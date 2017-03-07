СКА победит 4-1. Прогноз Андронова

Известный спортивный обозреватель заранее просчитывает варианты стартующего завтра второго раунда Кубка Гагарина и начинает серию публикаций, связанных с прогнозами на предстоящие противостояния.

8 марта стартует 2-й раунд плей-офф Кубка Гагарина - в борьбу вступают команды Запада, а на следующий день – Востока. По всей видимости, именно заботой о прекрасных дамах объясняется то, что КХЛ продолжает гнуть свою линию, назначая матчи на одно время, сталкивая интересы болельщиков разных команд. Уж в праздничный день точно возможность развести игры по времени была – но, видимо, зрителю КХЛ смотреть оба матча необязательно, а нужно, чтобы посмотрев один матч в 17.00, представитель целевой аудитории отправился за праздничный стол. Выбор у желающих наблюдать хоккей в целом небогат - ночные (преимущественно ) повторы.



Впрочем, возможно, теперь они и не понадобятся. Ибо, судя по всему, второй раунд может получиться даже предсказуемее первого. Расслоение клубов - нехорошая вещь для любой лиги, но что есть то есть: в КХЛ это уже становится очевидным. Не случайно петербургские и московские армейцы катком прошлись по своим соперникам - их возможности фактически неограниченны. Не случайно впервые в истории в первом раунде турнира для определения победителя нигде не потребовался седьмой матч. Скорее всего, так будет и сейчас.



СКА – «Динамо» (Москва)



Игры в регулярном сезоне: 3:2 (г), 2:1 Б (д)



Уверенность, с которой петербуржцы разобрались с «Витязем» – вполне объяснима. Подмосковный клуб не стал отстраивать эшелонированную оборону, а, видимо, посчитав задачу на сезон выполненной, решил просто поиграть в хоккей. Учитывая разницу в составах команд - исход был ясен. «Витязь» можно поблагодарить за смелость и хороший регулярный сезон, но – не более. Он даже не сумел указать обществу ни одной слабины невской команды.



Впрочем, одна «зацепка» для «Динамо» понятна и так: СКА не всегда удачно входит в ритм после пауз. Отдых продолжался неделю, и если москвичи сумеют «вцепиться» - все возможно. Очень желательно для них выиграть один матч на чужом льду - в противном случае СКА почувствует уверенность, и ловить шансы будет уже трудно. Итог серии «Динамо» – «Торпедо» во многом предопределила ошибка Михаила Бирюкова в одном из овертаймов. Лишнее подтверждение того, что в плей-офф ничего не прощается. Против «Торпедо» москвичам 4 раза пришлось играть овертайм, так что они не будут бояться ничейных исходов.



Различные параллели и воспоминания о «динамовском» периоде Олега Знарка не имеют никакого смысла. Помнящих его игроков у москвичей уже не так много, а у самого тренера в Санкт-Петербурге совершенно иной инструментарий. Понадобились ему качественные защитники - и Патрик Херсли с Артемом Зубом уже в Петербурге.



У «Динамо» возвращается в строй Мэт Робинсон. Очень важное обстоятельство, которое сильно облегчит работу Сергея Орешкина. Но фаворитом пары, причем бесспорным – все равно остается СКА. И каждая победа москвичей будет сенсацией.



Прогноз – 4:1. Если СКА и потеряет концентрацию – это коснется максимум одной игры. Все игровые действия петербуржцам будут даваться гораздо сложнее, чем в серии с «Витязем», но вряд ли это скажется на итоговом результате.