Марк Гандлер: Овечкин свои 50 голов в этом сезоне забьет, вот увидите!

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у известного хоккейного агента Марка Гандлера, обсудив злободневные темы.

«САША НИКАК НЕ СДАЛ»

- Вы плотно следите за «Вашингтоном». Объясните, что происходит с Александром Овечкиным в этом сезоне? Почему он так мало забивает?

- В этом сезоне Овечкин забросил 27 шайб. Если сравнить с тем «Вашингтоном», в котором Саша выступал раньше и забивал по 50 голов за чемпионат, сейчас команда более ровная. Гораздо больше классных игроков.

И у меня есть такая теория. Думаю, она правильная. Команда может забить за сезон определенное количество голов. Лучшие клубы забрасывают чуть больше трех шайб за матч. И это не изменится. Если эти голы забивают кто-то другие, значит, кому-то меньше достанется. То есть если Овечкин стал отличаться меньше – это не значит, что «Вашингтон» просел.

С другой стороны… Я знаю Сашу очень хорошо и близко. Не надо думать, что он специально отдыхает перед плей-офф. Этот человек никогда в жизни не будет компрометировать ни один матч, ни одну смену, думая, как себя сохранить для лучших дней.

Он постоянно хочет забить гол. И горячо в это верит. «Вашингтону» осталось провести 18 матчей в чемпионате. Не удивлюсь, если он в них забьет 23 гола. Сделать это Овечкину – все равно, что кому-то забить семь. Вы знаете, на что способен Александр.

Так что я бы не списывал господина Овечкина со счетов. Он все равно свои голы забьет. Это произойдет рано или поздно. Два хет-трика, и он снова претендует на «Морис Ришар Трофи». Я не вижу, что Саша как-то сдал, у него не пропало мастерство, его игра не ухудшилась. И если даже Овечкин не забьет свои 50 голов в этом чемпионате, то остальные шайбы забросит в плей-офф. Вот увидите!

«УДИВЛЯЮТ ОРЛОВ И ПРОВОРОВ»

- Какой российский игрок удивляет вас в этом сезоне НХЛ? Может, Никита Кучеров? Или Сергей Бобровский?

- Ну что вы, как может удивить Бобровский? Даже если он проведет пять матчей подряд на ноль, в этом не будет ничего странного. Это его уровень. Ему не просто так вручили «Везина Трофи» в 2013 году. Когда Сергей в воротах, то «Коламбус» играет спокойно и надежно. Думаю, Бобровский и в этом году может стать лучшим голкипером НХЛ.

Удивление по Кучерову тоже давно прошло. Это форвард, от которого ждут хет-трики. Он должен идти по графику минимум очко за матч. Поразил Никита только тем, что недавно забил все три гола в большинстве с одной точки, в одной и той же комбинации. Удивило, что соперник сразу не прочитал Кучерова, а позволял ему забивать дальше.

Хотя посмотрите на капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса. Он постоянно забивает с этой точки. Никто не может его остановить. Надо снять шляпу перед Кучеровым и Стэмкосом, это их высочайшее мастерство.

Если кто и повысил значительно свой уровень, то это Дмитрий Орлов. В его игре появилась солидность. Он не торопится. Знает, в каких ситуациях можно брать на себя игру, а когда лучше разрядить обстановку. Орлов перестал ошибаться и спешить. Что идет, то он и делает. Поэтому сейчас Дмитрий более ценен для «Вашингтона», а также сборной России, где он может стать первым защитником на Олимпиаде. Если, конечно, игрокам НХЛ разрешат туда приехать.

А еще выделяется защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Для тех, кто его не знает, это большое удивление. Ну представьте, 19-летний дебютант сразу же занял место в первой паре «Филли», выходит в меньшинстве, играет на пустые ворота.

Можно понять прогресс ребят. Орлову прибавили 3-4 минуты времени на льду. Это его успокоило, помогло заиграть лучше. Проворов же чем больше получает доверия, тем лучше раскрывается. Думаю, что и Иван может играть важную роль в олимпийской сборной России.