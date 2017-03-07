Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Арсенал- : -Бавария
Футбол  Наполи- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Колхоз в Ростове, русофобия и впечатливший «Спартак». Пока вы спали (видео)
Источник: ФК «Ростов»

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Итоги 18-го тура

В последнем матче тура «Рубин» в гостях обыграл «Анжи» – 1:0. Но Хави Грасия остался недоволен.

– Ощущения от матча определяет результат. Считаю, что мы провели не очень хороший матч, я не доволен тем, как мы провели эту игру. Был отбитый пенальти – прекрасно сыграл Сергей Рыжиков. Я считаю, что «Анжи» провел очень хороший матч, нашей игрой я сегодня не удовлетворен. Считаю, что «Анжи» больше заслужил положительного исхода.


А в целом, первый весенний тур порадовал. В ведущей тройке без изменений – те же интервалы, тот же расклад. Зато «Ростов», «Рубин» и «Локомотив» немного подтянулись к лидерам. Соскучились ли болельщики по российскому футболу? Ну, общая посещаемость тура не превысила 100 тысяч человек, и это несмотря на два топ-матча на тридцатитысячных аренах. Не особо соскучились. Да и есть ли кому скучать? С этого надо начинать.

Самым ярким, запоминающимся стал матч в Краснодаре. И не только благодаря атакующему футболу обеих команд. В южный город приехало беспрецедентное количество спартаковских фанатов. Говорят, около 15 тысяч. Тринадцать клубов премьер-лиги столько не собирают на домашних матчах. А тут далекий и недешевый выезд. ВЦИОМ надо срочно провести новый опрос, кто же в России самый популярный, – чтобы в «Зените» не волновались.

Тушенка, трагедия, детекторы лжи. «Спартак» – «Краснодар». Послесловие

Массимо Каррера поблагодарил болельщиков за поддержку.


«Зенит» снял очередной великолепный видеоролик – о том, что происходило на «ВЭБ Арене». По правде говоря, этот 12-минутный ролик куда увлекательнее футбола, показанного командами в субботу. Пока что матч ЦСКА – «Зенит» – главное разочарование весны.


Колхоз-на-Дону

Вчера «Ростов» объявил: все билеты на матч с «Манчестером» проданы. Но не удивляйтесь, если стадион не будет забит и даже заполнится лишь наполовину, как было недавно со «Спартой». «Ростов» здорово научился играть в футбол, но организовывать топ-матчи пока не умеет. Да и как тут научишься, если клубом движет жажда наживы: стоимость билетов от 2000 рублей. Хотя кто-то сейчас противным голосом забубнит о законе спроса и предложения.

В XXI веке люди вынуждены занимать очередь у касс с ночи. И несмотря на эти подвиги, многие остались без билетов. А самое забавное и одновременно печальное то, что многих это не смущает. В одном телевизионном репортаже болельщики делились впечатлениями: мы, говорят, простояли всю ночь, как все круто! Нет, народ, не круто это. А колхозно.


В разных уголках интернета всплывает тревожная информация: билеты есть у спекулянтов, много подделок, ценник доходит до 100 тысяч рублей. Лично наткнулся на информацию о том, что где-то 5 тысяч билетов ушло чиновникам всех мастей, тусовщикам и прочим размалеванным звездам – в общем, тем, кто ни состав, ни тактику «Ростова» не назовет и Курбана Бердыева в лицо не узнает. Возможно, это неправда. Но похоже на правду. В духе времени.

Ночевали под кассой. Как болельщики «Ростова» раскупали билеты на матч с «МЮ»

В то же время «Манчестер Юнайтед» разослал своим болельщикам, отправляющимся в Россию, письма, в которых из известных стереотипов не было разве что медведей и балалаек. «Это не просто футбольный матч. Это – противостояние футбольных фанатов, которое может представлять опасность для вашей жизни», – сказано в письме. Не на то, трусливые англичане, вы внимание обращаете.

«Не высовывайтесь». «МЮ» предупреждает болельщиков перед поездкой в Ростов

Болеем за юношей

Сегодня состоится важное событие, о котором почему-то вообще не говорят. В четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА ЦСКА на своем поле сыграет с «Бенфикой». Матч начнется в 16.00 (мск) и будет показан по «Матч ТВ» в прямом эфире. Не пропустите! Там есть на что и на кого посмотреть. Жамалетдинов, Чалов, Гордюшенко и другие. Отличное поколение, из которого может выйти толк.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в ПермиМатч 20-го тура премьер-лиги «Томь» – «Амкар» пройдет не в Томске, сообщает официальный сайт «Томи».«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея Микулика«Томь» в роли «Химок» и «Анжи» как «Динамо». Колонка Сергея МикуликаПервого же весеннего тура хватило, чтобы таблица чемпионата получила четкое разделение.Скоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаСкоро Гончаренко откроет правду о Слуцком. Если успеет. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорт» Юрий Цыбанев - о весенней части сезона для ЦСКА.Луис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютахЛуис Адриано и все-все-все. Легионеры «Спартака», забивавшие в дебютах«Советский спорт» насчитал 13 легионеров, которые отличись за красно-белых в своем первом матче.Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Артем Ребров: Я счастлив быть частью «Спартака»Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за московский клуб.Футболисты «Терека» провели восстановительную тренировку (видео)Футболисты «Терека» провели восстановительную тренировку на своей тренировочной базе, сообщает официальный сайт грозненской команды.«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»«Страшно звонить отцу и брату». Эхо трагедии с болельщиком «Спартака»Президент Федерации футбола Ставропольского края - о гибели брата полузащитника «Динамо» из Ставрополя.А разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаА разве Смолов не предал команду? Или почему наша сборная в футболе так слабаЭпизод с участием Федора Смолова в матче «Краснодар» - «Спартак» потряс хоккейного обозревателя «Советского спорта».Сергей Рыжиков: «Рубину» нужно прибавлять во всех компонентах игры (видео)Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал итоги матча с «Анжи» в 18-м туре чемпионата России.РФПЛ. 18-й тур. «Анжи» уступил «Рубину» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Александр Григорян: За игру в первом тайме не стыдноГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с казанским «Рубином» (0:1).Максим Канунников: Единственный положительный момент в нашей игре это победаАвтор единственного мяча в матче «Анжи» - «Рубин» (0:1) прокомментировал исход встречи.Александр Бубнов: «Краснодару» ни в коем случае нельзя было терять Ари и АхмедоваФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о кадровых потерях «Краснодара» в зимнее межсезонье.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» – третийПосле 18-го тура «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория – 30158 человек.Матч «Краснодар» – «Спартак» стал самым посещаемым в 18-м туреМатчи 18-го тура премьер-лиги посетили 98893 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 12362 человека. Стадионы заполнились на 58%.Тарас Бурлак: Спасибо Рыжикову за пенальтиЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал игру с махачкалинским «Анжи» (0:1).Хавьер Грасия: Сегодня была самая худшая игра «Рубина»Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия дал комментарий по итогам матча с махачкалинским «Анжи» (1:0).Валерий Карпин: Пусть теперь Ари называет меня КусакойЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин, комментируя игру нападающего «Локомотива» Ари, предложил бразильцу называть его Кусакой.Хавьер Грасия: Игрой «Рубина» я сегодня не удовлетворенГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия на пресс-конференции подвел итоги победного матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0).
Главные новости
Футбол
Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра
Футбол
Антонио Конте: Мне придется потрудиться, чтобы указать Канте моменты, в которых он мог бы прибавить
Хоккей
Марк Гандлер: Валеру Ничушкина очень ждут в «Далласе»
Хоккей
Сегодня на правлении «Салавата Юлаева» станет известен новый президент клуба
Лыжный спорт
Международная лыжная федерация подала апелляцию в CAS по делу Йохауг
Хоккей
Джон Купер: Ничто не пошатнет нашу веру в Василевского
Футбол
Матч «Томь – «Амкар» пройдет не в Томске, а скорее всего, в Перми
Хоккей
Раанта, Лехтонен и Торнтон признаны лучшими игроками дня в НХЛ
Хоккей
Торнтон сделал 1000-ю голевую передачу
Хоккей
«Тампа» в овертайме проиграла «Рейнджерс», Василевский – первая звезда встречи
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости