«Победит ли Белью Уайлдера? Хэй его знает». Новый выпуск передачи «Держи удар»
В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о прошедших поединках Кит Турман – Дэнни Гарсия и Тони Белью – Дэвид Хэй.
Темы передачи:
Поединок Кит Турман – Дэнни Гарсия
– Кто победил и почему?
– С кем боксеры проведут следующий бой?
– Нужен ли реванш?
Бокс должен продолжаться до нокаута. Послесловие к бою Турман – Гарсия
Поединок Тони Белью – Дэвид Хэй
– Почему Белью победил Хэя?
– Мог ли Хэй продолжить бой?
– Каковы шансы Белью в поединках с Уайлдером и Паркером?
На хромой козе – в элиту. Как Дэвид Хэй провалил свое возвращение
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