Ночевали под кассой. Как болельщики «Ростова» раскупали билеты на матч с «МЮ»

«Советский спорт» рассказывает, как болельщики покупали билеты на матч первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «МЮ», который состоится 9 марта на стадионе «Олимп 2».

После игры со «Спартой» «Ростов» решил вновь сменить билетного оператора – в тот раз было много жалоб от болельщиков. В частности, пострадали обладатели абонементов, которым пришлось переплатить. В этот раз выбрали контору, которая уже работала с клубом на матчах Лиги чемпионов в прошлом году.

Систему продажи менять не стали. 4 и 5 марта билеты начали продавать для владельцев абонементов. Купить их можно было в кассах и с помощью онлайн-сервиса. Сайт клуба в этот раз со своей работой справился достойно и даже не завис. А вот очередь в кассу начали занимать уже ночью.

Цены, кстати, установили рекордные.





6 марта в продаже появились билеты «общей квоты». Купить их можно было только в кассах. Это было сделано, чтобы билеты были приобретены именно болельщиками из Ростова, а не из других регионов.

Некоторых подобная новость повергла в шок. Из-за отсутствия онлайн-продажи жители области начали причитать, мол не смогут попасть на матч. Ростовчане же ринулись к кассам, где вовсю составляли списки. Каждому присваивался свой номер в очереди. Отмечаться нужно было каждый час. Куда-то ушел – фамилию сразу вычеркивали.

Очередь занимали с ночи. Рассвет встречали около касс. Примерно в 8 утра в очереди стояло примерно 250 человек.

7.50, ситуация у касс Олимп 2. pic.twitter.com/T10UhOwDTs — Dmitriy Konakov (@konakov_dmitriy) 6 марта 2017 г.

Открылись кассы в 9:20. За несколько минут до этого разъяренная толпа едва не взяла павильон штурмом.





Продажи длились около четырех часов. За это время болельщики выкупили всю квоту, которая была рассчитана на общую продажу. После обеда на сайте клуба появилось заявление, что билетов на матч больше нет.

Тем временем, на одном из популярных сайтов без труда можно найти билеты на матч по завышенной цене. Спекулянты не церемонятся. Корреспондент «Советского спорта» наткнулся на подобное сообщение.

Кроме этого, мошенники вовсю торгуют поддельными билетами.

Что тут сказать – смотрите не попадитесь на них и не попадите на деньги.