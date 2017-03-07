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«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея Микулика

Первого же весеннего тура хватило, чтобы таблица чемпионата получила четкое разделение на тех, кто будет бороться за попадание в еврокубки, а кто – за выживание.

Три очка, отделяющие четвертое место от десятого – плотность многообещающая, гарантирующая практически отсутствие в середине команд, по выражению Георгия Ярцева, «перестающих грести» задолго до окончания турнира.

Но вот внизу все куда грустнее – один клуб в чемпионате так просто вне конкурса участвует. Любопытно было бы взглянуть на лица аналитиков «МЮ», когда те будут просматривать матч «Ростова» с «Томью» – три форварда ростовчан легко и весело забивают пять мячей, а чуть напрягшись могли бы, наверное, и все десять положить. Вполне, кстати, посильная задача в игре следующего тура для ЦСКА, которому никаких «манчестеров» держать в уме не надо.

Когда такое последний раз было в РФПЛ? Да перед самым переходом на «осень–весну». Тогда в «Химках» летом, между кругами, закончились бюджетные деньги, а спонсорские – не начались. И за первый круг химчане набрали десять очков, а за весь второй – ни одного. 15 поражений при разнице мячей 7–36.

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Но там все же 0:6 ни разу не припоминается, команда тренера Константина Сарсании была все-таки укомплектована во второй половине чемпионата не старшими юношами, а людьми вроде приписанного к «Ювентусу» Будянского или уже тогда игравшего не за деньги, а за любовь к футболу Ротенберга. И вылетели «Химки» окончательно тогда за четыре тура до конца – «Томь» же наверняка «финиширует» раньше.

Ну, а «Анжи» – это просто прямой наследник прошлогоднего «Динамо». Да, матч с «Рубином» запросто мог завершиться для махачкалинцев удачней, но ведь и «Динамо» год назад имело вроде бы и запас очковый достаточный – по крайней мере, уж от прямого-то вылета. И играло на старте на выезде вничью с «Уралом», и побеждало «Уфу», в итоге бело-голубых опередивших. Да и состав смотрелся поначалу вполне боеспособным. Но резкая смена «вектора развития» в наших условиях всегда звучит пугающе. Еще парочка таких обидных поражений, с незабитым пенальти и удалением – и дно окажется близко.

Впрочем, ключевое отличие нынешнего чемпионата от прошлогоднего – сейчас разыгрывается одно место на вылет и два – на попадание в стыки. Среди шести претендентов.

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