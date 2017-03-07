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«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег (справа) и Евгений Розовы
Олег (справа) и Евгений РозовыИсточник: Instagram

Как уже сообщалось, в Краснодаре после матча со «Спартаком» погиб болельщик красно-белых Евгений Розов, брат полузащитника ставропольского «Динамо» Валерия Розова. Корреспондент «Советского спорта» позвонил президенту Федерации футбола Ставропольского края Сергею Барабашу, который хорошо знает семью Розовых.

Евгений погиб вскоре после окончания матча – под колесами троллейбуса, который просто не заметил. Вернулся попрощаться с отцом и братом. Казалось, на какое-то время. Оказалось – навсегда. Очевидцы говорят, что все произошло прямо на глазах у Олега (это отец) и Валерия (брат). Страшно…

- Вот и мне страшно звонить Олегу или Валере, - признался президент Федерации футбола Ставропольского края Сергей Барабаш. - Разговаривал только с ребятами, которые были с ними там, в Краснодаре. 

- Евгений в футбол, насколько понимаю, не играл. Читал, что он в Москве учился, - отметил Барабаш. - А отец на всех играх в Ставрополе бывает, поддерживает футбол. Классный мужик! Ребенок его, по идее, сытый, а играет – как голодный. Принято ведь считать, что сытые в футбол не играют. Но у Валеры воспитание – которое нужно футболисту. У него все есть, но в футбол ему нужен - потому, что любит.

И правда – именно Розов, например, забил самый красивый гол осени – в ворота «Краснодара-2».

…В Краснодаре отец с сыновьями смотрели суперматч на суперстадионе. В последний раз были вместе.

- На улице, где они расставались, движение такое – застрелиться можно! - говорит Барабаш. - Страшная трагедия. В интернете написали, что отец не пережил случившегося и умер. Это неправда. У отца с сердцем плохо было год назад во время зимнего первенства. Тогда выручил доктор ставропольского «Динамо». 

В воскресенье помощь медиков была бесполезна. Евгений скончался почти сразу. Отец с братом извлекли его из-под троллейбуса, перенесли на лужайку и лежали рядом. А на этом фото Евгений с мамой и братом Валерием. Он опубликовал его неделю назад на своей странице в инстаграм:

#mafamilia

Публикация от Евгений Розов (@jack_rouz)

- Однозначно Евгений не был пьян, - уверен Барабаш. - Это не про него. Нелепая случайность. Стечение обстоятельств. Как в это поверить? Страшно все это…

Официальный сайт ставропольского «Динамо» выразил соболезнования родным, близким и друзьям Евгения. Там отмечается, что его отец Олег Розов - «большой друг и помощник клуба, футбольный человек, который всегда был рядом с командой».

Евгений и Валерий Розовы. Фото dynamostav.ru
Евгений и Валерий Розовы. Фото dynamostav.ru

Похороны Евгения Розова пройдут сегодня - об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола края. 

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