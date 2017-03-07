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11 неаполитанских собак. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
11 неаполитанских собак. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов
Источник: Getty Images

«Советский спорт» анонсирует матчи вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«СОХРАНИТЬ СВОЮ ЧЕСТЬ»

Расхожее выражение «Потеряно все, кроме чести», лучше всего описывает ситуацию, в которой находится сейчас «Арсенал». На выходных «канониры» по всем статьям проиграли в премьер-лиге «Ливерпулю», потерпев третье поражение в четырех последних матчах в чемпионате Англии.

А тут еще очень некстати грянул скандал с Алексисом Санчесом. Напомним, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оставил чилийца в запасе, выпустив на поле сразу после перерыва при счете 0:2. Форвард активно включился в игру, отдал голевой пас Уэлбеку, и вообще, стал лучшим в составе лондонцев. После матча Венгер объяснил свое решение тактическими соображениями: мол, он выпустил в основе Уэлбека и Жиру, так как хотел быстрее доставлять мяч в атаку.

А уже после матча стало известно, что Санчес покинул предыгровую тренировку, не дожидаясь ее окончания. Как написал журналист ВВС Дэвид Орнштейн, когда остальные футболисты вернулись в раздевалку, между ними и чилийцем случился разговор на повышенных тонах. Кое-кого даже пришлось оттаскивать от нападающего.

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Санчес – лучший бомбардир команды в премьер-лиге. На его счету 17 голов, плюс девять передач. То есть он напрямую был вовлечен в 26 мячей из 55, забитых «Арсеналом». Всю зиму чилиец и его агенты ведут тяжелые переговоры с клубом о продлении контракта, истекающего летом 2018 года. Форвард, по некоторым данным, хочет получать 290 тысяч фунтов в неделю – столько же, сколько и хавбек «Манчестер Юнайтед» Погба.

«Все это выглядит не очень хорошо. Думаю, что его агент уже звонит по телефону нужным людям. Вообще, такие вещи случаются. Но когда команда едина, они не просачиваются на публику. Грустно, потому что Санчес – лучший игрок «Арсенала» и команда в нем очень нуждается. Будь я на его месте, то, наверное, захотел бы уйти», - сказал экс-форвард «канониров» Иан Райт.

Правда, в понедельник вроде бы нормализовалась. На открытой тренировке перед матчем с «Баварией» Санчес и Венгер пожали друг другу руки.


А во время самого занятия Санчес был спокоен, сконцентрирован, но позволял себе улыбнуться и пошутить. Хотя кто знает, чем в это время занимался его агент.

«Единственный плюс в нашей ситуации заключается в том, что у нас нет выбора – нам нужно идти вперед и забивать голы. Не имеет значения, как все закончится, но нам нужно сохранить свою честь и сделать все, что в наших силах», - сказал Венгер.

«Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Германия)

Лондон. Стадион «Эмирейтс». 22.45 (мск)
Судья: Т. Сидиропулос (Греция).
Травмы/дисквалификации: Касорла – Лам, Боатенг.
ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).
Первый матч: 1:5.

Матч

Арсенал - Бавария

Место и дата

07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

СТАТЬ МАСТИФОМ

Удивительное дело, «Наполи» в ответном матче с «Реалом» нужно идти вперед, атаковать, забивать как минимум два гола, но все в Италии говорят о том, как важно будет для неаполитанцев уверенно сыграть в обороне.

«Маурицио Сарри должен заставить своих футболистов думать об обороне. Каждый игрок должен быть готов помочь партнеру на любом участке поля. «Наполи» должен защищаться как одно целое на протяжении всего матча. Забить гол они могут всегда, так что нужно в первую очередь надежно обороняться», - сказал легендарный итальянский тренер Арриго Сакки.

«Ребята должны играть в обороне как 11 неаполитанских мастифов на протяжении всего матча. Ни в коем случае нельзя ошибаться», - вторил Сакки экс-форвард «Наполи» бразилец Карека, выступавший в Неаполе в одно время с Диего Марадоной.

Действительно, не пропустить является для «Наполи» сверхзадачей, ведь «Реал» не уходит с поля без гола на протяжении вот уже 46 официальных матчей. Последний раз мадридцы не смогли забить в мае прошлого года в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» - 0:0.

Понимая это, главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри пытается снять напряжение со своих футболистов. «На «Реал» оказывается большое давление. Они выиграли все, что можно, они – богатейший клуб мира, они просто лучшие. Так что, по идее, они должны проходить в четвертьфинал. Думаю, мы должны быть рады любому исходу. Мы просто надеемся, что такие матчи станут для нас обычным явлением в будущем», - сказал он.

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Помимо расслабленности, помочь «Наполи» может и еще один фактор – трибуны «Сан-Паоло». «Для победы нам не достаточно будет правильной тактики или запредельной самоотдачи. Нужно еще и давление трибун на соперника», - заметило неаполитанское издание Il Mattino. «Наши болельщики – лучшие в мире и во вторник все это увидят», - пообещал Сарри.


«Наполи» (Италия) – «Реал» (Испания)

Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 22.45 (мск).
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Травмы/дисквалификации: нет – Варан.
ТВ: «Матч ТВ», 22.35 (мск); «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).
Первый матч: 1:3.

Матч

Наполи - Реал

Судья:

Джюнейт Чакыр (Турция)

Место и дата

07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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