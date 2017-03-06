Почему Смолов – ни разу не Роналду. Спортивный психолог о проблеме «Краснодара»
Федор Смолов – ужасно противоречивый футболист. Он то не
забивает больше года, выдавая внушительную серия в тысячу с лишним сухих минут,
то становится лучшим бомбардиром в сезоне, лидируя еще и в следующем. Он,
любитель столичной жизни, один из самых стильных холостяков в нашей стране,
вдруг выбирает не чемпионский ЦСКА, а провинциальный «Краснодар».
Вот и в последнем матче Федор удивил многих. Первый раз,
когда он удивил – 73-я минута матча, когда футболист, до этого смазавший два
решающих 11-метровых удара в кубковом поединке, уверенно взял мяч, пошел к
«точке» и хладнокровно пробил по центру. Об этом эпизоде написал коллега
Дмитрий Туманов в материале под названием «У нас в стране появился, наконец,
нападающий с сильным характером!»
Эпизод, который удивил, возможно даже больше, случился девятью минутами позже. Смолов остановился на ровном месте. Чуть позже форвард дохромал до скамейки запасных, а через несколько минут уже шел по коридору в раздевалку. Оказалось – травма задней поверхности бедра.
В эту минуту «Краснодар», сражавшийся с лидером чемпионата
страны, при счете 2:2 остался на поле в меньшинстве. К этой минуте тренер
«быков» Игорь Шалимов уже использовал все замены – выпустить вместо Смолова
никого не удалось.
И этот тот парень с железобетонным характером, который решился взять на себя ответственность и пробить пенальти? Это надежда нашей сборной? Мы, кстати, помним момент, когда Смолов не побежал за Бейлом, объяснив это словами «порвался бы». И у нас перед глазами стоит Криштиану Роналду, который, превозмогая боль, всеми силами старался остаться на поле после травмы. А поле того, как не смог, переживал каждый микроэпизод встречи, прыгая на бровке пуще любого Унаи Эмери. Мы не видели Роналду, уходящего в подтрибунное помещение, потупив голову.
Чтобы дать профессиональную оценку эпизоду я решил позвонить
психологу, конфликтологу, специалисту в области спортивной психологии Валерию
Соколюку.
- Для меня удивительным стал уход Смолова с поля, прямо во
время игры, - сказал психолог. - Я часто сталкиваюсь с тем, что игроки скрывают
травмы, чтобы остаться в игре. Часто терпят боль в ущерб своему здоровью,
выходят на уколах. Но тут другая ситуация.
- Очень часто игроки
сами просят замены, когда получили повреждение...
- Это так, но у «Краснодара» замен не было! И это не
проблема Смолова. Он бережет свое здоровье. Это проблема «Краснодара» - игрок
не остался на поле. Заставить человека играть с травмой нельзя, это должно
исходить у него изнутри. Вот это и называется командная психология.
- Почему этого не
произошло?
- Это уже внутренняя кухня клуба. Криштиану Роналду на Евро
с больным коленом буквально «умирал» на поле. А после замены не ушел в
раздевалку, а тащил свою команду вперед. Его не заставляли так себя вести. Вы скажите,
что это Евро?! Так и на Евро был эпизод со Смоловым, когда он не побежал за Бейлом...
- Многие считают
Смолова героем, он реализовал пенальти после нескольких неудач...
- Вот тут давайте разбираться. В таком матче нервы на
пределе, забить пенальти тоже нужна выдержка. И он молодец! Но вернемся к
эпизоду с травмой. Если у «Краснодара» выстроены профессиональные отношения с
игроками, они уходят с поля при травме, то и к пенальти надо относится так же.
Ты не играешь с травмой, это нормально. Но ты получаешь деньги, и за свой
гонорар должен уметь реализовать пенальти в любом случае. Профессиональные
отношения, в которых нет эмоций, такое тоже бывает.
- Такие отношения
правильные?
- Если всех устраивает, то конечно.
- Может Смолов
бережет здоровье и смотрит в сторону Европы?
- Я как болельщик вижу, что пока это наш главный
кандидат на переезд в сильный европейский чемпионат. В своей карьере Федор
сталкивался с такой критикой, что с нервами у него все в порядке. А судя по его
поведению видно - он стал профессионалом. Главное, чтобы в его отношениях с
клубами осталось капельку романтизма, это так любят болельщики.