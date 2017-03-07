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Борис Майоров: «Динамо» сбалансировано лучше СКА, но победит все равно Питер

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: «Динамо» сбалансировано лучше СКА, но победит все равно Питер
Источник: ХК СКА

Борис Майоров оценивает силу армейцев и москвичей по трем игровым показателям и делает прогноз на исход их четвертьфинала в Кубке Гагарина.

ЗАПАД

2. СКА – 3. Динамо М

Матчи в сезоне: 3:2 (г), 2:1 бул. (д).

ВРАТАРИ

- Несмотря на то, что армеец Коскинен играет за сборную Финляндии, он не сильнее динамовца Еременко, - считает двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. - Тем более, что Александр за сборную тоже выступал ранее. Коскинен ошибается чаще, чем Еременко. Хотя промахи финна не особенно заметны для СКА. Их частенько нивелирует мощная питерская атака.

А вот для «Динамо» любая ошибка вратаря – сразу мощный удар по результату. Уверенность бело-голубых напрямую зависит от игры голкипера.

С другой стороны, за спиной у Коскинена в СКА есть еще один мощный голкипер – Шестеркин, который может в любой момент вступить в игру и это никак не ухудшит армейскую оборону. Такая мощная пара вратарей – чуть ли не единственная в КХЛ. У москвичей подобного дублера для Еременко нет.

ЗАЩИТА

Тут я отдаю предпочтение москвичам. Динамовская оборона надежнее питерской. Защитники СКА могут запросто пропустить контратаку, да не одну. Кроме того, они не слишком надежны в своей зоне, когда соперник на них там плотно наседает. Принцип у питерцев сейчас такой: «Мы вам все равно забьем на одну шайбу больше». Поэтому их защитники больше ориентированы на атаку, а забота о тылах у них на втором месте.

По сравнению со СКА «Динамо» действует в защите гораздо более строго. Там и опытные игроки, и молодежь очень внимательны. Бело-голубые вообще сбалансированы сейчас лучше, чем армейцы. Ну а как иначе? Ведь в составе «Динамо» нет таких звезд, как у Питера. Поэтому им приходится играть максимально собранно, делать как можно меньше ошибок. При том, что как раз защита у москвичей и по составу очень приличная. Вот они и Хиетанена обещают в строй к началу второго раунда вернуть. А когда этот класс усиливается еще и дисциплиной, их преимущество становится очевидным.

АТАКА

В нападении со СКА на Западе вообще никто спорить не может. Четыре мощных звена. Особенно два первых… Ну если Прохоркин, форвард сборной России, только в четвертой тройке играет. О чем еще говорить?! Атака у Питера очень созидательная, всегда действует с выдумкой, с интересными ходами, которые сопернику разгадать не удается. Особенно при игре в большинстве.

Тут динамовцы, конечно, сильно уступают. Вся надежда бело-голубых в этой серии – только на контратаки, в которые они уходят очень быстро с хорошей нацеленностью на ворота. Вот с позиционной атакой у них дела похуже. Но зато москвичи при потере шайбы быстро откатываются назад и встречают соперника в зоне уже всей пятеркой. А вот СКА после потери шайбы соперника обычно пытается догнать.

Многое зависит от того, как «Динамо» справится с этим питерским шквалом. Но с учетом того, что серия идет до четырех побед… Думаю, что бело-голубым обыграть СКА четыре раза сейчас просто не под силу.

Наш прогноз: 4 - 2.

Напомним, что СКА встретится с московским «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге 8 и 10 марта.

Матч

СКА - Динамо

Место и дата

08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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