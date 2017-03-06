Почему Смолов – ни разу не Роналду. Спортивный психолог о проблеме «Краснодара»

Андрей Ещенко и Федор Смолов Источник: «Советский спорт»

Федор Смолов – ужасно противоречивый футболист. Он то не забивает больше года, выдавая внушительную серия в тысячу с лишним сухих минут, то становится лучшим бомбардиром в сезоне, лидируя еще и в следующем. Он, любитель столичной жизни, один из самых стильных холостяков в нашей стране, вдруг выбирает не чемпионский ЦСКА, а провинциальный «Краснодар».

Вот и в последнем матче Федор удивил многих. Первый раз, когда он удивил – 73-я минута матча, когда футболист, до этого смазавший два решающих 11-метровых удара в кубковом поединке, уверенно взял мяч, пошел к «точке» и хладнокровно пробил по центру. Об этом эпизоде написал коллега Дмитрий Туманов в материале под названием «У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»

Эпизод, который удивил, возможно даже больше, случился девятью минутами позже. Смолов остановился на ровном месте. Чуть позже форвард дохромал до скамейки запасных, а через несколько минут уже шел по коридору в раздевалку. Оказалось – травма задней поверхности бедра.

В эту минуту «Краснодар», сражавшийся с лидером чемпионата страны, при счете 2:2 остался на поле в меньшинстве. К этой минуте тренер «быков» Игорь Шалимов уже использовал все замены – выпустить вместо Смолова никого не удалось.

И этот тот парень с железобетонным характером, который решился взять на себя ответственность и пробить пенальти? Это надежда нашей сборной? Мы, кстати, помним момент, когда Смолов не побежал за Бейлом, объяснив это словами «порвался бы». И у нас перед глазами стоит Криштиану Роналду, который, превозмогая боль, всеми силами старался остаться на поле после травмы. А поле того, как не смог, переживал каждый микроэпизод встречи, прыгая на бровке пуще любого Унаи Эмери. Мы не видели Роналду, уходящего в подтрибунное помещение, потупив голову.

Чтобы дать профессиональную оценку эпизоду я решил позвонить психологу, конфликтологу, специалисту в области спортивной психологии Валерию Соколюку.

- Для меня удивительным стал уход Смолова с поля, прямо во время игры, - сказал психолог. - Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью, выходят на уколах. Но тут другая ситуация.

- Очень часто игроки сами просят замены, когда получили повреждение...

- Это так, но у «Краснодара» замен не было! И это не проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема «Краснодара» - игрок не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.

- Почему этого не произошло?

- Это уже внутренняя кухня клуба. Криштиану Роналду на Евро с больным коленом буквально «умирал» на поле. А после замены не ушел в раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите, что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бейлом...

- Многие считают Смолова героем, он реализовал пенальти после нескольких неудач...

- Вот тут давайте разбираться. В таком матче нервы на пределе, забить пенальти тоже нужна выдержка. И он молодец! Но вернемся к эпизоду с травмой. Если у «Краснодара» выстроены профессиональные отношения с игроками, они уходят с поля при травме, то и к пенальти надо относится так же. Ты не играешь с травмой, это нормально. Но ты получаешь деньги, и за свой гонорар должен уметь реализовать пенальти в любом случае. Профессиональные отношения, в которых нет эмоций, такое тоже бывает.

- Такие отношения правильные?

- Если всех устраивает, то конечно.

- Может Смолов бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?

- Я как болельщик вижу, что пока это наш главный кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его поведению видно - он стал профессионалом. Главное, чтобы в его отношениях с клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики.

