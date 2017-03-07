Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Итоги 18-го тура

В последнем матче тура «Рубин» в гостях обыграл «Анжи» – 1:0. Но Хави Грасия остался недоволен.

– Ощущения от матча определяет результат. Считаю, что мы провели не очень хороший матч, я не доволен тем, как мы провели эту игру. Был отбитый пенальти – прекрасно сыграл Сергей Рыжиков. Я считаю, что «Анжи» провел очень хороший матч, нашей игрой я сегодня не удовлетворен. Считаю, что «Анжи» больше заслужил положительного исхода.





А в целом, первый весенний тур порадовал. В ведущей тройке без изменений – те же интервалы, тот же расклад. Зато «Ростов», «Рубин» и «Локомотив» немного подтянулись к лидерам. Соскучились ли болельщики по российскому футболу? Ну, общая посещаемость тура не превысила 100 тысяч человек, и это несмотря на два топ-матча на тридцатитысячных аренах. Не особо соскучились. Да и есть ли кому скучать? С этого надо начинать.

Самым ярким, запоминающимся стал матч в Краснодаре. И не только благодаря атакующему футболу обеих команд. В южный город приехало беспрецедентное количество спартаковских фанатов. Говорят, около 15 тысяч. Тринадцать клубов премьер-лиги столько не собирают на домашних матчах. А тут далекий и недешевый выезд. ВЦИОМ надо срочно провести новый опрос, кто же в России самый популярный, – чтобы в «Зените» не волновались.

Тушенка, трагедия, детекторы лжи. «Спартак» – «Краснодар». Послесловие

Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку.





«Зенит» снял очередной великолепный видеоролик – о том, что происходило на «ВЭБ Арене». По правде говоря, этот 12-минутный ролик куда увлекательнее футбола, показанного командами в субботу. Пока что матч ЦСКА – «Зенит» – главное разочарование весны.





Колхоз-на-Дону

Вчера «Ростов» объявил: все билеты на матч с «Манчестером» проданы. Но не удивляйтесь, если стадион не будет забит и даже заполнится лишь наполовину, как было недавно со «Спартой». «Ростов» здорово научился играть в футбол, но организовывать топ-матчи пока не умеет. Да и как тут научишься, если клубом движет жажда наживы: стоимость билетов от 2000 рублей. Хотя кто-то сейчас противным голосом забубнит о законе спроса и предложения.

В XXI веке люди вынуждены занимать очередь у касс с ночи. И несмотря на эти подвиги, многие остались без билетов. А самое забавное и одновременно печальное то, что многих это не смущает. В одном телевизионном репортаже болельщики делились впечатлениями: мы, говорят, простояли всю ночь, как все круто! Нет, народ, не круто это. А колхозно.





В разных уголках интернета всплывает тревожная информация: билеты есть у спекулянтов, много подделок, ценник доходит до 100 тысяч рублей. Лично наткнулся на информацию о том, что где-то 5 тысяч билетов ушло чиновникам всех мастей, тусовщикам и прочим размалеванным звездам – в общем, тем, кто ни состав, ни тактику «Ростова» не назовет и Курбана Бердыева в лицо не узнает. Возможно, это неправда. Но похоже на правду. В духе времени.

Ночевали под кассой. Как болельщики «Ростова» раскупали билеты на матч с «МЮ»

В то же время «Манчестер Юнайтед» разослал своим болельщикам, отправляющимся в Россию, письма, в которых из известных стереотипов не было разве что медведей и балалаек. «Это не просто футбольный матч. Это – противостояние футбольных фанатов, которое может представлять опасность для вашей жизни», – сказано в письме. Не на то, трусливые англичане, вы внимание обращаете.

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Болеем за юношей

Сегодня состоится важное событие, о котором почему-то вообще не говорят. В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле сыграет с «Бенфикой». Матч начнется в 16.00 (мск) и будет показан по «Матч ТВ» в прямом эфире. Не пропустите! Там есть на что и на кого посмотреть. Жамалетдинов, Чалов, Гордюшенко и другие. Отличное поколение, из которого может выйти толк.



Фото: официальный сайт ЦСКА