с бригадой легионеров «Локомотива»