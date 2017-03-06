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«Не высовывайтесь». «МЮ» предупреждает болельщиков перед поездкой в Ростов

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "МЮ" с фанатами
Футболисты "МЮ" с фанатамиИсточник: Global Look Press
«Манчестер Юнайтед» отправил официальные письма всем болельщикам, собравшимся посетить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». «Советский спорт» рассказывает, чего боится британский топ-клуб.

На игру с «Ростовом» прилетят 400 болельщиков официального фан-движения «МЮ». Все эти люди получили электронные письма с просьбой быть на территории Российской Федерации осторожнее.

«Не привлекайте внимание, не надевайте одежду клубных цветов и не высовывайтесь», - пожалуй, главный посыл письма болельщикам «Ман Юнайтед».

В письме также сказано, что функционеры клуба опасаются за жизнь и здоровье болельщиков, поэтому еще раз напоминают о ситуации на Евро-2016, когда фанаты сборных России и Англии выясняли отношения прямо на набережной Марселя. Если верить написанному, британские поклонники футбола могут стать «главной мишенью вооруженных российских бандитов».

Всем болельщикам, вылетающим на встречу Лиги Европы, руководство клуба не только возместит убытки за полученные в Россию визы, но и оплатит проезд до стадиона на охраняемых автобусах.

В целях безопасности «Манчестер Юнайтед» настоятельно советует своим поклонникам селиться в отелях на двух улицах, которые в день матча будет охранять российская полиция (скорее всего речь о проспекте Шолохова, проспекте Сельмаша или проспекте Мира).

«Это не просто футбольный матч. Это – противостояние футбольных фанатов, которое может представлять опасность для вашей жизни», - еще одна громкая формулировка из клубного письма. Тут же «МЮ» советует болельщикам передвигаться по городу группами, а также ни в коем случае не изучать местность в одиночку. Специально обученные люди будут собирать болельщиков «МЮ» до и после матча, а выйти со стадиона британцы смогут спустя 20-30 минут после финального свистка.

Остается напомнить, что все билеты на встречу 1/8 финала Лиги Европы в Ростове проданы.

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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