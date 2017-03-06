Дмитрий Назаров: С холодным носом в футбол не играют. У «Спартака» нос – горячий

Популярный актер и ярый болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в интервью «Советскому спорту» рассказал об игре «Спартака», просмотре матча в компании с Квинси Промесом и о том, почему Данила Козловский выбрал «Краснодар».

- Ваши ожидания от «Спартака» после увиденного оправдались?

- Оправдались, но не полностью. У меня ощущение, что мы подарили «Краснодару» два очка, учитывая, что играли в концовке в большинстве. Хотя «Краснодар» выглядел очень достойно. Вообще, мне кажется, по игре «Спартак» должен быть на первом месте, а «Краснодар» – на втором.

- ЦСКА и «Зенит» игру показали не впечатляющую.

- Видел второй тайм. Один удар в створ на две команды и две удачных обводки... Это ниже ватерлинии.

- Почему два таких полюса – накал и много голов в Краснодаре, и холодный футбол в Москве?

- Ну, рыба меняется с головы.

- Меняется или гниет?

- Я сказал – меняется. Думаю, от тренера многое зависит.

- «Спартак» показывает эмоциональный футбол, благодаря Массимо Каррере – все это отмечают. В контрольных матчах, правда, все было слишком спокойно…

- Массимо – профессионал. Он понимает разницу между товарищеской игрой и официальной. В контрольных матчах наигрывается что-то никому неизвестное. То, что не должно быть известно конкурентам. А эмоции – это самое главное. Потому что мы забываем, что это игра, а не работа. С холодным носом нельзя играть в футбол.

- У «Спартака» какой нос?

- Мокрый и горячий.

- Чего ждать дальше от «Спартака»? Усиления атаки? Промесс ведь вернется.

- Конечно. Так получилось, кстати, что игру я смотрел вместе с Промесом. Квинси очень хотел выйти на поле.

- Вы были в Краснодаре?

- Ну да.

- Просто камера во время трансляции выхватывала разных вип-персон и актеров на трибунах. Но вас не показали.

- Камера выхватывала болельщиков «Краснодара». Тенденциозный показ – все правильно.

- Это вы про Данилу Козловского?

- Да.

- С каких пор он, кстати, за «Краснодар»?

- Это для меня загадка. Встречу – спрошу. Он же москвич, но живет в Питере. И почему-то не за «Зенит», «Спартак», «Локо» или ЦСКА, а за «Краснодар». Что-то ему нравится в этой черно-зеленой гамме.

- На вопросы про «багаж Аленичева», кажется, наложен мораторий. Зато тариф на вопросы про чемпионство «Спартака» – безлимитный. Поэтому: «Спартак» после этой игры стал ближе к чемпионству?

- Разумеется. По очкам отрыв остался прежним, а потенциал стал богаче.