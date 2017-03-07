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«Победит ли Белью Уайлдера? Хэй его знает». Новый выпуск передачи «Держи удар»

Дмитрий Спирин, Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Победит ли Белью Уайлдера? Хэй его знает». Новый выпуск передачи «Держи удар»

В новом выпуске передачи «Держи удар» речь пойдет о прошедших поединках Кит Турман – Дэнни Гарсия и Тони Белью – Дэвид Хэй.

Темы передачи:

Поединок Кит Турман – Дэнни Гарсия

– Кто победил и почему?

– С кем боксеры проведут следующий бой?

– Нужен ли реванш?

Бокс должен продолжаться до нокаута. Послесловие к бою Турман – Гарсия

Поединок Тони Белью – Дэвид Хэй

– Почему Белью победил Хэя?

– Мог ли Хэй продолжить бой?

– Каковы шансы Белью в поединках с Уайлдером и Паркером?

На хромой козе – в элиту. Как Дэвид Хэй провалил свое возвращение

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