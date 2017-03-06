Лучший гол сезона в хоккее мы увидели. А вот лучший сэйв – и это чудо! (видео)

Кажется, такого быть не может. Но это произошло. Вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс сделал спасение, поймав шайбу… за шиворот.

Вот же везение! Только позавчера мы посмотрели выдающийся буллит, который исполнил Никита Кучеров.

Нет сомнений, что шайбу Кучерова назовут лучшим голом сезона в НХЛ.

Но посмотрите, на следующий день мы увидели лучший сэйв сезона. Кто будет спорить? Вы видели что-то более яркое и оригинальное?

Сэйв сделал вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс.

Очень смешной момент. Матч в Миннесоте, хозяева ведут 1:0. И снова вылетают на ворота «акул». Красивый розыгрыш комбинации, бросок Криса Стюарта.

Он победно вскидывает руки – гол!

Но комментаторы кричат: «Это же сэйв Джонса! Шайба вообще пересекла ленточку?»

А где шайба-то? Никто не понимает, игроки «Миннесоты» в растерянности.

Мартин Джонс пожимает плечами. Он тоже не видел шайбу.

Тут к нему подъезжает арбитр и показывает: «Шайба в тебе!»

Начинают ощупывать амуницию Джонса. И находят шайбу у него за шиворотом. Вытаскивают оттуда, как фокусники.

Тренер «Миннесоты» Брюс Будро смотрит на табло. Он еще верит, что это может быть гол. Смотрит и Джонс. Он хочет еще раз понять, как же это произошло.

Да так! Шайба после броска Стюарта пролетела так хитро, что попала вратарю под свитер.

Казалось бы, голкипер уже пересек ленточку. Но ведь шайбы не видно. И не понятно, оказалась ли она за линией.

Арбитр еще раз изучил повтор и вынес вердикт: гола не было!

Вот такой удивительный сэйв. Лучший в сезоне. И Джонс прославился, и «Миннесота» победу не упустила (3:1).