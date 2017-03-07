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Луис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютных матчах

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютных матчах

В последние годы считалось, что голы по заказу в дебютных матчах умеют выдавать только футболисты ЦСКА. Но в «Спартаке» таковых было немало. «Советский спорт» насчитал 13 легионеров, которые отличись за красно-белых в своем первом матче.

Сергей Погодин

Откуда: Украина
Когда: 15 сентября 1993 года
Матч: Лига чемпионов. «Сконто» - «Спартак» (0:5)
Комментарий: Погодин открыл счет в матче, и этот гол стал единственным в его спартаковской карьере. В том матче еще трижды забил Сергей Родионов и одним мячом отметился Владимир Бесчастных. В следующем году он вернулся в «Шахтер»
Статистика: 4 матча и 1 гол.

Константин Коваленко

Откуда: Белоруссия
Когда: 10 июля 1996 года
Матч: Чемпионат России. «Ростсельмаш» - «Спартак» (2:4)
Комментарий: Коваленко забил последний гол в матче, выйдя на замену на 86-й минуте. Следующий сезон начинал уже в составе «Кубани».
Статистика: 3 матча и 1 гол.

Василий Баранов

Откуда: Белоруссия
Когда: 22 июля 1998 года
Матч: Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак» (0:1)
Комментарий: А этого футболиста спартаковские болельщики должны помнить. Баранов пришел в «Спартак» из «Балтики» и должен был заменить Дмитрия Аленичева, который отправился в Италии. В первом же матче Баранов забил победный гол и стал полноправным игроком основного состава, хотя и не смог полностью заменить Аленичева.
Статистика: 170 матчей и 20 голов.

Андрей Штолцерс

Откуда: Латвия
Когда: 16 июля 2000 года
Матч: Чемпионат России. «Локомотив» - «Спартак» (3:2)
Комментарий: Еще один легионер, который в дебютном матче за «Спартак» открыл счет. Потом забил еще в двух матчах подряд. И все три встречи «Спартак» проиграл.
Статистика: 11 матчей и 5 голов.

Эдуард Цихмейструк

Откуда: Украина
Когда: 11 июля 2001 года
Матч: Чемпионат России. «Спартак» - «Черноморец» (5:0)
Комментарий: Футболист появился в «Спартаке» еще в начале сезона, но своего дебюта вынужден был ждать до второго круга из-за проблем с заявкой. Зато забил в первом же матче. Его гол стал четвертым.
Статистика: 35 матча и 5 голов.

Роман Василюк

Откуда: Белоруссия
Когда: 27 июля 2001 года
Матч: Чемпионат России. «Спартак» - «Ростсельмаш» (5:1)
Комментарий: Отличился в первом матче, выйдя на замену. Сначала он записал в актив голевой пас на Владимира Бесчастных, а на 90-й минут оформил окончательный счет.
Статистика: 7 матчей и 2 гола.

Джано Ананидзе

Джано Ананидзе
Джано АнанидзеИсточник: ФК «Спартак»

Откуда: Грузия
Когда: 15 июля 2009 года
Матч: Кубок России. «Краснодар» - «Спартак» (1:2)
Комментарий: Целых восемь лет потребовалось, чтобы следующий спартаковский легионер забил в своем дебютном матче. Да и Джано в то время не слишком воспринимался как легионер. Все-таки воспитанник спартаковской школы. Он провел весь мат и отличился на 90-й минуте, принеся победу своей команд. Тогда ему 16 лет и 276 дней. И он выступает за «Спартак» до сих пор.
Статистика: 114 матча и 16 голов.

Ромуло

Ромуло
РомулоИсточник: ФК «Спартак»

Откуда: Бразилия
Когда: 18 августа 2012 года
Матч: РФПЛ. «Спартак» - «Рубин» (2:1)
Комментарий: Первый легионер из дальнего зарубежья, отличившийся за «Спартак» в первом матче. Причем Ромуло вызывался в сборную Бразилии. Полузащитник сравнял счет в матче на 73-й минуте. Его дебют был многообещающим. Но карьеру бразильца подкосила травма и этой зимой он «Спартак» покинул.
Статистика: 72 матча и 4 гола.

Хуан Инсаурральде

Хуан Инсаурральде
Хуан ИнсаурральдеИсточник: ФК «Спартак»

Откуда: Аргентина
Когда: 25 августа 2012 года
Матч: РФПЛ. «Терек» - «Спартак» (2:1)
Комментарий: Дебютировал и отличился за «Спартак» через неделю после Ромуло. Аргентинец открыл счет. Но на этот раз «Спартак» проиграл.
Статистика: 49 матчей и 2 гола.

Юра Мовсисян

Юра Мовсисян
Юра МовсисянИсточник: ФК «Спартак»

Откуда: Армения
Когда: 10 марта 2013 года
Матч: РФПЛ. «Спартак» - «Терек» (3:1)
Комментарий: Дебют у Мовсисяна получился мощным. Он сразу забил три мяча за «Спартак».  Он стал первым футболистом, забившим три мяча в своем дебютном матче за клуб. Кроме того, этот хет-трик стал первым для граждан Армении за всю историю чемпионатов России.
Статистика: 66 матчей и 27 голов.

Тино Коста

Откуда: Аргентина
Когда: 16 июля 2013 года
Матч: РФПЛ. «Крылья Советов» - «Спартак» (1:2)
Комментарий: Как и многие легионеры до него, Коста открыл счет в матч. Хотя мяч он забил комично, очень нервно подставив ногу. Игроком основы не стал, и долгое время пробыл в аренде. Окончательно разорвал контракт со «Спартаком» летом прошлого года.
Статистика: 35 матчей и 3 гола.

Зе Луиш

Зе Луиш
Зе ЛуишИсточник: ФК «Спартак»

Откуда: Кабо-Верде
Когда: 17 июля 2015 года
Матч: РФПЛ. «Спартак» - «Уфа» (2:2)
Комментарий: Второй легионер из этого списка, который до сих пор выступает за «Спартак». Забил последний гол в матче, выйдя на замену, что спасло москвичей от поражения в первой встрече под руководством Дмитрия Аленичева.
Статистика: 37 матчей и 13 голов

Луис Адриано

Откуда: Бразилия
Когда: 5 марта 2017 года
Матч: РФПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:2)
Комментарий: Луис Адриано результативно провел сборы в составе новой команды и дебютировал в стартовом составе. В начале второго тайма он вывел «Спартак» вперед, но москвичи не удержали преимущества.
Статистика: 1 матч и 1 гол.

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