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А разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слаба

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов
Федор СмоловИсточник: «Советский спорт»

Эпизод с участием Федора Смолова в матче «Краснодар» - «Спартак» потряс хоккейного обозревателя «Советского спорта».

Я, честно говоря, вообще не понял – как такое возможно? Счет 2:2. Все команды у замены уже проведены. На табло 82-я минута…

И вот игрок «Краснодара» и сборной России Федор Смолов в такой момент поворачивается и идет в раздевалку.

Его не уносят. Он даже не падает. Просто заболела нога. А вдруг что-то серьезное? Надо срочно прекращать напрягаться…

А как же команда, которая в концовке вдруг осталась в меньшинстве? А никак. Пускай пластается, цепляется за результат. А мы – профессионалы. И нам здоровье дороже.

Меня не только Смолов, кстати, поразил. Но и комментаторы, и участники матча.

Ведь никто не удивился. Никто Смолову вообще никаких претензий не предъявил. Все в порядке вещей.

Один мой знакомый возмутился было поведением Федора в Интернете. Так на него любители футбола скопом налетели – руки прочь от Смолова. Он – настоящий профи и все сделал правильно.

И вот это состояние измененного сознания меня, признаться, поразило уже до глубины души.

Вот мы как сейчас понимает профессионализм, оказывается. Бросить команду за десять минут из-за болей в ноге. Зная, что у нее нет права на замену.

И вот с таким профессиональным подходом к делу мы хотим чего-то выиграть на ЧМ или на Евро?

Ребята, побойтесь Бога. Вы не выиграете никогда и ничего. Вам с таким «профессионализмом» на турниры такого уровня вообще лучше не ездить.

Что у нас нет мастерства в футболе – давно не для кого не секрет. То, что нет и характера – тоже не новость. Но вот то, что мы о команду можем вот так запросто вытереть ноги – это уже даже для российского футбола перебор.

Я понимаю, меня «избаловали» хоккеисты своим совсем другим отношением к делу. Здесь доигрывают матчи и с трещинами в кости и с растяжениями. Лечение во время матча в основном у всех одно – местная заморозка.

Я просто приведу сейчас три примера из хоккея.

Не тогда, когда игроки доигрывали матч с серьезными травмами. Этого в любом поединке Кубка Гагарина навалом.

А о том, как игроки с переломами прилетали или доигрывали турниры – чтоб помочь команде.

1. Александр Овечкин. ЧМ-2013

Форвард «Вашингтона» прилетел на чемпионат мира в Хельсинки аккурат накануне четвертьфинала. А у нас на том турнире, что называется, не пошло. Саша летел помочь. И, забегая вперед, скажу, что помочь не смог. Четвертьфинал мы продули с треском. Но Овечкин в том матче был признан лучшим. Гол забил, и вообще у его звена на площадке с результатом был порядок.

И только через неделю выяснилось, что на турнир Саша прилетел со сломанной ногой – с трещиной в голеностопе. И он знал, что с ногой неладно. Но к врачам сознательно не обращался. Потому что понимал – сразу запретят и никакого тебе ЧМ. Вместо этого придумал способ так утягивать конек, чтоб нога была в нем, как в застывшем цементном растворе. И так играл. И тренировался перед матчем. А потом месяц ходил в гипсе.

2. Яромир Ягр. ЧМ-2005

На чемпионате мира в Вене лидеру сборной Чехии рубанули по рукам уже во втором матче (с Германией) и сломали палец на левой, «бросковой» руке.

Кто-то поехал бы сразу в отпуск. А Яромир сделал специальную лангетку, прикрывающую сверху травмированную руку и доиграл до конца турнира. Доиграл до самого конца, до финала, в котором чехи победили и стали чемпионами. Хотя и признавался в интервью после матча, что клюшку удерживать трудно и больно.

Да и как ее держать сломанным пальцем?!

3. Евгений Малкин

Третий случай не про чемпионат мира. Он про ребенка. Про будущую звезду Женю Малкина, который в 10 лет был обычным уральским пацаном, бредившим хоккеем.

Однажды он в спортивном лагере сломал ногу. Мальчика отвезли в больницу, наложили гипс. А у команды в этот день игра.

Папа узнал о переломе, удивился, что сына дома нет. Помчался за ним на стадион. И нашел его в раздевалке команды. Партнеры уже разминались на льду. А Женька где-то раздобыл конек на три размера больше. И пытался засунуть туда загипсованную ногу.

Он не мог представить даже себе, что перелом помешает ему принять участие в матче.

Вот так в хоккее становятся звездами. Не российской или чешской. А мировой величины.

Наверное, у хоккеистов профессионализм какой-то другой.

В завершении предлагаю посмотреть одно видео. Оно уже касается не игроков, а тренеров. Но, по-моему, из той же оперы.

Просто посмотрите на реакцию людей. Футбольного спеца задел во время матча крылышком бумажный самолетик, пущенный с трибуны. Хоккейному наставнику в лоб прилетела шайба…

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