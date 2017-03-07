Видеообзор лучших сэйвов в матчах 1/8 финала Губка Гагарина

Видеоподборка самых эффектных спасений в сериях 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

5. Павел Францоуз («Трактор»)

В четвертом матче серии против «Барыса» чешский вратарь челябинцев Павел Францоуз выручил свою команду после красивой трехходовки хоккеистов казахской команды.





4. Никлас Сведберг («Салават Юлаев»)

В третьем матче серии против «Ак Барса» шведский голкипер «Салавата» Никлас Сведберг ловко выловил шайбу, не дав отличиться одному из лидеров казанцев Владимиру Ткачеву.





3. Харри Сятери («Витязь»)

Финский вратарь подмосковной команды Харри Сятери бился в плей-офф до последнего. В четвертом матче серии против СКА финн успел падении среагировать на бросок форварда питерцев Евгения Дадонова.





2. Игорь Бобков («Адмирал»)

Голкипер дальневосточников Игорь Бобков спас команду от верного гола в первом матче серии с московским «Динамо». Правда, тут не обошлось без хорошей толики везения…





1. Михаил Бирюков («Торпедо»)

Казалось, нападающий московского «Динамо» Артем Федоров бросал наверняка. Но голкипер нижегородцев Михаил Бирюков успел сместиться в последний момент и в шпагате отразить шайбу после броска форварда бело-голубых.



