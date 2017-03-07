Скоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия Цыбанева

Виктор Гончаренко Источник: РФПЛ

Обозреватель «Советского спорт» Юрий Цыбанев - о весенней части сезона для ЦСКА.

ЦСКА для меня – самая загадочная команда этой весны.

Да, нисколько не поменялся состав. Да, вроде бы соблюдена тренерская преемственность: Виктор Гончаренко, постажировавшись в штабе Леонида Слуцкого, загодя познакомился и с клубными устоями, и с возможностями наличного состава. И все равно предсказать итоговый результат красно-синих в чемпионате сложнее, чем чей-либо.

В премьерном показе против «Зенита» действующий чемпион обнаружил больше сходства с прежними гончаренковскими «Кубанью» и «Уфой», чем с самим собой времен Слуцкого. Новая метла метет совсем по-новому: отставить контроль мяча; долой подробный-размел ьченный комбинационный розыгрыш! Внедряются иные ценности. Во-первых, подчеркнутая жесткость в единоборствах, до лютости. Во-вторых, происходит полная смена стиля, игрового формата. Теперь приветствуются длинные переводы, кроссы и соответственно агрессивные набеги-налеты на чужие тылы.

И – вопрос ребром: а чего достигнет ЦСКА в чемпионате, распаковав и опробовав прежде не свойственный ему багаж?

При Слуцком возможности красно-синих были ясны, как июльское небо. Они с 99-процентной гарантией обыгрывали тех, кто заведомо слабее. И, как правило, тушевались против тех, на кого смотрели снизу вверх. Но таковых в премьер-лиге раз, два и обчелся. И потому со Слуцким команда имела надежный успех на внутреннем фронте. Брала свое.

Что мы знаем о прежней работе Гончаренко? Его команды, что «Кубань», что «Уфу», было сложно обыграть. Но и сами они затруднялись выиграть у кого-либо. Мощная функционалка, самоотдача, энергия, напор – разборку на этом футбольном языке способны выдержать даже премьер-лиговые середняки.

Да, красно-синие, упершись в рамках новой своей концепции, не проиграли «Зениту», Но это, по правде говоря, не фокус против такого малооживленного «Зенита». Это Гончаренко, вспомнить, удавалось и силами «Уфы». Но в своем премьерном выходе тренер ЦСКА приобрел и головную боль, которая может превратиться в хроническую. Был удален Вернблум. Головин избежал того же, только балансируя по самой тонкой грани, отчасти и милостью арбитра Егорова. Почувствуйте разницу: под началом Слуцкого швед умел избегать красных карточек – ибо команде в целом был присущий интеллигентный игровой тон, гасивший в арбитрах раздражение от боевых выходок шведа. А теперь, похоже, и Головин стремительно превращается во второго Вернблума.

Вот и ломай голову: сколько матчей команда до конца чемпионата выиграет и на какой позиции финиширует?

В некотором смысле Гончаренко повезло. ЦСКА – это пластилин, из которого каждый тренер волен лепить свое. Команда Слуцкого оказалась мало похожей на сделанную Газзаевым, но на этом несходстве мало кто акцентировал критическое внимание – результаты-то в целом устраивали всех, первым делом – руководство.

Но Слуцкому на первых его цеэсковских порах подвозили приличное подкрепление – вспомнить хотя бы Хонду. А Гончаренко сейчас лепит из того, что было. И у него может получиться не более чем подобие «Кубани» или «Уфы»…

Примет ли Гинер как объективно приемлемое место, допустим, за чертой призеров? Даст ли он Гончаренко время отшлифовать свою концепцию и добро на какое-то кадровое усиление?

Так или иначе, весенние результаты ЦСКА выставят – на контрасте или совпадении – и оценку трудам Слуцкого. Прежнюю, возможно, подкорректировав .