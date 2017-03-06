Будем бить англичан, но по правилам? Как рождается новый вид спорта – draka

Не можешь победить – возглавь. С этим принципом в политике знакомы давно. Конечно, о нем знает и заместитель председателя Госдумы, член партии ЛДПР Игорь Лебедев. Иначе не предлагал бы он радикального решения проблемы футбольных хулиганов.

Бить их, но по правилам

В Британии про российских футбольных хулиганов снимают фильмы. Ими пугают не только детей, но и вполне взрослых болельщиков, отговаривая их ехать на чемпионат мира в Россию, если, конечно, их сборная вообще попадет в финальную часть. Что же предлагает сделать политик с весьма оригинальным взглядом на мир? Чтобы вкруг футбольных матчей не творилось беззаконие, надо все происходящее узаконить.

- Фанаты охотно идут на контакт, с ними можно и нужно работать. И учитывая, что наши фанаты - бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву - драку «стенка на стенку»? Ввести правила, проводить соревнования команд. Это бы имело, кстати, и военно-прикладной смысл. Агрессию фанатов можно, таким образом, направить в мирное русло. И подать пример всем остальным странам, той же Англии. Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте», - цитирует Лебедева официальный сайт ЛДПР.

Политик убежден, что подобное представление собирало бы не меньше зрителей, чем сами футбольные поединки: «Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть войдет и слово draka», - уверен Лебедев.

Изобретая велосипед

Идея Лебедева, несомненно, интересна, но далеко не нова. Люди уже давно научились драться стенка на стенку по правилам.

Так, например, еще со средних веков до нас дошел такой вид спорта, как флорентийское кальчо, или флорентийский футбол. Цель этого вида спорта официально – забить как можно больше голов в ворота соперника, играя кожаным мячом на поле, сравнимом по размерам с футбольным. Разница в том, что играет в него по 27 человек от каждой из команд, а мяч можно трогать любой частью тела. Но это даже не главное. Главное, что можно избивать соперника, чтобы прорваться к воротам. Зачастую желание забить гол отходит на второй план – в пылу драки можно и о мяче позабыть.

Существует похожий вид спорта, но вместо мяча – меч. Спорт называется исторический средневековый бой. Сражаться можно и один на один – в полном рыцарском обмундировании. Но есть и турниры, в которых битва идет пять на пять. Друг друга можно бить мечами, копьями, палицами и прочими средневековыми видами оружия. Цель – заставить соперника коснуться коленом земли.

Стенка на стенку дерутся и в привычном нам всем реслинге. Правилами, правда, в реслинге битва толпа на толпу не прописана. Все на ринге происходит якобы спонтанно. На самом деле существует продуманный сценарий, по которому все и действуют. Несмотря на это многие считают реслинг полноценным видом спорта.

Идеальный пример того, что предлагает господин Лебедев – Team Fighting Championship. Суть – драка пять на пять по правилам смешанных единоборств. Вид спорта, который «изобрел» политик уже существует. Уже проводятся турниры и определяются чемпионы. Причем, участниками турниров в основном как раз и являются футбольные фанаты.

Но суть футбольных хулиганов в том и состоит, что они не хотят повиноваться правилам. Они хотят встречаться где-нибудь на лесной опушке и там бить соперников. Такие встречи, кстати, хоть и отличаются особой жестокостью, но проходят по едва ли не более строгим правилам чем все, что было перечислено выше. Нарушаешь правила – побьют свои же. Все драки учитываются. Результаты и даже видео публикуются на специализированных порталах. В силу их содержания и огромного количества нецензурной лексики мы публиковать подобные видео у себя на сайте не можем. Но желающее с устойчивой психикой, достигшие 18-летнего возраста, вполне могут посмотреть его по ссылке на сторонние ресурсы.

Вопрос в том, как этих людей, хорошо обученных вести бой в любых условиях, удержать от проявления насилия в общественных местах. И draka, которую предлагает Игорь Лебедев, вряд ли сможет на этот вопрос ответить.

