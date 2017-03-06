Лютая драка в юношеском хоккее в Подмосковье. Пришлось вызывать полицию! (видео)

Вот так ребята вышли поиграть в хоккей. И чем все кончилось! Массовое побоище стенка на стенку – махались три десятка 16-летних подростков.

Вроде бы совсем недавно возникала эта тема, к чему приводят драки в детском и юношеском хоккее. 14-летний игрок подмосковного «Витязя» Илья Солнышкин погиб, когда по одной из версий, в раздевалке его команды началась драка.

Кстати, вердикт Следственного комитета РФ мы еще не узнали. Точка в этой страшной трагедии не поставлена.

Но все хором сказали: да, драки в детском хоккее – это плохо. Да, за дисциплиной в команде должны следить тренеры. Да, организация матчей и тренировок должна быть нормальной.

И что мы теперь видим?

Снова Подмосковье. Город Электросталь. Крытый каток на улице Спортивной. Третий период. Игра на Кубок Московской области.

На льду вспыхивает массовая драка во время матча местного «Кристалла» против клуба «Драгуны» из Можайска.

Дерутся пацаны 2001 года рождения. Хорошо так зарубились, стенка на стенку. Говорят, что в потасовке пострадало семь человек. На лед высыпала даже скамейка запасных (хотя по меркам хоккея это – дисквалификация автоматом).

Ну что, судья остановил игру. Теперь думают, как провести матч-реванш. Давайте прикинем, сколько драк может быть там.

Вот запись с одной камеры.





Вот запись с другой камеры.





Да, все весело.

Вот отзывы очевидцев.

«Не можешь играть в хоккей – дерись! А печально то, что и драться не можешь!»

«Уважаемый, вы о чем? Если вы из Электростали, то вопрос: не ваш ли игрок выскочил шестым и вступил в драку? И не ваши ли игроки начали бить со скамейки уже дерущихся? Вот вопрос-то и возникает, о том кто может, а кто – «заяц», исподтишка бьет и прячется».

«Как говорится, счет на табло! За два периода вы показали, на что способны! Видимо, у вас заведено втроем на одного да исподтишка. Но в драках один на один все было видно! А по поводу «зайца»… Они все после матча сидели на лавке и ждали полицию!»

Знаете, не хочется быть прокурором в этой истории. Хотя если бы какой-нибудь мальчик ударился там затылком или случилось бы что-нибудь ужасное, все тоже заламывали бы руки: «Ах, какая трагедия! Как же это произошло? Что-то надо делать!»

И мне, может, даже скажут: как еще пацанам вырабатывать характер? Им скоро 16 лет, не маленькие уже. Ну подрались, бывает. Хоккей – мужская игра.

Я вот на что обращу внимание. На организацию матча. Вот дерутся 30 здоровых лбов. Стенка на стенку. Что происходит на льду? Катается одинокий судья. Ничего сделать не может. И не хочет, а то сам попадет под замес.

Никакой полиции на стадионе, хотя идет массовое мероприятие. Полиция приедет позже. Тренеры не пытаются остановить своих игроков.

Хаос и безразличие. Вот в какой обстановке проходят наши хоккейные матчи. И с этим надо что-то делать. Если завтра один мальчик начнет лупить другого клюшкой по голове – до потери сознания, до крови – тоже будете на лавочке сидеть и ждать, когда полиция приедет?

Нужно ведь делать какие-то выводы из таких историй.

Учиться-то будем?