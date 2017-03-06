Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Назаров: С холодным носом в футбол не играют. У «Спартака» нос – горячий

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Назаров: С холодным носом в футбол не играют. У «Спартака» нос – горячий
Источник: «Советский спорт»

Популярный актер и ярый болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в интервью «Советскому спорту» рассказал об игре «Спартака», просмотре матча в компании с Квинси Промесом и о том, почему Данила Козловский выбрал «Краснодар».

- Ваши ожидания от «Спартака» после увиденного оправдались?
- Оправдались, но не полностью. У меня ощущение, что мы подарили «Краснодару» два очка, учитывая, что играли в концовке в большинстве. Хотя «Краснодар» выглядел очень достойно. Вообще, мне кажется, по игре «Спартак» должен быть на первом месте, а «Краснодар» – на втором.

- ЦСКА и «Зенит» игру показали не впечатляющую.
- Видел второй тайм. Один удар в створ на две команды и две удачных обводки... Это ниже ватерлинии.

- Почему два таких полюса – накал и много голов в Краснодаре, и холодный футбол в Москве? 
- Ну, рыба меняется с головы.

Андрей Червиченко: Судейство Безбородова – черная клякса на матче в Краснодаре

- Меняется или гниет?
- Я сказал – меняется. Думаю, от тренера многое зависит.

- «Спартак» показывает эмоциональный футбол, благодаря Массимо Каррере – все это отмечают. В контрольных матчах, правда, все было слишком спокойно…
- Массимо – профессионал. Он понимает разницу между товарищеской игрой и официальной. В контрольных матчах наигрывается что-то никому неизвестное. То, что не должно быть известно конкурентам. А эмоции – это самое главное. Потому что мы забываем, что это игра, а не работа. С холодным носом нельзя играть в футбол.

- У «Спартака» какой нос?
- Мокрый и горячий.

- Чего ждать дальше от «Спартака»? Усиления атаки? Промесс ведь вернется.
- Конечно. Так получилось, кстати, что игру я смотрел вместе с Промесом. Квинси очень хотел выйти на поле.

- Вы были в Краснодаре?
- Ну да.

«Спартак» как черт из табакерки. Умом Карреру не понять. Колонка Цыбанева

- Просто камера во время трансляции выхватывала разных вип-персон и актеров на трибунах. Но вас не показали.
- Камера выхватывала болельщиков «Краснодара». Тенденциозный показ – все правильно.

- Это вы про Данилу Козловского?
- Да.

- С каких пор он, кстати, за «Краснодар»?
- Это для меня загадка. Встречу – спрошу. Он же москвич, но живет в Питере. И почему-то не за «Зенит», «Спартак», «Локо» или ЦСКА, а за «Краснодар». Что-то ему нравится в этой черно-зеленой гамме.

- На вопросы про «багаж Аленичева», кажется, наложен мораторий. Зато тариф на вопросы про чемпионство «Спартака» – безлимитный. Поэтому: «Спартак» после этой игры стал ближе к чемпионству?
- Разумеется. По очкам отрыв остался прежним, а потенциал стал богаче.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» болельщиков не пустят на матчи Кубка конфедераций и ЧМНесколько задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» (0:0) болельщиков не получат паспорта болельщиков, сообщает «Радио Зенит».РФПЛ. 18-й тур. «Анжи» примет «Рубин» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Еременко подаст в CAS апелляцию на решение УЕФА о своей дисквалификацииПолузащитник ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации.Валерий Чалый: Сейчас у «Краснодара» большие проблемы с составомБывший главный тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый дал комментарий по матчу 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» (2:2).Гендиректор «Томи»: После «Ростова» боюсь, какая ситуация будет в матче с ЦСКАГенеральный директор «Томи» Руслан Киселев признался, что после разгромного поражения от «Ростова» (0:6) исход следующей встречи чемпионата России с ЦСКА вызывает у него большие опасения.Визит Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» связан со съемками фильма «Тренер» (фото)Визит Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» связан со съемками фильма «Тренер» (фото)По информации «Советского спорта», визит известного актера Данилы Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» (2:2) связан со съемками фильма «Тренер».«Анжи» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В заключительном матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Рубином».УЕФА оставил в силе дисквалификацию ЕременкоУЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста, сообщает официальный твиттер армейцев.«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит предварительные итоги 18-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший поле на 82-й минуте воскресного матча с «Краснодаром» (2:2), прошел сегодня медицинское обследование.Защитник «Амкара» Конде вызван в сборную ГвинеиЗащитник «Амкара» Секу Конде получил вызов в сборную Гвинеи, которой предстоит провести два товарищеских матча, сообщается на официальном сайте пермского клуба.Луис Адриано: Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый голНападающий «Спартака» Луис Адриано сообщил, что рад своему дебюту за «Спартак» в матче с «Краснодаром».Виктор Классон: Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»?Новичок «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от встречи с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы.Станислав Крицюк: Чемпионские амбиции «Спартака»? У нас много таких командГолкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.Александр Мостовой: Под руководством Карреры «Спартак» действительно преобразилсяБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил игру красно-белых под руководством испанского специалиста Массимо Карреры.Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Егоров – «Спартак» и «Анжи»Официальный сайт РФС опубликовал имена арбитров, назначенных на матчи 19-го тура чемпионата России по футболу.Александр Бубнов: Ставлю на «Рубин», потому что он сильнее «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Анжи» - «Рубин».«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»Когда Смолов взял мяч в руки и пошел к точке, я удивился: Куда же ты! Остановись!Хавьер Грасия: У меня лучшая в мире командаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия объяснил, почему казанский клуб никого не купил в зимнее трансферное окно.ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих командГлава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях поведения болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит» (0:0).
Главные новости
Футбол
Матерацци уволен с поста главного тренера индийского «Ченная»
Футбол
Михаил Осинов: Ажиотажа, как перед игрой с «МЮ», в Ростове никогда не было
Футбол
Задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» болельщиков не пустят на матчи Кубка конфедераций и ЧМ
Футбол
Озил пропустит ответный матч «Арсенала» с «Баварией» в Лиге чемпионов
Футбол
Еременко подаст в CAS апелляцию на решение УЕФА о своей дисквалификации
Футбол
Тайфун Коркут возглавил «Байер»
Футбол
Валерий Чалый: Сейчас у «Краснодара» большие проблемы с составом
Футбол
Визит Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» связан со съемками фильма «Тренер» (фото)
Футбол
УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко
Футбол
Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости