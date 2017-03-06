Дмитрий Назаров: С холодным носом в футбол не играют. У «Спартака» нос – горячий
Популярный актер и ярый болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в интервью «Советскому спорту» рассказал об игре «Спартака», просмотре матча в компании с Квинси Промесом и о том, почему Данила Козловский выбрал «Краснодар».
- Ваши ожидания от «Спартака» после увиденного оправдались?
- Оправдались, но не полностью. У меня ощущение, что мы подарили «Краснодару» два очка, учитывая, что играли в концовке в большинстве. Хотя «Краснодар» выглядел очень достойно. Вообще, мне кажется, по игре «Спартак» должен быть на первом месте, а «Краснодар» – на втором.
- ЦСКА и «Зенит» игру показали не впечатляющую.
- Видел второй тайм. Один удар в створ на две команды и две удачных обводки... Это ниже ватерлинии.
- Почему два таких полюса – накал и много голов в Краснодаре, и холодный футбол в Москве?
- Ну, рыба меняется с головы.
Андрей Червиченко: Судейство Безбородова – черная клякса на матче в Краснодаре
- Меняется или гниет?
- Я сказал – меняется. Думаю, от тренера многое зависит.
-
«Спартак» показывает эмоциональный футбол, благодаря Массимо Каррере –
все это отмечают. В контрольных матчах, правда, все было слишком
спокойно…
- Массимо – профессионал. Он понимает разницу между товарищеской игрой и официальной. В контрольных матчах наигрывается что-то никому неизвестное. То, что не должно быть известно конкурентам. А эмоции – это самое главное. Потому что мы забываем, что это игра, а не работа. С холодным носом нельзя играть в футбол.
- У «Спартака» какой нос?
- Мокрый и горячий.
- Чего ждать дальше от «Спартака»? Усиления атаки? Промесс ведь вернется.
- Конечно. Так получилось, кстати, что игру я смотрел вместе с Промесом. Квинси очень хотел выйти на поле.
- Вы были в Краснодаре?
- Ну да.
«Спартак» как черт из табакерки. Умом Карреру не понять. Колонка Цыбанева
- Просто камера во время трансляции выхватывала разных вип-персон и актеров на трибунах. Но вас не показали.
- Камера выхватывала болельщиков «Краснодара». Тенденциозный показ – все правильно.
- Это вы про Данилу Козловского?
- Да.
- С каких пор он, кстати, за «Краснодар»?
- Это для меня загадка. Встречу – спрошу. Он же москвич, но живет в Питере. И почему-то не за «Зенит», «Спартак», «Локо» или ЦСКА, а за «Краснодар». Что-то ему нравится в этой черно-зеленой гамме.
-
На вопросы про «багаж Аленичева», кажется, наложен мораторий. Зато
тариф на вопросы про чемпионство «Спартака» – безлимитный. Поэтому:
«Спартак» после этой игры стал ближе к чемпионству?
- Разумеется. По очкам отрыв остался прежним, а потенциал стал богаче.